Estádio Mané Garrincha receberá Supercopa do Brasil

Marrocos foi definida como sede do Mundial somente no dia 16 de dezembro, dois dias antes da final da Copa do Mundo.

Os atrasos de datas e locais do Mundial de Clubes tornaram-se um desafio extra para a logística do Flamengo.

Com Marrocos escolhido como sede somente um mês e meio antes do início da competição, a Fifa realizará um sorteio nesta sexta-feira (13), às 8h (horário de Brasília), para definir as cidades que receberão os jogos e o chaveamento do torneio.

A confusão

A Fifa, porém, ainda não definiu as cidades que receberão os jogos. Rabat e Tânger surgem como favoritas para receber os jogos. Casablanca e Marrakesh estão menos cotadas.

A competição acontecerá entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

Além de Flamengo e Real Madrid, que já estão classificados para as semifinais, a competição receberá também o Al Ahly (campeão da África), o Auckland City (campeão da Oceania), o Al Hilal (campeão da Ásia), o Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país sede).

O Al Hilal foi escolhido como representante asiático sendo o campeão do último torneio, já que o atual ainda está em andamento e terminará somente depois do Mundial.

Flamengo viaja dia 2 de fevereiro

A única questão que já está definida pelo Flamengo em relação à logística é a data de partida para o Marrocos: dia 2 de fevereiro, na parte da noite.

O clube rubro-negro jogará a semifinal no dia 7 ou 8 de fevereiro e, caso avance para a decisão, entrará em campo dia 11.

Hotel, local de treino e outras questões ainda não foram escolhidas, mas o supervisor de futebol do clube, Gabriel Skinner, está no Marrocos para acompanhar o sorteio e também avaliar as possibilidades de instalações e definir todos os detalhes antes de retornar para o Rio.

Como será o sorteio?

Al Ahly x Auckland City é o único jogo já pré-definido do Mundial de Clubes. Quem vencer garante uma vaga na segunda fase, que também terá Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad. As quatro equipes serão divididas em dois mata-matas no sorteio desta quinta-feira (12).

Os vencedores dessas partidas irão para as semifinais, quando enfrentarão Flamengo ou Real Madrid. Os cruzamentos desta etapa também serão definidos no sorteio desta sexta-feira.