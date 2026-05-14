Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Menos de um minuto

Em jogo da Copa do Brasil, douradense é expulso com 30 segundos em campo

Ferreirinha jogador do São Paulo, entrou no final do primeiro tempo e tomou cartão vermelho logo em seguida

João Pedro Zequini

14/05/2026 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em partida válida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o São Paulo foi até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude e apesar da eliminação do tricolor paulista, mas quem roubou a cena foi o sul-mato-grossense Ferreirinha, que foi expulso com 30 segundos em campo. 

Natural de Dourados, o jogador do São Paulo entrou em campo aos 44 minutos da etapa inicial, para substituir o camisa 10 Luciano e com menos de um minuto em campo, o atleta foi expulso de campo, após agredir o jogador do Juventude, com um tranco nas costas. 

Após a expulsão, o atleta ainda proferiu xingamentos e o clima esquentou nos bastidores, com o dirigente do Tricolor, o ex-jogador Rafinha, proferindo duras palavras ao árbitro da partida. 

Em súmula o Rodrigo José Pereira de Lima, relatou que o Gerente Esportivo disse o seguinte: “Tu não apita mais jogo do São Paulo, tu está de sacanagem”. O árbitro ainda foi chamado de vergonha, pelo atleta expulso. 

A PARTIDA 

O primeiro tempo foi de breves emoções e foi marcado pela expulsão de Ferreirinha, aos 44 minutos. 

O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio na área do São Paulo, a bola sobrou para o zagueiro Gabriel Pinheiro, que cabeceou livre dentro da área, para tirar o zero do placar. 

O Juventude aproveitou o bom momento na partida e não tirou o pé do acelerador e aos 29 minutos, Raí cruzou a bola na área teleguiada na cabeça de Marcos Paulo, que subiu mais que a defesa são-paulina e ampliou a vantagem. 

Com o resultado de momento, o São Paulo estava dando adeus à competição, mas o tricolor reagiu e diminuiu, após cruzamento de de Bobadilla, Gonzalo Tapia apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes, levando assim a partida para os pênaltis. 

Porém a equipe do Juventude não queria a disputa por pênaltis e aproveitou que estava em vantagem numérica em campo e foi pro ataque. 

Após mais um cruzamento na área da equipe paulista, Luiz Mandaca mandou a bola para o gol depois do rebote do goleiro Rafael. Sacramentando a vitória jaconera e a eliminação do tricolor.
Ao final da partida o time do São Paulo também anunciou a demissão do técnico Roger Machado, que deixa o comando da equipe após 17 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
 

Copa do Mundo

SBT e Galvão prometem Copa para o povo: 'Estou adorando ninguém estar acreditando no Brasil'

O time do SBT para a Copa é composta por Galvão Bueno, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert

12/05/2026 23h00

Compartilhar
Camisa da Seleção Brasileira

Camisa da Seleção Brasileira Divulgação

Continue Lendo...

A SBT lançou oficialmente, nesta terça-feira, sua equipe de cobertura para Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, cujo início está marcado para dia 11 de junho. Galvão Bueno, ao lado de nomes como Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert, será a grande estrela das transmissões, como narrador titular, pronto para participar de seu 14º Mundial.

O narrador de 75 anos não esteve presente no evento de lançamento por causa de um problema na lombar, segundo revelado por ele mesmo em vídeo exibido antes de coletiva de impressa com os outros integrantes da equipe. Ele mostrou esperança na seleção brasileira, apesar da atual onda de desconfiança que atinge os torcedores, e preferiu não se aprofundar sobre a dúvida a respeito da convocação de Neymar.

"Estou adorando esse negócio de ninguém estar acreditando do Brasil. Quando saímos apanhando, como 1994 e 2002, ganhamos mundiais. Esse time tem de crescer. Passando do Marrocos, depois vencendo a Escócia, cresce. Aí a camisa é respeitada. Para cima deles. Não está fora da parada não", opinou.

