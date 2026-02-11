Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Time da fronteira avança

Em noite inspirada de Martínez, 2 de Mayo se classifica na Libertadores

Goleiro fez defesas difíceis e defendeu um pênalti ainda no 1º tempo

Alison Silva

Alison Silva

11/02/2026 - 22h40
Em noite inspirada do goleiro Angel Martínez, o Club Sportivo 2 de Mayo, localizado no lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã se classificou de forma inédita à 2ª fase da Copa Libertadores. 

Com 90 anos de história, o "Galo Norteño", estreante na competição, avançou após empate em 1 a 1 fora de casa contra o Alianza Lima, do Peru. 

Vitoriosa na partida de ida, a equipe pedrojuanina asseguraria a classificação em caso de empate, conquistado graças ao ótimo desempenho do goleiro.  Apesar da pressão inicial do time da casa, o jogo seguiu equilibrado e a primeira grande defesa de Matínez foi realizada aos 34' do primeiro tempo. 

Após lance de bola na mão do defensor dentro da área, o goleiro pulou ao canto direito e defendeu a cobrança batida por Eryc Castillo. 

Na volta do intervalo, defendeu boa finalização do ex-corintiano Paolo Guerrero. Aos 14' da etapa complementar, novamente defendeu chute de Castillo. 

Seguro na defesa, o 2 de Mayo foi surpreendido por grande finalização do lateral Luis Advíncula, que chutou de pé direito e abriu o placar no Estádio Villanueva aos 17' da etapa complementar. 

Após o gol sofrido, o clube de Pedro Juan Caballero não se acovardou e seguiu firme na partida. Aos 26', o árbitro brasileiro Flávio Rodrigues de Souza viu pênalti de do goleiro rival Alejandro Duarte em Á.Gomez, marcação checada pelo VAR e finalização convertida por Ayala que bateu forte no centro do gol, sem chances para o time peruano.

Após o gol de empate, o time da fronteira ainda viu Martínez defender duas finalizações dentro da pequena área e garantir a classificação do clube paraguaio, que agora enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição, disputada entre os dias 18 e 25 deste mês. 

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março. 

CARREIRA PROFISSIONAL

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Com 16 anos, filho de Eliza Samudio fecha primeiro contrato em sua carreira profissional

11/02/2026 11h06

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo Reprodução Redes Sociais

Com 16 anos celebrado na última terça-feira, o presente de Bruninho Samudio foi a assinatura de contrato profissional com o Botafogo, clube que o jovem goleiro atua na base desde 2024.

Filho de Eliza Samudio, o goleiro oficializou ontem sua atuação nesta temporada pelo time Sub-17 do alvinegro carioca. Sem data definida de encerramento do contrato, o clube reforçou nas redes sociais a conquista em ter o garoto como parte do elenco profissional.

Com ao menos quatro convocações para a Seleção Brasileira, no Sub-15 e Sub-16 até o início desse ano, Bruno também já conquistou o título Sul-Americano Sub-15 em outubro do ano passado.

Para o Diretor das Categorias de Base do Botafogo, Augusto Oliveira, a importância de valorizar atletas formados no clube é parte do "reconhecimento de um trabalho construído dentro do clube".

Ele ainda destaca o desempenho do goleiro ao longo da última temporada.

"Ele [Bruno] teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo".

Sul-Americano Sub-15

No ano passado, a Seleção Brasileira Sub-15 foi campeã da primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15, contra a Argentina, que equivale ao Sul-Americano da Categoria e foi disputada em Assunção.

Com placar do tempo normal encerrado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, em que o Brasil levou a melhor por 5 a 4. Entre todos os pênaltis convertidos da Seleção Brasileira, Bruno Samudio foi destaque na decisão ao defender o último pênalti da Seleção Argentina.

 

Duelo

Time da fronteira pode enfrentar dupla ex-Flamengo na Libertadores

Clube avança de fase em caso de empate ou vitória simples nesta quarta-feira

10/02/2026 15h15

Acosta, autor do gol do 2 de Mayo no primeiro confronto contra o Alianza Lima

Acosta, autor do gol do 2 de Mayo no primeiro confronto contra o Alianza Lima Foto: Divulgação / Libertadores

Em caso de empate ou vitória diante do Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (11), o Club Sportivo 2 de Mayo, time do lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã pode enfrentar dois ex-flamenguistas já na 2ª fase da Copa Libertadores. 

Em partida bastante truncada e com poucas oportunidades, a vantagem do clube "pedrojuanino", estreante na competição, foi construída no último dia 4, gol solitário de Acosta aos 39' do segundo tempo, vitória marcante para os quase 23 mil presentes no Estádio Rio Parapity, localizado há seis minutos de distância com a fronteira brasileira. 

Fora de casa, o clube paraguaio vai a Lima em busca da classificação, e caso avance à segunda ronda do certame, enfrentará o Sporting Cristal, equipe da mesma cidade do adversário atual e atual clube dos ex-flamenguistas Felipe Vizeu e Gabriel. Comandados pelo também brasileiro Paulo Autuori, ambos chegaram recentemente ao clube peruano.

Com 11 jogos e 3 gols marcados pelo novo clube, Felipe Vizeu disputou parte da última temporada pelo Remo. Com valor estimado em R$ 2 milhões, o centroavante de 28 anos foi revelado pelo clube carioca, onde fez 75 jogos e marcou 20 gols.  

Destaque do Mirassol por três temporadas, o meio-campista experiente Gabriel, de 35 anos, assinou por uma temporada com o clube, onde chega com status de "craque" após ótimos números pelo clube do interior paulista. Com passagens por Sport e Bahia, o jogador foi campeão da Copa do Brasil pelo rubro-negro, onde esteve entre 2013 e 2017 e entrou em campo em 205 oportunidades e marcou 22 gols. 

Competição

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros na etapa anterior à fase de grupos. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio que será realizado no dia 18 de março.

As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

*Saiba

Com transmissão dos canais ESPN, o confronto desta quarta-feira será disputado no Estádio Alejandro Villanueva, às 20h30, hora de MS. 

