Campeonato Sul-Mato-Grossense terá cinco confrontos neste sábado

Operário e Pantanal jogaram em partida antecipada no último domingo (18) - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com rodada cheia, cinco jogos movimentam a 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Em casa, o recém promovido à elite Clube de Regatas Aquidauana recebe o Costa Rica, partida disputada no Estádio Noroeste às 16h. A partida será arbitrada por Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão e terá transmissão no Youtube do time da casa.

No mesmo horário, Pantanal SAF enfrenta o Águia Negra, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia em casa diante do Operário, atual bicampeão.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão, em Bataguassu, a Associação Atlética Bataguassu, campeã da "segundona" de 2024 recebe o Naviraiense, enquanto o atual vice-campeão da eleite Ivinhema recebe o Dourados, confronto disputado no Estádio Saraivão.

Disputa

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Partidas

Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica - 16h

Local: Estádio Noroeste

Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.

Pantanal x Águia Negra - 16h

Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)

Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário - 17h

Local: Estádio Arthur Marinho

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense - 18h

Local: Estádio Pereirão

Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados - 18h

Local: Estádio Saraivão

Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

