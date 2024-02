Elite do vôlei nacional vê com otimismo a reta final para classificação às Olimpíadas

Confiança em boa representação do vôlei nacional nas olímpiadas se reflete na liderança do brasil no ranking mundial - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em reta final de preparação para a classificação às Olimpíadas de Paris 2024, a elite nacional do vôlei de praia, que disputará as etapas do circuito mundial neste ano, buscando a vaga olímpica, vê com otimismo o nível do vôlei brasileiro para ir em buscar do pódio.

Destaque mundial na modalidade em 2023, a dupla Duda (SE) e Ana Patrícia (MG) lideram o ranking mundial do vôlei de praia, e estão por detalhes de conseguirem a classificação para as Olimpíadas. A vaga garantida por pontuação deve acontecer já na segunda etapa do circuito mundial, que será em Doha, no Catar, do dia 5 a 9 de de março.

Em entrevista para o Correio do Estado, Eduarda Santos Lisboa (Duda), afirmou que o vôlei brasileiro deve chegar muito forte para as Olimpíadas. "O mundo é muito forte, não é só a gente, todo mundo quer ganhar, não é só porque não pegamos pódio pela primeira vez na última olímpiada [Tóquio 2020] que isso não seja também merito dos outros paises, mas o brasil sempre vem forte, é o país do vôlei", declarou.

Perto de confirmarem a vaga olímpica, a dupla Duda e Ana Patrícia seguem focadas nas etapas do mundial neste ano olímpico. "O primeiro passo é se classificar para as Olimpíadas. Temos nosso primeiro campeonato em Doha para fechar as 12 etapas do nosso time. Ainda faltam várias etapas, e vai depender de nossa melhor performance e trabalho para buscar essa vaga nas Olimpíadas", acrescentou Duda.

Atual campeão do Circuito Brasileiro, o três-lagoense Arthur Mariano, comentou que houve uma evolução de investimento de outros países, oque acabou deixando a disputa do vôlei brasileiro com os demais, mas acirrada nas olimpíadas.

"Eu acho que a gente está em uma evolução grande, os outros países estão investindo muito no vôlei de praia, e também acho que a CBV [Confederação Brasileira de Vôlei] está tentando aumentar este investimento para ficar de igual para igual com os outros países. Ali na europa é mais facil para eles, porque conseguem treinar um contra o outro com mais facilidade, tendo um ritmo maior. Mas se deus quiser, quem for nos representar, vai representar muito bem", disse Arthur.

Campeão Olímpico no Rio de Janeiro em 2016, e medalhista de prata em Londres 2012, Alison Cerutti, que está com 37 anos, declarou ao Correio do Estado que o vôlei brasileiro neste ano será bem representado.

"O vôlei brasileiro sempre chega forte, os quatro times que forem representar o Brasil, vão representar muito bem, e graças a deus eu vou poder desta vez, estar ali torcendo para todo mundo".

No circuito mundial de 2023, que soma pontos importântes para conseguir a vaga olímpica, a dupla Duda/Ana Patrícia venceu 5 das 47 etapas do circuito feminino, ajudando o Brasil a terminar o ano no topo geral do quadro de medalhas, com 12 medalhas de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, totalizando 34 pódios.

CANDIDATOS A VAGA

Com direto a quatro vagas nas Olimpíadas, duas no masculino e duas no feminino, além da dupla já mensionada na reportagem, no feminino, o Brasil deve ser representado pela dupla Carol (RJ) e Barbara Seixas (RJ), que está na quinta colocação do ranking mundial, com 14 etapas disputadas, sendo que, as primeiras 17 duplas do ranking, duas por país, se classificam para as Olimpíadas.

Pelo masculino as duplas George (PB) /André (ES), atuais campeões do Pan-americano de Santiago, no Chile e Evandro (RJ) / Arthur (PR), estão na 5ª e na 8ª colocação do ranking mundial de vôlei de praia, bem próximos da classificação para as olímpiadas.

CIRCUITO BRASILEIRO

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Começando os trabalhos na temporada 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o Top 16, elite do vôlei nacional, teve como os primeiros campeões do ano, em Campo Grande, as duplas Duda (SE) e Ana Patrícia (MG), no feminino, e Matheuzinho e Moisés no masculino.

Surpresa entre os finalistas, Matheuzinho e Moisés venceram a etapa disputada no Parque das Nações Indigenas em cima do campeão olímpico Alison Cerruti, e seu parceiro Igor Borges, por 2 sets a 1 (parciais de 21/13, 22/20 e 15/10)

Já no feminino a dupla Duda e Ana Patrícia conquistaram o primeiro lugar com uma vitória de 2 sets a 0 contra a dupla Hege e Vitória (parciais 21/18 e 21/15).

Na primeira etapa do aberto, que teve a sua final disputada no sábado (24), no masculino, Pedro(SE) e Gabriel Santiago (DF) conquistaram por 2 sets a 1, a medalha de ouro contra a dupla Manaus (AM) e Vilsomar (PR).

Teresa (DF) e Barbara (RJ) venceram o aberto no feminino, em cima da dupla Lúcilia Rosa (SP) e Mayara (SP) por 2 sets a 0.