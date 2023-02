Em busca de recuperação, Comercial enfrenta o Coxim nesta quarta-feira

Comercial começou perdendo no domingo (29), chegou a empatar a partida, mas sofreu a derrota no Comerário no segundo tempo - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Correndo atrás do prejuízo, o Esporte Clube Comercial entrará novamente em campo no Estádio Jacques da Luz, nesta quarta-feira (1), desta vez contra o Coxim Atlético Clube, às 15h.

O Colorado amargou no domingo (29), a derrota por 3 a 1 contra o Operário, na partida que marcou a estreia das equipes de Campo Grande, no Estadual sul-mato-grossense 2023.

Nesta terça-feira, os jogadores do Comercial voltaram aos treinos, já que o clube têm um jogo importante pela frente diante do Coxim, que fará sua estreia no campeonato em Campo Grande.

O técnico do Comercial, Ronildo Rocha, declarou em entrevista para o Correio do Estado, qual foi o foco do treinamento, para corrigir os erros cometidos no Comerário.

"Ontem[31], trabalhamos o tático com bola, visando o jogo contra o Coxim, na segunda, os atletas que jogaram no domingo ficaram em recuperação, e os que não jogaram fizeram um trabalho físico", informou Rocha.

Sobre a expectativa para o segundo jogo, o treinador ressalta que mesmo com a derrota na estreia, o time está motivado, e necessita pontuar na partida diante do Coxim.

" A expectativa é grande, é um confronto direto, precisamos automaticamente de uma vitória, mesmo com a derrota contra o Operário, conseguimos jogar bem, e queremos trazer o resultado positivo".

No final da partida, contra o Operário no último domingo, o atacante do Colorado, Gustavo Clarindo, autor do primeiro gol do Comercial no Estadual 2023, comentou que faltou mais entrosamento e experiência para a equipe no clássico.

"Precisamos melhorar muito, levantar a cabeça, iniciar essa semana trabalhando firme, para buscar o resultado no próximo jogo. Faltou mais entrosamento e experiência, mas a gente vai acertar durante a semana".

COXIM

Em expectativa para a estreia no campeonato Estadual, o Coxim iniciou os treinamentos do elenco, para a temporada 2023, em dezembro do ano passado, com processo individual de preparação dos jogadores.

Após a virada do ano, a pré-temporada do Coxim começou a ocorrer de forma presencial com grande parte do elenco.

Segundo o presidente do Coxim, Marcelo Yatecola, o elenco que iniciou com 18 jogadores, neste momento, já está com 27 atletas no grupo.

O presidente também foi questionado pela reportagem, sobre a estreia diante de uma equipe, que já está em ritmo de jogo.

“Eu penso que toda a estreia é o pior jogo da equipe, porque têm aquela ansiedade, em saber como vai se comportar dentro de campo. Mas eu creio que o ponto postivo, é que podemos saber, como o time adversário se posta, e como ele joga”, disse Yatecola, sobre o Comercial.

Marcelo ainda acrescenta sobre a expectativa da estreia do Coxim no Estadual. “Espero que a gente saia com o resultado positivo, a gente vai em busca disso, torcer para que tudo ocorra bem, e a gente volte para casa com três pontos ou com um empate”.