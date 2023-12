Faltando quatro dias para a corrida de rua mais tradicional da América Latina, atletas em Mato Grosso do Sul se preparam para disputar a 98ª Corrida Internacional de São Silvestre.

Neste ano, a Associação dos Corredores de Rua e Pista de Campo Grande (Acorp) participa da São Silvestre com dois atletas no pelotão de elite, o campeão da prova em 2006 e ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro 2007 Franck Caldeira e o campeão da Meia Maratona Internacional BSB deste ano, em Brasília (DF), Glenison Gilbert Carvalho.

Campeã da Corrida Internacional de São Silvestre no pelotão amador em 2022, a atleta de Iguatemi Janine Rodrigues de Oliveira também está confirmada na competição, que ocorrerá no dia 31 de dezembro, com largada programada para as 7h05min (horário de MS).

Ao Correio do Estado, Glenison Carvalho informou que vem se preparando o ano todo para voltar à Corrida de São Silvestre, que disputou em 2018 e 2019.

“A gente está se preparando, treinando e competindo, usando as provas internacionais com atletas do continente africano de 21 km e 16k m na preparação para a São Silvestre. Estou entre os melhores do ranking brasileiro de corrida de rua neste ano, e meu objetivo na São Silvestre é brigar pelas primeiras colocações. É uma prova com os melhores do mundo e que tem grandes estrelas do atletismo, mas, em questão de preparação, a gente não está devendo nada para ninguém”, disse Glenison.

Em 2018, o atleta conquistou sua melhor colocação na prova, terminando em 15º lugar. Entre os atletas brasileiros, o corredor da Acorp fez o quinto melhor tempo nos 15 km da São Silvestre.

Entre as principais conquistas de Glenison Carvalho neste ano está o primeiro lugar na Meia Maratona Internacional BSB.

O atleta também foi campeão da prova de 10 milhas (16 km) de Chiador, em Minas Gerais, e subiu ao pódio no lugar mais alto nos 15 km da Corrida do Pantanal. Glenison também foi convocado para representar o País no Pan-Americano de Cross Country, que será disputado no primeiro semestre de 2024, em El Salvador.

“Neste ano, a minha expectativa de resultado na São Silvestre é melhor do que das outras vezes que eu participei, em 2018 e 2019, porque estive em grandes provas do calendário brasileiro no decorrer do ano e tive resultados positivos contra atletas que vão disputar a São Silvestre também”, acrescentou.

Além do atleta natural do município de São João del-Rei (MG), a Acorp também terá no pelotão de elite o corredor olímpico Franck Caldeira, que está com 40 anos, mas segue como um dos grandes nomes do atletismo brasileiro.

Franck Caldeira foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro 2007 e um dos poucos brasileiros que conseguiram o feito de ser campeão da Corrida Internacional da São Silvestre, contra os fortes atletas africanos, em 2006.

Natural de Sete Lagoas (MG), Franck mora em Campo Grande e estava há dois anos fora das competições de atletismo, porém, voltou no fim do ano passado aos treinamentos e ingressou na Associação dos Corredores de Rua e Pista de Campo Grande para novamente participar de provas de rua de forma regular.

A Acorp é uma associação de Campo Grande que tem o apoio da Cassems Saúde e não recebe, no momento, nenhum tipo de apoio do governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande.

PELOTÃO AMADOR

Atual campeã da Corrida Internacional de São Silvestre entre as amadoras do pelotão feminino, a corredora e contadora Janine Rodrigues de Oliveira, de 31 anos, de Iguatemi, vai disputar pela terceira vez a competição.

Sobre suas expectativas para a corrida, Janine relatou ao Correio do Estado que seu principal foco neste ano é superar seu melhor tempo na São Silvestre.

“Neste ano, eu pretendo fazer um tempo melhor do que eu fiz no ano passado, quero me testar para, futuramente, conseguir largar no pelotão de elite e representar o Estado e os atletas daqui que gostariam de estar no principal pelotão”, declarou.

A atleta amadora informou que poderia ter feito sua inscrição no pelotão de elite feminino na São Silvestre deste ano, porém, por não se sentir preparada ainda, optou por disputar a corrida defendendo seu título no pelotão amador.

“As competições que participei neste ano foram voltadas para distâncias maiores, a última que corri antes da São Silvestre foi a Bonito 21 k, em que fui a campeã geral”, acrescentou a atleta.