"Vamos esperar essa convocação. Segunda-feira ao vivo. Eu acho que deveriam saber todos os jogadores da pré-lista, é um direito do torcedor. Todo mundo me pergunta: Neymar vai ser convocado? Sei lá", brincou.

A emissora paulistana está depositando alta expectativa na cobertura da Copa, que será feita em parceria com a N Sports. A promessa é de um Mundial com a identidade do canal, feita "para o povo", com a união entre informação e entretenimento, aproveitando outras áreas.

"A gente conseguiu trazer o máximo que a gente pode ter, uma Copa do Mundo. O time é uma mistura importante para o SBT: informação, leveza, diversão, entretenimento, e sempre feito para o povo brasileiro", disse Tiago Galassi, diretor de Esportes da SBT.

A programação também vai contar com o Balanço da Copa, uma atração comandada por Carol Barcellos, ex-Globo, e Wallace Neguerê, que trarão informações sobre o dia a dia do Mundial. Os dois não estarão nos Estados Unidos, mas em São Paulo. "Está todo mundo muito animado como esse projeto. O Galvão traz o peso das lembranças de outras Copa do Mundo", comentou Carol.

A equipe da cobertura da Copa no SBT terá também Mauro Naves, Isabela Labate, André Galvão, Mano, Gabi Martins, André Hernan, Flávio Winicki, Renata Saporito, Nadine Bastos e Nina Galiotte

Copa do Mundo

De Campo Grande para Copa, volante Éderson aparece na pré-lista da Seleção

O meio-campista sul-mato-grossense, ainda nutre o sonho de jogar uma Copa do Mundo

12/05/2026 11h45

Compartilhar
Éderson, da Atalanta, marca presença na pré-lista da seleção brasileira

Éderson, da Atalanta, marca presença na pré-lista da seleção brasileira Foto: Atalanta

Continue Lendo...

Na última segunda-feira (11) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à FIFA a lista dos jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano, que se inicia em menos de um mês. 

Dentre os nomes pré-selecionados, há craques como Raphinha e Vini Jr, mas quem chama a atenção é o campo-grandense, Éderson, volante que atua no futebol italiano defendendo as cores da Atalanta. 

No Brasil, passou por times como, Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, antes de partir para o futebol europeu, onde jogou pela Salernitana e atualmente na Atalanta. 

Na atual temporada o jogador sul-mato-grossense soma 40 jogos disputados, sendo 29 pelo Campeonato Italiano, 9 pela Champions League e 2 pela Coppa Italia, ele fez três gols e deu duas assistências. 

Velho Conhecido

Essa não seria a primeira vez que o volante seria convocado por Carlo Ancelotti, em maio de 2025, quando o técnico italiano realizou sua primeira convocação à frente da seleção brasileira, ele convocou o jogador para jogos válidos pelas eliminatórias para Copa, na ocasião o campo-grandense não entrou em campo.

Apesar de não ter jogado com Carlo Ancelotti, Éderson já entrou em campo vestindo a camisa da seleção em três oportunidades e fez sua estreia contra o México, em amistoso preparatório para a Copa América de 2024, na ocasião ele foi titular e atuou por 84 minutos. 

Novo nome, situação antiga 

Essa não é a primeira vez que um atleta de Mato Grosso do Sul marca presença na lista de pré-convocados para a Copa. 

Em 2014, o meio-campista Lucas Leiva foi um dos pré-selecionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, na época o volante douradense atuava no Liverpool, da Inglaterra, clube que defendeu por 10 anos. 

Na ocasião, Lucas Leiva acabou ficando de fora dos 23 nomes que defenderam o Brasil na Copa de 2014. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Loteria Federal 06065-8 de hoje, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 06065-8 de hoje, quarta-feira (13/05)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7023, terça-feira (12/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7023, terça-feira (12/05): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 9 horas

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 15 horas

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Imóvel Financiado em Atraso?