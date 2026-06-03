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De MS para o Mundo

Equipe de basquete de Ponta Porã, embarca dia 10 para o Mundial na Sérvia

O time de Mato Grosso do Sul, venceu o torneio brasileiro em abril e representará o país na competição

João Pedro Zequini

03/06/2026 - 10h45
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No mês de abril foi realizado em Brasília o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro) e o estado de Mato Grosso do Sul subiu ao pódio do basquete na categoria sub 18 com a equipe do PorãBask, que venceu o de São Paulo por 74 a 63 na final. 

Com a conquista inédita do Jogos Escolares Brasileiro, a equipe de Ponta Porã recebeu uma oportunidade ímpar de representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete 2026, que acontece em Zlatibor, na Sérvia. O torneio acontece de 13 à 22 de junho.

A vitória foi a coroação de um projeto que se iniciou em  2004 e com um grande incentivo de ninguém menos que Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior jogador de basquete brasileiro, que tem uma representação única para o esporte nacional. 

Oscar visitou o projeto há 19 anos atrás, em 2007, na ocasião o Hugo Costa treinador da equipe, conheceu o grande ídolo. 

O ex jogador se sensibilizou com a iniciativa que anteriormente acontecia em uma quadra improvisada na terra, vindo daí o apelido de “meninos do terrão”. 

Hugo Costa revelou ao Correio do Estado a importância de Mão Santa para o projeto, “foi muito importante para o desenvolvimento do projeto, após a visita do Oscar o Clube ganhou quase todos os campeonatos disputados e ficou como referencial do Basquete de MS”.

PREPARATIVOS 

A delegação que embarca para Sérvia no próximo dia 10, é composta pelo técnico Hugo Costa e mais 12 atletas, com destaque especial para Samuel Menezes, que foi o cestinha da final com 30 pontos. 

De acordo com o treinador, a viagem será custeada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar). A única despesa que a equipe terá que arcar é com os passaportes e as autorizações, que precisam ser autenticadas em cartório. 

Para conseguir fazer o custeio dessas despesas, a equipe está realizando um almoço beneficente, para conseguir regularizar tudo a tempo da viagem. 

Hugo completa a conversa afirmando que está é uma coroação que se esperava há muito tempo, “É muito importante para coroar um trabalho de 20 anos, colocando crianças e adolescentes no caminho do esporte”. 
 

Cortado

Nascido em MS, Coronel fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo

Ángel Romero, ex-corinthians, também foi preterido por Alfaro; veja a lista de convocados

01/06/2026 14h15

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Foto: Divulgação SPFC

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Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o goleiro Carlos Coronel ficou de fora da lista com os 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo deste ano.  

O arqueiro de 29 anos chegou ao São Paulo em dezembro do ano passado e, mesmo na reserva do tricolor paulista, tinha esperanças de alcançar uma vaga entre os escolhidos de Gustavo Alfaro, lista divulgada nesta segunda-feira (1°). 

Com nove partidas disputadas na meta Albiroja neste ciclo de Mundial, Carlos Coronel foi preterido pelos goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) e Gatito Fernández (Cerro Porteño), destaque do Botafogo por muitos anos, nome que deve ser o titular da posição. 

O goleiro estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos e assinou com o tricolor do Morumbis sem custos justamente para aumentar as chances de disputar a Copa do Mundo, alternativa ao titular Rafael na meta são-paulina. O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. 

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca havia atuado profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Jogou no Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Após isso, voltou ao Salzburg após a lesão do goleiro titular, vítima de um acidente de moto, e passou a revezar no banco até ganhar oportunidade na Liga dos Campeões.

Na sequência, disputou mais oito partidas na temporada, incluindo outros dois jogos pela Champions: a vitória por 4 a 1 sobre o Genk e o empate por 1 a 1 com o Napoli, atuando ao lado de Erling Haaland, hoje no Manchester City.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Ángel Romero, ex-corinthians e Mathias Villasanti, do Grêmio, ficaram fora por opção técnica e lesão, respectivamente.

