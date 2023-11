Estadual Série B

Na tarde de hoje (19), a Portuguesa venceu o Náutico por 2 a 1, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e se aproximou da liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense da série B. Com a vitória, a Lusa da Capital sobe para 10 pontos, e cola na liderança junto com o Corumbaense com a mesma pontuação.

Quem abriu o placar foi a equipe do Náutico no início da partida. Aos 16 minutos, João Paulo fez um golaço após participar de um lindo toque de bola no meio de campo. Mas logo após, aos 18 minutos, em uma cobrança de falta, Marcelinho empata a partida em 1 a 1.

A virada da Portuguesa só apareceu no início da etapa final. Aos 3 minutos do segundo tempo, em uma bola cruzada na área, Luan cabeceia para o fundo das redes e coloca a Lusa da Capital próximo da classificação das semifinais do Estadual da série B. 2 a 1.

Com a vitória, a Portuguesa, Corumbaense e o empatam na liderança com 10 pontos. Já a equipe do Náutico, fica com 9 pontos, e continua na terceira colocação.

No próximo final de semana, teremos a última rodada da primeira fase. Logo após teremos a confirmação dos semifinalistas do Estadual da série B.



Rodada de ontem

Na tarde de ontem, tivemos mais dois jogos que movimentaram a tabela do Estadual da Série B.

Acompanhe os resultados abaixo:

Jacques da Luz:

União ABC 1 x 0 Misto

Estádio Joaquim Faustino Rosa- Em Camapuã

São Gabriel 0 x 2 Águia Negra

Acompanhe abaixo a pontuação da rodada atualizada.

Portuguesa 10 pontos

Corumbaense 10 pontos

Náutico 9 pontos

Águia Negra 9 pontos

São Gabriel 7 pontos

União ABC 3 pontos

Misto 2 pontos