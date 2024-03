Estadual de MS chega na fase de quartas de final com Operário e Dourados entre os favoritos

Neste final de semana os jogos simultâneos de sábado (9) definiram os confrontos das quartas de final e enceraram a primeira fase do Estadual sul-mato-grossense de futebol.

Operário Futebol Clube e o Dourados Atlético Clube até o momento são os detentores das melhores campanhas da competição. O Galo foi o lider do grupo A, terminando a 1ª fase invicto, com seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota, já o Dourados, classificado como o primeiro colocado do grupo B, venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu um jogo no decorrer das 10 rodadas do campeonato.

Além das equipes mencionadas, no grupo A, Coxim Atlético Clube, Associação Atlética Portuguesa e Costa Rica avançaram para as quartas de final. O Náutico de Campo Grande, novato na 1ª divisão, foi rebaixado para a Série B em campanha com derrotas nas oito partidas disputadas pela equipe.

No grupo B os classificados foram o Aquidauanense, Corumbaense e o Ivinhema. O segundo rebaixado do Estadual foi o Novo Futebol Clube, da cidade de Sidrolândia.

Os confrontos das quartas de final do sul-mato-grossense ficaram definidos desta maneira: Operário x Ivinhema, Coxim x Corumbaense, Aquidauanense x Portuguesa, Dourados x Costa Rica.

O regulamento do Estadual nesta fase de mata-mata sofreu uma mudança. Diferente de como era nos anos anteriores, no qual o clube com a melhor campanha avançava em caso de resultados iguais nos jogos de ida e volta, agora se caso o confronto termine em igualdade, o classificado será definido em disputa de pênalidades.

As datas, locais e horários dos jogos das quartas de final ainda serão divulgados pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS).

10ª RODADA

Neste sábado (9), quatro partidas foram disputadas pela última rodada da fase de grupos do Estadual.

Em Campo Grande, o Operário venceu a Portuguesa por 1 a 0, com gol do atacante Pedrinho. No estádio Douradão o time da Casa, o Dourados, derrotou o Ivinhema pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado pelo Mateus Canhota. Coxim e Costa Rica empataram em 1 a 1 (gols: Rui Charlisson - Coxim; Joelson - Costa Rica) e por fim o Aquidauanense ganhou do Corumbaense por 3 a 2 em Aquidauana (gols: Gabriel Ataliba, Rogério Campos e Bruno Chaves - Aquidauanense; Matheus Leite e Cristian - Corumbaense).