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Esportes

copa do mundo

Espanha para na retranca de Cabo Verde e não sai do zero na estreia da Copa

Atual campeã europeia e favorita ao título, seleção espanhola tem atuação decepcionante e empata sem gols em partida histórica para o arquipélago africano de 560 mil habitantes

estadão conteúdo

estadão conteúdo

15/06/2026 - 14h02
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Com uma atuação para lá de decepcionante, a Espanha estreou na Copa do Mundo 2026 empatando por 0 a 0 com a modesta seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, em partida no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A Espanha foi dominante durante toda a partida, mas teve dificuldade em converter a superioridade em gol. Sem os dribladores Lamine Yamal e Nico Williams, que estão voltando de lesão e começaram a partida no banco, a atual campeã europeia acabou sendo menos incisiva na primeira etapa e viu o goleiro Vozinha, de 40 anos, se destacar quando criou lances de perigo.

A atual campeã europeia até acionou o “protocolo Lamine Yamal” no segundo tempo, colocando em campo o craque de 18 anos, um dos melhores jogadores em atividade no planeta. Ainda assim, prevaleceu a garra da seleção de Cabo Verde, que deu tudo de si para segurar o empate.

Sabendo que o desafio não era nada fácil, Cabo Verde se limitou a ficar a na defesa e praticamente não criou chances de gol. Se na frente pouca coisa funcionou, o goleiro Vozinha garantiu o resultado atrás. O arqueiro, cujo nome verdadeiro é Josimar — uma homenagem ao lateral-direito do Botafogo que fez sucesso na Copa de 1986 —, esbanjou segurança quando foi acionado e fez ótimas defesas quando a Espanha acertou o alvo, sendo o grande herói de um resultado histórico para o arquipélago de 562 mil habitantes.

Como fica o Grupo H?

Com o resultado, a Espanha e Cabo Verde somam um ponto cada na chave. Ainda nesta segunda-feira, às 19h, Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam em Miami e quem vencer assume a liderança da chave.

Agenda da Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo

No dia 21, será a vez de os espanhóis enfrentarem a Arábia Saudita, novamente em Atlanta, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a seleção cabo-verdiana encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), em Miami, também nos Estados Unidos.

Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo?

Grande favorita no confronto, a Espanha controlou a partida desde os primeiros minutos com o seu tradicional toque de bola, mas só finalizou pela primeira vez aos 14 minutos do primeiro tempo, com Gavi, sem força.

Com uma marcação aplicada, Cabo Verde ficou praticamente na defesa e se lançou ao ataque somente “na boa”, ora com bolas esticadas para os atacantes, ora com arranques em velocidades pelos lados. A despeito da valentia, como a seleção africana chegou ao ataque quase sempre com poucos jogadores, praticamente não levou perigo.

A partida finalmente começou a ganhar emoção aos 35 minutos, quando Vozinha fez boa defesa em finalização de Pedri da entrada da área, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no início da jogada. Na sequência, Ferran Torres recebeu cruzamento e finalizou de primeira no travessão. No rebote, Oyarzabal finalizou de cabeça e quase encobriu Vozinha, que deu um tapinha para salvar.

O senso de urgência tomou conta da Espanha, que voltou para o segundo tempo acelerando o ritmo. Antes mesmo dos 10 minutos, Fabián Ruiz, Oyarzabal e Laporte assustaram em chutes de fora da área. A equipe tentou também em bolas pelo alto, mas teve dificuldade sem um centrovavante fixo e viu Vozinha ser soberano por cima.

Com o clima de tensão no ar, o técnico Luis de la Fuente colocou em campo Lamine Yamal e a torcida espanhola, em silêncio durante boa parte da partida, voltou a incentivar a seleção. O atacante de 18 anos do Barcelona entrou buscando jogadas individuais e deu trabalho para a defesa de Cabo Verde, que se defendeu da maneira que conseguiu, com jogadores se jogando à frente da bola para evitar as finalizações.

A Espanha tentou colocar a cabeça no lugar e atacar de maneira mais ordenada no fim. Aos 42, Oryazabal recebeu ótimo passe na pequena área, mas Pico Lopes se atirou na bola para salvar o que seria o gol dos espanhóis. Cabo Verde teve chance em rara cobrança de escanteio, aos 47, mas Diney Borges cabeceou fraco. O defensor apareceu no lance seguinte para afastar perigo em cruzamento rasteiro.

ESPANHA 0 X 0 CABO VERDE

ESPANHA - Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri, Fabián Ruiz (Mikel Merino); Ferran Torres (Dani Olmo), Gavi (Lamine Yamal) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente
CABO VERDE - Vozinha; Steve Moreira, Diney Borgesm Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Dailon Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Pedro “Bubista” Leitão.
CARTÕES AMARELOS - Pedri (Espanha); Sidny Cabral (Cabo Verde)
ÁRBITRO - Adham Makhadmeh (Fifa/Jordânia)
PÚBLICO - 67.640
LOCAL -  Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos)

tênis

João Fonseca é eliminado nas duplas, mas estreia no simples na terça em Halle

O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para Fonseca e faz parte da preparação do tenista para a disputa de Wimbledon

14/06/2026 21h00

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João Fonseca estreia temporada de grama após grande campanha no saibro

João Fonseca estreia temporada de grama após grande campanha no saibro Julien Crosnier / Federação Francesa de Tenis (FFT)

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O João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier foram eliminados da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, neste domingo, 14, após perderem para o americano Robert Galloway com o australiano John Peers por 2 a 0, com parciais de 5/7 e 2/6. O jogo era válido pela última rodada do qualificatório.

