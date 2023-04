Documentário despe Boris Becker e mostra bastidores de 'ascensão e queda' do ídolo

Futebol

Operário, que enfrenta o Dourados, e Ivinhema, que duela com o Costa Rica, são as equipes mandantes dos primeiros jogos

Jogadores do Operário se preparam para o primeiro duelo da semifinal contra a equipe do Dourados, neste fim de semana GERSON OLIVEIRA

O Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense vive semanas de reta final, com a preparação para os primeiros jogos da semifinal. Apenas quatro equipes seguem com chances de título: Operário, Costa Rica, Ivinhema e Dourados.

Neste sábado (8), às 16h, o Operário encara o Dourados no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Na segunda partida do dia, o Ivinhema será o mandante do primeiro jogo contra o Costa Rica, em um duelo que acontecerá no Estádio Saraivão, às 15h.

O técnico do Operário, Celso Rodrigues, analisa que a equipe terá pela frente um confronto difícil contra o Dourados Atlético Clube. "O Dourados leva uma vantagem por ser o favorito nesta semifinal, por tudo o que ele fez na competição, mas vamos fazer o nosso trabalho pensando em conquistar o nosso objetivo, mesmo com as dificuldades, que serão grandes", disse.

Para o treinador do Galo, o time encara o Dourados com muito respeito, pois o clube Douradense vem fazendo a melhor campanha do Estadual. "Encaramos com muito respeito o nosso adversário, pela qualidade que ele tem, mas a gente vai jogar em busca daquilo que acreditamos ser possível, que é sair com resultado positivo".

De acordo com o treinador, o time segue completo para o confronto contra o Dourados. Os atletas que estavam no departamento médico já se recuperaram, e o único jogador suspenso, o atacante Jefferson Reis, cumpriu a sua última suspensão.

A vitória do Galo por 4 a 1 contra o Novo, que decretou a classificação do time campo-grandense para as semifinais, segundo o jogador Tony Junior, pode ter dado fim ao momento ruim pelo qual o clube passava.

"Depois da derrota para o Novo de 2 a 0, a gente se mobilizou bastante, fomos muito cobrados, a gente chegou a ter uma conversa com alguns torcedores, mas a gente sabe que o Operário é o grande do Estado. Oscilamos bastante no Estadual, mas, depois desta virada, tomara que possamos manter o desempenho de domingo [2] para trazer mais confiança ao elenco", declarou Tony Junior.

Sobre o confronto contra o Dourados, o atacante vê o duelo como algo muito importante, já que o time vencedor dos dois confrontos garante a vaga para a Copa do Brasil de 2024.

"São dois jogos de 180 minutos, sabemos que o Dourados tem a vantagem do empate, mas vamos em busca da classificação. É muito importante para o clube, porque vale uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem, que traz visibilidade", disse Tony.

A partida de volta do confronto entre Operário e Dourados está marcada para acontecer no domingo (16), às 15h, no Estádio Douradão.

IVINHEMA

O segundo jogo desta semifinal do Sul-Mato-Grossense, entre Ivinhema e Costa Rica, coloca frente a frente equipes com momentos distintos.

A Cobra do Norte vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Aquidauanense, que classificou o clube para a primeira semifinal de sua história no Estadual.

Já o Ivinhema, que até então estava invicto jogando no Estádio Saraivão, perdeu o jogo contra a Serc, por 2 a 4, mas conseguiu a vaga nas semifinais, por conta da vitória conquistada jogando como visitante.

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico do Ivinhema, Douglas Ricardo, declarou que o time vem fazendo uma semana produtiva de treinos para o primeiro duelo deste confronto.

"A semana vem sendo produtiva, estamos trabalhando forte, sabemos a força que tem o Costa rica, que investe e vem crescendo no Estadual nos últimos anos", declarou o treinador.

Mesmo com o favoritismo do lado da Crec, o Azulão do Vale vai em busca de um bom resultado jogando em seus domínios.

"Acreditamos também no nosso trabalho, acredito nos nossos jogadores, e eles têm tudo para ser um grande jogo", acrescentou Douglas Ricardo.

Na última partida das quartas de final, contra a Serc de Chapadão do Sul, o jogador Gabriel da Matta (Bodão) foi expulso no início do segundo tempo e desfalca o time de Ivinhema no primeiro jogo.

A partida de volta do confronto entre Costa Rica e Ivinhema está marcada para acontecer no domingo (16), às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Tony Junior, do Operário, está entre os artilheiros

Os três gols marcados pelo atacante Tony Junior na última partida entre o Operário e o Novo, válida pelas quartas de final do Estadual, colocou o atleta no topo dos artilheiros do campeonato, marcando 7 gols até aqui.