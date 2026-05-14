Em jogo da Copa do Brasil, douradense é expulso com 30 segundos em campo

Ferreirinha é expulso com menos de um minuto em campo contra o Juventude - Reprodução: Sportv

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Em partida válida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o São Paulo foi até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude e apesar da eliminação do tricolor paulista, mas quem roubou a cena foi o sul-mato-grossense Ferreirinha, que foi expulso com 30 segundos em campo.

Natural de Dourados, o jogador do São Paulo entrou em campo aos 44 minutos da etapa inicial, para substituir o camisa 10 Luciano e com menos de um minuto em campo, o atleta foi expulso de campo, após agredir o jogador do Juventude, com um tranco nas costas.

Após a expulsão, o atleta ainda proferiu xingamentos e o clima esquentou nos bastidores, com o dirigente do Tricolor, o ex-jogador Rafinha, proferindo duras palavras ao árbitro da partida.

Em súmula o Rodrigo José Pereira de Lima, relatou que o Gerente Esportivo disse o seguinte: “Tu não apita mais jogo do São Paulo, tu está de sacanagem”. O árbitro ainda foi chamado de vergonha, pelo atleta expulso.

A PARTIDA

O primeiro tempo foi de breves emoções e foi marcado pela expulsão de Ferreirinha, aos 44 minutos.

O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio na área do São Paulo, a bola sobrou para o zagueiro Gabriel Pinheiro, que cabeceou livre dentro da área, para tirar o zero do placar.

O Juventude aproveitou o bom momento na partida e não tirou o pé do acelerador e aos 29 minutos, Raí cruzou a bola na área teleguiada na cabeça de Marcos Paulo, que subiu mais que a defesa são-paulina e ampliou a vantagem.

Com o resultado de momento, o São Paulo estava dando adeus à competição, mas o tricolor reagiu e diminuiu, após cruzamento de de Bobadilla, Gonzalo Tapia apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes, levando assim a partida para os pênaltis.

Porém a equipe do Juventude não queria a disputa por pênaltis e aproveitou que estava em vantagem numérica em campo e foi pro ataque.

Após mais um cruzamento na área da equipe paulista, Luiz Mandaca mandou a bola para o gol depois do rebote do goleiro Rafael. Sacramentando a vitória jaconera e a eliminação do tricolor.

Ao final da partida o time do São Paulo também anunciou a demissão do técnico Roger Machado, que deixa o comando da equipe após 17 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

