Equipe de basquete de Ponta Porã, embarca dia 10 para o Mundial na Sérvia

No mês de abril foi realizado em Brasília o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro) e o estado de Mato Grosso do Sul subiu ao pódio do basquete na categoria sub 18 com a equipe do PorãBask, que venceu o de São Paulo por 74 a 63 na final.
Com a conquista inédita do Jogos Escolares Brasileiro, a equipe de Ponta Porã recebeu uma oportunidade ímpar de representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete 2026, que acontece em Zlatibor, na Sérvia. O torneio acontece de 13 à 22 de junho.
A vitória foi a coroação de um projeto que se iniciou em 2004 e com um grande incentivo de ninguém menos que Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior jogador de basquete brasileiro, que tem uma representação única para o esporte nacional.
Oscar visitou o projeto há 19 anos atrás, em 2007, na ocasião o Hugo Costa treinador da equipe, conheceu o grande ídolo.
O ex jogador se sensibilizou com a iniciativa que anteriormente acontecia em uma quadra improvisada na terra, vindo daí o apelido de “meninos do terrão”.
Hugo Costa revelou ao Correio do Estado a importância de Mão Santa para o projeto, “foi muito importante para o desenvolvimento do projeto, após a visita do Oscar o Clube ganhou quase todos os campeonatos disputados e ficou como referencial do Basquete de MS”.
PREPARATIVOS
A delegação que embarca para Sérvia no próximo dia 10, é composta pelo técnico Hugo Costa e mais 12 atletas, com destaque especial para Samuel Menezes, que foi o cestinha da final com 30 pontos.
De acordo com o treinador, a viagem será custeada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar). A única despesa que a equipe terá que arcar é com os passaportes e as autorizações, que precisam ser autenticadas em cartório.
Para conseguir fazer o custeio dessas despesas, a equipe está realizando um almoço beneficente, para conseguir regularizar tudo a tempo da viagem.
Hugo completa a conversa afirmando que está é uma coroação que se esperava há muito tempo, “É muito importante para coroar um trabalho de 20 anos, colocando crianças e adolescentes no caminho do esporte”.