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com as duplas confirmando seus serviços. No entanto, no 12º game, Altmaier cometeu três duplas faltas e o set foi conquistado pelo americano e australiano por 7 a 5.

Logo após a primeira parcial, a partida foi suspensa. Na volta, Fonseca e Altmaier abusaram dos erros, que foram aproveitados por Peers e Galloway. Com tranquilidade, o americano e o australiano venceram por 6 a 2 e fecharam a partida.

Apesar da derrota nas duplas, o jovem brasileira ainda disputará a chave simples do torneio. Ele vai estrear contra o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo. A partida será disputada na próxima terça-feira, 15, mas ainda não tem horário definido.

O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para Fonseca e faz parte da preparação do tenista para a disputa de Wimbledon, o próximo Grand Slam do calendário.

copa do mundo

Holanda e Japão empatam e mostram o que Brasil pode encontrar na 2ª fase

Equipes do Grupo F cruzam com a chave da seleção brasileira na etapa do Mundial que antecede as oitavas de final

14/06/2026 18h07

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Holanda e Japão empataram em 2 a 2

Holanda e Japão empataram em 2 a 2 Foto: Fifa

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Holanda e Japão empataram por 2 a 2 neste domingo, em encontro de dois possíveis adversários do Brasil na segunda fase, e fizeram uma das partidas de mais alto nível da Copa do Mundo até aqui. O bom futebol visto dos dois lados no AT&T Stadium, em Arlington, mostra que o Brasil deve ter trabalho caso passe de fase e cruze o caminho de alguma das duas equipes.

Empatados também no Grupo F, com um ponto cada, japoneses e holandeses aguardam o embate entre Suécia e Tunísia, às 23 horas deste domingo, para entender como ficará a situação do grupo.

Koeman escolheu começar o jogo com Memphis Depay, estrela do Corinthians recuperado de lesão há pouco tempo, no banco de reservas. Coube a Donyell Malen ser a referência do ataque holandês, decisão que se mostrou acertada logo nos primeiros minutos, pois não demorou para que ele colocasse o goleiro japonês Suzuki para trabalhar, ao executar um giro seguido de chute forte da entrada da área.

Após a boa finalização de Malen, a Holanda continuou majoritariamente no campo de ataque, porém sem repetir a agressividade observada no início. O jogo holandês ficava travado quando chegava ao último terço, esbarrando no bloco baixo armado pelos japoneses. A impressão que ficou foi de que seria muito difícil passar pela muralha da seleção asiática.

Essa percepção foi destruída logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Van Dijk marcou ao aproveitar cruzamento de seu companheiro de Liverpool, Gravenberch, peça importante para destrancar a defesa adversária. O meio-campista passou a ser mais participativo e abriu caminhos pelo lado direito do ataque.

O gol marcado pelo japonês Nakamura, com desvio no meio do caminho, seis minutos após os holandeses abrirem o placar, evidenciou que o Japão também evoluiu na etapa final. A equipe de Hajime Moriyasu conseguia ser agressiva ofensivamente, até porque não podia mais ficar plantada em seu lado do campo.

A Holanda, contudo, era mais intensa e rápida em seus lances ofensivos, liderada por Gravenberch, que arrumou mais uma assistência ao deixar Summervile em condições de marcar um belo gol. Todo esse enredo aconteceu em 16 minutos. Houve ímpeto dos holandeses para tentar ampliar.

Perto do final do jogo, entretanto, desenhou-se um jogo do ataque japonês contra defesa, muito em razão das decisões tomadas por Koeman para tentar preservar a vantagem. A estratégia do treinador holandês foi por água abaixo quando Kamada marcou de cabeça, aos 42 minutos.

HOLANDA X JAPÃO

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Micky Van de Ven; Frenkie de Jong, Reijnders (Timber) e Ryan Gravenberch (Aké); Sumerville (Koopmeiners), Donyell Malen (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Brobbey). Técnico: Ronald Koeman.
JAPÃO: Suzuki; Watanabe (Tomiyasu), Taniguchi e Ito; Doan (Sugawara), Sano, Kamada e Nakamura; Kubo (Ogawa), Ueda (Shiogai) e Maeda (Junya Ito). Técnico: Hajime Moriyasu.
GOLS: Van Dijk, aos cinco, Nakamura, aos 11, Summerville, aos 16 minutos, e Kamada, aos 42 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO: Ismail Elfath (EUA)
CARTÕES AMARELOS: Summerville e Memphis Depay(Holanda)
PÚBLICO: 69.285 pessoas.
LOCAL: AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

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