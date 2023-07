Especialistas veem seleção como favorita na estreia

Atletismo

Campeão mundial fatura 2ª medalha desde o retorno às pistas após lesão

Atual campeão mundial, o velocista brasileiro Alison dos Santos, também conhecido como Piu, faturou a medalha de prata na primeira prova dos 400 metros com barreiras da temporada Diamond League (Liga Diamante), principal circuito de atletismo do planeta. Nesta sexta-feira (21), no Principado de Mônaco, o paulista de São João da Barra (SP) completou os 400m com barreiras, prova em que é especialista, em 47s66. O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm que concluiu o percurso em 46s51, quebrando o recorde da competição. O norte-americano CJ Allen (47s84) chegou em terceiro lugar e ficou com o bronze.

Alison voltou as pistas no último domingo (16), na etapa da Diamond League na Polônia, após 10 meses em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. E já na primeira disputa, a prova dos 400m rasos, Piu obteve o índice para competir no Mundial de Budapeste (Hungria), de 19 a 27 de agosto, ao encerrar o percurso com tempo de 44s73,que lhe garantiu o bronze.

Ciclo para Paris 2024

Há duas maneiras de os atletas assegurarem uma vaga olímpica nos Jogos de Paris: atingindo os índices estabelecidos pelos eventos no período de classificação ou pelo ranking mundial da World Athletics (sigla da Federação Internacional de Atletismo). A totalização de pontos começou a valer em 1º de julho e vai até 30 de junho de 2024. Nas provas individuais, serão permitidos até três atletas por país.

O Mundial de Budapeste (Hungria), em agosto, e os torneios nacionais (Troféu Brasil) são as principais competições para os atletas buscarem o índice olímpico para provas individuais.

