Em busca do bicampeonato, Operário se prepara para a final

Mesmo com campanha de altos e baixos, o Operário Futebol Clube chega em sua segunda final seguida no Campeonato Estadual. O time campo-grandense pode repetir o feito de engatar a sequência do bi-campeonato Estadual pela terceira vez em sua história.

Porém, para conseguir este feito, o Operário terá que superar o Costa Rica Esporte Clube, em dois confrontos, sendo o primeiro, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, neste domingo (23), às 15h30.

A última vez que o Galo conseguiu o bicampeonato foi há 26 anos, quando venceu o Comercial, na final dos Estaduais de 1996 e 1997.

O maior campeão Estadual, com 12 títulos, já foi bi-campeão em duas oportunidades e tricampeão de 1979 a 1981.Durante o treino de ontem (20), o volante operariano Andrei Alba falou para o Correio do Estado sobre a importância de colocar novamente o clube em uma final do Estadual.

“Temos como objetivo garantir o título Estadual, para o clube ter um calendário cheio no próximo ano. Ainda teremos o Brasileiro Série D para disputar neste ano, mas podemos dar essa segurança ao Operário classificando o time para o campeonato do ano que vem também “, declarou.

O jogador também analisou a campanha do time até aqui, que foi feita de altos e baixos no Estadual.

“Conseguimos nos firmar na hora que precisava, oscilamos muito no campeonato, mas dentro de um planejamento conseguimos organizar alguns erros, se fortificando nos momentos cruciais”, disse o volante.

Herói da classificação nos confrontos das semifinais do Estadual, o goleiro Samuel Deuner relatou a dificuldade enfrentada pela equipe, no duelo contra o Dourados.

“A gente sabia da qualidade da equipe do Dourados, que a gente teria que suportar uma possível pressão deles, e sabia que seria exigido. E graças a Deus pude ajudar a equipe com uma defesa importante, que no final do jogo garantiu a nossa classificação”, declarou.

Andrei Alba também salientou o bom trabalho defensivo do time contra o time douradense. “Foi um jogo muito difícil, a gente soube jogar, soubemos sofrer no jogo, fizemos um jogo equilibrado no setor defensivo, neutralizando bem o Dourados”.

CONFRONTOS NA 1ª FASE

O Costa Rica disputará a primeira final do campeonato Estadual de sua história. A Cobra do Norte já foi campeão do Estadual, porém na edição de 2021, quando o formato da fase final era de pontos corridos em grupo único de hexagonal.

O time do interior terá vantagem de se sagrar campeão caso os confrontos terminem em resultados iguais, por conta da melhor campanha na fase de grupos.

Além deste fator que joga a favor da Cobra do Norte, o tine, quando enfrentou o Operário na primeira fase, conseguiu vencer o clube campo-grandense nos dois confrontos disputados.

Em Campo Grande a Crec saiu com a vitória por 1 a 0, já em Costa Rica a partida terminou com um sonoro 3 a 0.

Goleiro Samuel falou sobre a expectativa de enfrentar novamente o Costa Rica.

“Vai ser um jogo muito complicado, sabemos da qualidade da equipe deles, tanto que perdemos os dois primeiros confrontos contra eles, mas a final é outro jogo, outra história, vamos trabalhar para sair campeões”, finalizou.

*Saiba

O Aquidauanense ingressou nesta semana com um pedido de suspensão do Estadual, ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, alegando que o Novo FC teria inscrito irregularmente um atleta na competição. Ao analisar o pedido, o presidente do TJD/MS, Patrick Hernandes Santana Ribeiro, negou o pedido e manteve a realização da final.

Assine o Correio do Estado