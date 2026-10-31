Em casa, Pantanal e Naviraiense fazem estreia na Copa MS

A bola vai rolar para a segunda rodada da Copa MS. Pantanal e Naviraiense entram em campo neste domingo em busca dos primeiros pontos no torneio - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Neste domingo (1), o futebol de Mato Grosso Sul volta a ganhar espaço na rotina dos torcedores com a segunda rodada da Copa MS, competição criada em 2026 para encorpar o calendário dos clubes do estado. Além de ser um torneio a mais para os times, o campeão ainda garante vaga na Copa do Brasil de 2027.

A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na quarta-feira, dia 28.

Para o domingo, ficou reservado para as estreias de Pantanal e Naviraiense, que irão enfrentar São Gabriel e Dourados respectivamente.

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense.

A equipe do Pantanal faz a estreia em casa jogando no Estádio Jacques da Luz, na cidade de Campo Grande.

O Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe.

Formato de Disputa

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu.

