Esportes

Iluminado

Estevão marca pela 1ª vez pelo Chelsea e dá a vitória sobre o Liverpool pela Premier League

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática

Alison Silva

Alison Silva

04/10/2025 - 22h00
Continue lendo...

O atacante brasileiro Estêvão marcou seu primeiro gol pelo Chelsea e foi fundamental para a vitória por 2 a 1 do time de Londres sobre o Liverpool neste sábado pela sétima rodada da Premier League. O ex-jogador do Palmeiras marcou aos 51 minutos do segundo tempo ao completar cruzamento de Cucurella.

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática, ajudando a fechar espaços quando o Chelsea era atacado, e criando boas jogadas no ataque pelo lado direito do Chelsea.

Atual campeão, o time do técnico Arne Slot perdeu o topo da tabela com a vitória do Arsenal sobre o West Ham, mais cedo. O Arsenal tem 16 pontos, um a mais do que o Liverpool. Com 11 pontos, o Chelsea se reabilitou após duas derrotas seguidas e subiu para sexta posição.

Após iniciar a defesa de título de maneira perfeita, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League na sexta rodada, no último minuto, diante do Crystal Palace. Na sequência, caiu por 1 a 0 contra o Galatasaray, da Turquia, na Champions League durante a semana. Após sair perdendo, o Liverpool empatou, mas viu o brasileiro brilhar nos acréscimos.

O Chelsea foi melhor no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos 14 minutos, com um golaço de Caicedo. Após MacAllister errar uma tentativa de corte na intermediária, o equatoriano ficou com a bola limpa e avançou. A defesa do Liverpool foi recuando e abrindo caminho para o rival. Caicedo, então, acertou um belo chute próximo ao ângulo direito do Liverpool. Mamardashvilli, que substituiu o brasileiro Alyson, contundido, ainda na bola, mas sem força suficiente para evitar o gol. O jogo era disputado, mas com poucas jogadas de perigo.

Para o segundo tempo, Arne Slot voltou com o alemão Wirtz no lugar de Bradley. O Liverpool mostrou uma nova postura logo no primeiro lance. Após belo passe de Wirtz dentro da área, Salah finalizou próximo à trave esquerda do Chelsea. O Liverpool, que finalizou apenas duas vezes na primeira etapa, melhorou e passou a buscar mais o ataque. O empate saiu aos 18 minutos. Depois de cruzamento pela direta, Isak ajeita a bola para Gakpo dentro da área. De frente para o gol, o holandês só teve o trabalho de tocar para as redes.

O Liverpool equilibrou o jogo e em certos momentos pressionava o Chelsea e o técnico dos mandantes fez três alterações aos 30 minutos, entre elas a entrada do brasileiro Estêvão no lugar de Pedro Neto. Em busca de seu primeiro gol com a camisa do clube inglês, o atacante de 18 anos criou boas jogadas pela direita e foi recompensado já nos acréscimos. Ele acompanhou a jogada de Cucurella e após a bola percorrer toda a extensão da área do Liverpool, tocou para as redes.

Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no dia 19, enquanto o Chelsea visita o Nottingham Forest.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2303, sábado (04/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso.

04/10/2025 19h19

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2303 da Timemania na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025. Prêmio de R$ 30,5 milhões. 

A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania 2303:

46 - 42 - 48 - 45 - 55 - 20 - 75

Time do Coração: 26 (Chapecoense -SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2304

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 04 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2304. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/10/2025 19h13

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6844 da Quina na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 16,7 milhões. 

Confira o resultado da Quina 6844:

59 - 09 - 11 - 05 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6845

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 06 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 6845.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

