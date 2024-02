Dupla de MS vai para as quartas de final do Circuito Brasileiro de Vôlei

Nesta sexta-feira (23), começaram as disputas das fases de grupos do top 16 melhores do país, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O evento acontece no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada para acompanhar o evento é gratuita.

Quem foi à arena assistir os atletas sul-mato-grossenses, se depararam com jogos de alta qualidade e muita emoção em quadra.

O destaque de hoje (23) foi a dupla Vitória/SC e Aninha/MS, que venceram seus dois jogos e se classificaram para as quartas de finais do Top-16 melhores do país.

Às 11h, elas entraram em quadra e venceram a dupla Verena/CE e Kyce/RN por 2 sets a 1 (19x21, 21x18 e 15x13)

Outra partida foi às 15h, quando Vitória/SC e Aninha/MS venceram a dupla Andrezza/AM e Thati/PB por 2 sets a 1 (21x17, 18x21 e 15x11) e garantiram a classificação para as quartas de finais do Circuito Nacional etapa Campo Grande.

A sul-mato-grossense, natural de Três Lagoas, vai enfrentar neste sábado (24), as adversárias Duda/SE e Ana Patrícia/MG, às 9h.

Lutaram, mas não conseguiram ...

Outra dupla que teve destaque na tarde de hoje (23), mas não garantiram a classificação às quartas de finais é a Tainá/SE e Vic/MS.

Mais cedo, às 10h, a sul-mato-grossense com a sua parceira venceram Talita/CE e Josi Alves/SC por 2 sets a 0 (21x11 e 21x16) e garantiu possibilidade de classificação.

A tarde, às 14h30, Vic e sua companheira Duda/SE, entraram em quadra e venceram no tie break a dupla Duda/SE e Ana Patrícia/MG por 2 sets a 1 (21x18, 22x24 e 13x15).

Na soma de pontos entre os grupos, a atleta de Mato Grosso do Sul não conseguiu avançar para as fases eliminatórias.



Circuito Aberto/ Qualifying

Na manhã de hoje, a dupla sul-mato-grossense Duda e Dayane foram eliminadas nas quartas de finais do Circuito Aberto, pela Luiza/MG e Julhia/ES por 2 sets a 1 (20x22, 30x28 e 11x15) e se despediram da competição

A mesma coisa aconteceu na modalidade masculina. A dupla Jonathan/MS e Bonilha/SP perderam por 2 sets a 0 (21x14 e 21x19) para Pedro/SE e Gabriel Santiago e também se despedem da competição nas quartas de finais.

Sábado



Um dos dias mais esperados para os campo-grandenses, neste sábado (24), acontecem as fases eliminatórias do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na modalidade masculina e feminina Top16 melhores do país.

Os jogos começam às 8h, com partidas das quartas de finais e a tarde será às semifinais da competição.

A entrada para o evento é gratuita, mas precisa apresentar um voucher para conseguir acompanhar os jogos diretamente na arena, montada no Parque das Nações Indígenas. O voucher pode ser adquidos no site eventos.voleibrasildigital.