Nomes conhecidos 

Naturalizado recentemente, Mauricio, meio-campo do Palmeiras, foi convocado. Além dele, nomes conhecidos dos torcedores brasileiros como: Gustavo Goméz, Fabián Balbuena, Junior Alonso e Isidro Pitta também disputarão a Copa do Mundo. 

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo e enfrentará Estados Unidos, Turquia e Austrália na chave. A estreia será contra os anfitriões do Mundial, os EUA, no dia 12 de junho, às 21h (de MS). A competição marca a volta do Paraguai ao torneio após 16 anos. A última Copa disputada pela seleção foi em 2010, na África do Sul. 

Confira a lista dos convocados: 

  • Goleiros: Orlando Gill, Gatito Fernández e Gastón Olveira;
  • Defensores: Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso e Gustavo Velázquez;
  • Meio-campistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio e Matías Galarza;
  • Atacantes: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.

 

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De MS

Corumbaense marca em decisão do Campeonato Japonês

O lateral de Diego Jara, marcou o terceiro gol da goleada por 5 a 0 do Vissel Kobe no Kashima Antlers

01/06/2026 12h30

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Diego Jara comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vissel Kobe

Diego Jara comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vissel Kobe Foto: Reprodução/Vissel Kobe

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Natural de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, o lateral esquerdo Diego Jara vive uma ótima fase no futebol japonês, titular do Vissel Kobe o corumbaense marcou pela primeira vez com a camisa da nova equipe, já que ele foi contratado em janeiro, após boa temporada no Kashiwa Reysol. 

A partida válida pelo jogo de ida da final da J.League 100 Year Vision League, um campeonato especial criado para celebrar os 100 anos do campeonato e também marca a transição de calendário, pois a partir de agosto, a J League, passará a seguir o calendário europeu, com inicio em agosto e término em maio. 

Dessa forma a Federação Japonesa, decidiu fazer uma edição especial e o time do Diego, o Vissel Kobe, chegou a final após liderar seu grupo e enfrentou o Kashima Antlers, que foi o líder da outra chave. 

E no primeiro jogo da final, show dos mandantes, o Vissel não tomou conhecimento do Kashima e aplicou uma sonora goleada por 5 a 0 na partida de ida. 

Na ocasião Diego, anotou o terceiro o gol da goleada, ainda completaram o marcador Yuya Osako que anotou um hat-trick e Ren Komatsu, que marcou de pênalti.

TRAJETÓRIA 

Nascido em Corumbá, Diego Jara iniciou sua caminhada no futebol na base do Corumbaense, onde atuou pelo sub-18 da equipe. Após esse período, rodou por alguns clubes de menor expressão em São Paulo e Santa Catarina. 

O lateral ganhou projeção nacional em 2015, quando disputou o Brasileirão Série A, pelo Joinville, clube recém promovido na época. 

Ficou no clube até 2017, quando se transferiu para o futebol japonês, sua primeira equipe na terra do sol nascente foi o Matsumoto Yamaga, que na época estava na segunda divisão local. 

No clube ele ficou apenas um ano e já em 2018 se transferiu para o Mito HollyHock, onde por um temporada, porém já ganhava notoriedade no futebol japonês, se consolidando ano após ano. 

Em 2019, o lateral mudou de equipe mais uma vez, se transferindo para o Tokushima Vortis. Neste time Diego permanece por 3 anos e em 2022 se transfere para o Sagan Tosu, onde fica por uma temporada antes de chegar ao Kashiwa Reysol.

No Kashiwa, Diego Jara atuou por três temporadas. Porém nas duas primeiras temporadas o time lutou contra o rebaixamento, terminando na 17ª posição em 2023 e 2024, a glória, ou quase glória, veio em 2025, quando o time foi vice-campeão, ficando apenas um ponto atrás do Kashima Antlers. 

Com quase dez anos de futebol japonês, Diego chegou ao Vissel Kobe em janeiro de 2026 e está a um passo de fazer de história com a equipe japonesa e se sagrar campeão da J.League 100 Year Vision League
 

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