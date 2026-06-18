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FFMS faz alteração nas rodadas finais da Série B do estadual

A mudança foi realizada para que os jogos aconteçam de forma simultânea na última rodada

João Pedro Zequini

18/06/2026 - 10h00
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Em reunião arbitral realizada na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde da última quarta-feira (17), foi definida a alteração das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. 

A decisão foi tomada a fim de realizar os jogos da rodada final de forma simultânea, visto que anteriormente não estava previsto para acontecer dessa maneira. 

A troca foi feita entre a sexta e a sétima rodada, ou seja, a antiga sexta rodada agora se tornou a sétima e vice e versa. 

Confira como ficou as rodadas após a mudança: 

6ª rodada: 

  • 25 de julho 
  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

 

  • 26 de julho 
  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

7ª rodada: 

Todas as partidas serão disputadas no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

  • Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana; 
  • Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas; 
  • CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados; 
  • EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a alteração será possível realizar todos os jogos ao mesmo tempo, dessa forma deixa o campeonato mais dinâmico e disputado, visto que nos moldes anteriores havia três partidas marcadas para acontecer em Campo Grande, o que impossibilitaria a realização de partidas simultâneas. 

COMPETIÇÃO

Para o ano de 2026 o formato de disputa mudou e passou a funcionar como um campeonato sub 23, permitindo que cada equipe possa contar com até cinco atletas que ultrapassem a idade permitida. 

O novo formato foi pensado a fim de incentivar a utilização de jovens durante o torneio. 

Este ano a competição contará retornos de times tradicionais do estado que estavam fora do certame a algum tempo. O 7 de Setembro, time de Dourados, volta à disputa após sete anos fora. 

Times como EC Campo Grande, União ABC e Misto de Três Lagoas, também retornam após um período fora. 

Em contrapartida a equipe do Maracajú que fez boa campanha em 2025 optou por não disputar o campeonato este ano. Já Comercial e Taveirópolis, que estavam no ano passado, brigam novamente pelo acesso em 2026, além do Aquidauanense que foi rebaixado da Série A em 2025 e busca retornar à elite. 

A Série B se inicia neste próximo sábado dia 20, com o EC Comercial enfrentando o Aquidauanense FC, no Estádio Noroeste em Aquidauana. Duelo interessante visto que as equipes contam com nomes conhecidos do futebol brasileiro. 

O Comercial contratou o centroavante Jobson, que ficou conhecido por sua passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro. 

Já a equipe do Aquidauanense trouxe outro personagem conhecido e que já atuou no estado, o centroavante Walter, volta ao futebol sul-mato-grossense após defender o Clube de Regatas Aquidauana, na Série B de 2025. 

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Copa do Mundo

Neymar vai a campo pela primeira vez em treino da seleção brasileira

Atacante inicia atividades no gramado, mas segue em recuperação

16/06/2026 22h00

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meymar

meymar Foto: Divulgação

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Pela primeira vez desde a convocação para a Copa do Mundo, Neymar treinou no campo do Columbia Park, centro de treinamento (CT) do New York Red Bulls, em Nova Jersey (Estados Unidos). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens em vídeo do atacante no gramado, ao lado do preparador físico Mino Fulco, durante a atividade desta terça-feira (16), fechada à imprensa.meymar

Neymar, inicialmente, deu trotes usando tênis. Depois, calçou as chuteiras, fez embaixadinhas e realizou um exercício de condução, seguido de mais corridas pelo campo. Ele não apareceu nos demais registros revelados pela CBF, em que os companheiros faziam trabalhos com bola.

O camisa 10 está em processo de recuperação física, parte do tratamento da lesão grau dois na panturrilha direita sofrida na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, em 17 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube paulista informou que o atacante levou uma "pancada leve" na panturrilha, o que não o impediria de atuar.

No dia seguinte, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial. Mais adiante, em 27 de maio, ao se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o jogador foi submetido a um novo exame, que constatou uma lesão mais séria e não somente um edema, como indicava o departamento médico do Peixe.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, comunicou que Neymar precisaria de duas a três semanas para retomar as atividades em campo. O prazo se esgota nesta quarta-feira (17), justamente quando faz um mês da última vez que o camisa 10 participou de uma partida.

Tudo indica que Neymar segue como desfalque para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção de Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia.

No empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia, no sábado passado (13), em Nova Jersey, o atacante acompanhou o duelo no banco. Cenário que deve se repetir contra os haitianos.


 

Copa 26

Mbappé decide, França vira chave no segundo tempo e vence Senegal

Após atuação apagada na etapa inicial, seleção francesa reage, faz 3 a 1 e vê camisa 10 assumir artilharia histórica com direito a comemoração inusitada

16/06/2026 19h00

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Foto: Divulgação

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A França estreou com vitória na Copa do Mundo ao bater Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O resultado foi construído principalmente na segunda etapa, depois de um primeiro tempo pouco produtivo da equipe europeia.

Com dificuldades na criação e pouca efetividade ofensiva, os franceses praticamente não ameaçaram o gol adversário antes do intervalo. Senegal, mais organizado, chegou com perigo em investidas de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, mas também não conseguiu abrir o placar.

O cenário mudou após o intervalo, quando a equipe comandada por Didier Deschamps aumentou a intensidade e passou a explorar melhor os espaços. A partida ainda teve um momento de tensão com um possível pênalti em Kylian Mbappé, revisado pelo árbitro de vídeo e não confirmado pela arbitragem.

Pouco depois, o próprio Mbappé abriu o marcador. Bem posicionado, ele recebeu passe em profundidade e finalizou com precisão para superar o goleiro Mendy. O gol deu tranquilidade à França, que ampliou em contra-ataque: Rabiot lançou Barcola, que entrou livre e finalizou com categoria por cobertura.

Senegal conseguiu diminuir nos acréscimos, quando Mbaye aproveitou uma falha do goleiro Maignan para marcar. No entanto, a reação africana durou pouco. Já nos instantes finais, Mbappé voltou a aparecer e acertou um chute potente de fora da área, decretando a vitória francesa.

Maior artilheiro da história da França

Além de ser decisivo no placar, o camisa 10 atingiu uma marca expressiva. Com os dois gols, chegou a 58 pela seleção e ultrapassou Olivier Giroud, tornando-se o maior artilheiro da história da França. Em Copas do Mundo, Mbappé soma agora 14 gols, aproximando-se do recorde de Miroslav Klose, que tem 16.

Outro destaque foi a comemoração do atacante no primeiro gol, quando simulou tocar uma flauta. O gesto faz referência a uma entrevista recente, na qual revelou ter tentado aprender o instrumento ainda na infância.

Vice-campeã na última edição do torneio, a França inicia a campanha liderando o Grupo I, com três pontos, e mantém o objetivo de alcançar sua terceira final consecutiva. O próximo compromisso será contra o Iraque, no dia 22. Senegal, por sua vez, enfrenta a Noruega na sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

França 3 x 1 Senegal

Data: 16 de junho de 2026
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Competição: Copa do Mundo - Grupo I

Gols: Mbappé (20' e 51' do 2ºT), Barcola (36' do 2ºT) e Mbaye (50' do 2ºT)

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé (Barcola), Mbappé, Olise e Doué (Cherki). Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Lamine Camara (Diarra) e Pape Gueye (Ndiaye); Sadio Mané, Nicolas Jackson (Dieng) e Ismaila Sarr (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

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