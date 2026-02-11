Em noite inspirada de Martínez, 2 de Mayo se classifica na Libertadores

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em noite inspirada do goleiro Angel Martínez, o Club Sportivo 2 de Mayo, localizado no lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã se classificou de forma inédita à 2ª fase da Copa Libertadores.

Com 90 anos de história, o "Galo Norteño", estreante na competição, avançou após empate em 1 a 1 fora de casa contra o Alianza Lima, do Peru.

Vitoriosa na partida de ida, a equipe pedrojuanina asseguraria a classificação em caso de empate, conquistado graças ao ótimo desempenho do goleiro. Apesar da pressão inicial do time da casa, o jogo seguiu equilibrado e a primeira grande defesa de Matínez foi realizada aos 34' do primeiro tempo.

Após lance de bola na mão do defensor dentro da área, o goleiro pulou ao canto direito e defendeu a cobrança batida por Eryc Castillo.

Na volta do intervalo, defendeu boa finalização do ex-corintiano Paolo Guerrero. Aos 14' da etapa complementar, novamente defendeu chute de Castillo.

Seguro na defesa, o 2 de Mayo foi surpreendido por grande finalização do lateral Luis Advíncula, que chutou de pé direito e abriu o placar no Estádio Villanueva aos 17' da etapa complementar.

Após o gol sofrido, o clube de Pedro Juan Caballero não se acovardou e seguiu firme na partida. Aos 26', o árbitro brasileiro Flávio Rodrigues de Souza viu pênalti de do goleiro rival Alejandro Duarte em Á.Gomez, marcação checada pelo VAR e finalização convertida por Ayala que bateu forte no centro do gol, sem chances para o time peruano.

Após o gol de empate, o time da fronteira ainda viu Martínez defender duas finalizações dentro da pequena área e garantir a classificação do clube paraguaio, que agora enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição, disputada entre os dias 18 e 25 deste mês.

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março.

