Esportes

1ª rodada

Campeonato Sul-Mato-Grossense terá cinco confrontos neste sábado

Oito clubes estreiam na competição neste final de semana

Alison Silva

Alison Silva

23/01/2026 - 17h30
Com rodada cheia, cinco jogos movimentam a 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Em casa, o recém promovido à elite Clube de Regatas Aquidauana recebe o Costa Rica, partida disputada no Estádio Noroeste às 16h. A partida será arbitrada por Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão e terá transmissão no Youtube do time da casa. 

No mesmo horário, Pantanal SAF enfrenta o Águia Negra, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia em casa diante do Operário, atual bicampeão.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão, em Bataguassu, a Associação Atlética Bataguassu, campeã da "segundona" de 2024 recebe o Naviraiense, enquanto o atual vice-campeão da eleite Ivinhema recebe o Dourados, confronto disputado no Estádio Saraivão.

Disputa

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29. 

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição. 

Partidas 

Clube de Regatas Aquidauana x  Costa Rica - 16h
Local: Estádio Noroeste 
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. 

Pantanal x Águia Negra - 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário - 17h
Local: Estádio Arthur Marinho 
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense - 18h
Local: Estádio Pereirão 
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados - 18h
Local: Estádio Saraivão 
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

COSTA RICA

Após abrir inquérito civil, Ministério Público libera jogos no estádio Laertão

Procedimento é para monitorar as condições de segurança do torcedor durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional

22/01/2026 19h15

Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como

Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como "Laertão" Divulgação

A 1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica instaurou inquérito civil para averiguar se as instalações no Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como “Laertão”, atendem às condições de segurança ao torcedor. O local sediará partidas do time homônimo da cidade, durante a série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional, com início marcado para este sábado (24).

Durante a apuração, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) apresentou documentação que atesta a regularidade do estádio. Entre estes estão:

  • laudo do Corpo de Bombeiros,
  • laudo da Vigilância Sanitária,
  • plano básico de segurança da Polícia Militar,
  • laudo técnico de engenharia.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), todos os documentos estão dentro do prazo de validade e sem apontamento de irregularidades relevantes.

Após a análise técnica, o MPMS notificou à FFMS que, diante da documentação apresentada, os jogos do campeonato poderão ser realizados normalmente no Estádio Laertão.

Apesar da liberação, o inquérito civil permanece em andamento, permitindo o acompanhamento contínuo das condições do estádio ao longo da competição.

Primeiro jogo

O Laertão será utilizado apenas no dia 28 de janeiro, próxima quarta-feira. O time do Costa Rica jogará pela primeira vez diante de sua torcida contra a equipe do Ivinhema, às 19h30 (horário local), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Antes deste jogo, o Costa Rica visita o Ivinhema, na estreia da competição. A partida ocorre neste sábado (24), às 16h. 

Livro dos Recordes

Ouro paralímpico crava nome de campo-grandense Yeltsin Jacques no Guinness

Corredor conquistou bicampeonato paralímpico nos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

22/01/2026 15h15

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme Ademilson

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme Ademilson Foto: Silvio Avila/CPB

Nesta semana, o paratleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, de 34 anos, entrou oficialmente para o Guinness World Records, o livro dos recordes de 2026, após conquistar o bicampeonato paralímpico dos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Na final disputada na capital francesa, o atleta quebrou seu próprio recorde mundial após completar a distância em 3min55s82, garantindo a medalha de ouro para o Brasil.

"Orgulho que entra para a história. Fazer parte do Guinness World Records 2026 é a confirmação de que disciplina, fé e trabalho diário transformam sonhos em feitos eternos", afirmou Yeltsin em suas redes sociais.

Guilherme Ademilson, de 33 anos, estava junto de Yeltsin na conquista. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele foi o atletas-guia do campeão e falou sobre a conquista.

"Daqui a 40, 50, 100 anos, se alguém for pesquisar o livro, vai ter o nosso nome lá. Então é uma satisfação imensa mesmo. Entramos para a história e sou grato por tudo que conquistamos", disse. Em 2020, a dupla venceu com o tempo de 3min57s60.

Apesar de enfrentar dificuldades antes das provas, como uma lesão e uma virose que comprometeram seu desempenho nos 5.000 metros, Yeltsin manteve a confiança nos 1.500 metros. Em entrevista após o feito, destacou o crescimento da modalidade no Brasil ao longo dos últimos anos. 

“Acreditava que dava para ir ainda mais forte. Estamos muito felizes em representar o Mato Grosso do Sul e o país. O Brasil tem se tornado uma potência no meio-fundo e no fundo, e isso inspira as próximas gerações”, disse o atleta à época.

Na prova, Yeltsin assumiu a liderança na terceira volta e abriu vantagem até a linha de chegada, deixando a disputa pelas demais posições para trás. O etíope Yitayal Silesh Yigzaw ficou com a prata, com 4min03s21, enquanto o brasileiro Julio Cesar Agripino, com o guia Micael dos Santos, garantiu o bronze ao completar a prova em 4min04s03.

Parabenizado

Orgulhosa do feito, a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) parabenizou o paratleta, destacando sua trajetória e representatividade para o estado e para o Brasil. 

Yeltsin nasceu com baixa visão e iniciou a carreira profissional em 2007 par auxiliar um amigo totalmente cego. Ao longo dos anos, se tornar referência nacional e internacional no meio-fundo e fundo paralímpico, acumulando títulos paralímpicos, parapan-americanos e mundiais.

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme AdemilsonYeltsin e Guilherme no livro dos recordes / Foto: Divulgação 

Saiba*

A classe T11 é destinada a atletas com deficiência visual total ou muito severa e exige o uso de vendas nos olhos, além da companhia obrigatória de um atleta-guia, ligado por um cordão. 

