Em casa, Dourados empata com Aquidauanense e se mantém na liderança do grupo B

Na tarde de hoje (21), no Estádio Frédis Saldivar, o Dourados Atlético Clube (DAC) empatou com o Aquidauanense em 1 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O jogo foi marcado pelas oportunidades desperdiçadas. O primeiro tempo foi bastante disputado, mas as duas equipes desperdiçaram oportunidades.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, em uma cobrança de escanteio, a bola desvia na defesa e sobra para Flaviano marcar o primeiro gol do DAC, 1 a 0.

O técnico do Azulão, Mauro Marino, mexeu na equipe e conseguiu colocar agressividade ao ataque. Aos 48 minutos da etapa final, Elvis empatou a partida em 1 a 1.

Mesmo com empate, o DAC segue na liderança do grupo B, com 13 pontos, e folga na próxima rodada. O time volta a campo no dia 2 de março diante do Novo, em Sidrolândia.

Já o Aquidauanense que está na segunda colocação do grupo B, enfrenta o Novo, no próximo sábado (24), as 17h, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza em Aquidauana.



