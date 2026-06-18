FFMS faz alteração nas rodadas finais da Série B do estadual

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Em reunião arbitral realizada na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde da última quarta-feira (17), foi definida a alteração das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

A decisão foi tomada a fim de realizar os jogos da rodada final de forma simultânea, visto que anteriormente não estava previsto para acontecer dessa maneira.

A troca foi feita entre a sexta e a sétima rodada, ou seja, a antiga sexta rodada agora se tornou a sétima e vice e versa.

Confira como ficou as rodadas após a mudança:

6ª rodada:

25 de julho

15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

26 de julho

15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

7ª rodada:

Todas as partidas serão disputadas no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;

Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;

CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados;

EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a alteração será possível realizar todos os jogos ao mesmo tempo, dessa forma deixa o campeonato mais dinâmico e disputado, visto que nos moldes anteriores havia três partidas marcadas para acontecer em Campo Grande, o que impossibilitaria a realização de partidas simultâneas.

COMPETIÇÃO

Para o ano de 2026 o formato de disputa mudou e passou a funcionar como um campeonato sub 23, permitindo que cada equipe possa contar com até cinco atletas que ultrapassem a idade permitida.

O novo formato foi pensado a fim de incentivar a utilização de jovens durante o torneio.

Este ano a competição contará retornos de times tradicionais do estado que estavam fora do certame a algum tempo. O 7 de Setembro, time de Dourados, volta à disputa após sete anos fora.

Times como EC Campo Grande, União ABC e Misto de Três Lagoas, também retornam após um período fora.

Em contrapartida a equipe do Maracajú que fez boa campanha em 2025 optou por não disputar o campeonato este ano. Já Comercial e Taveirópolis, que estavam no ano passado, brigam novamente pelo acesso em 2026, além do Aquidauanense que foi rebaixado da Série A em 2025 e busca retornar à elite.

A Série B se inicia neste próximo sábado dia 20, com o EC Comercial enfrentando o Aquidauanense FC, no Estádio Noroeste em Aquidauana. Duelo interessante visto que as equipes contam com nomes conhecidos do futebol brasileiro.

O Comercial contratou o centroavante Jobson, que ficou conhecido por sua passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro.

Já a equipe do Aquidauanense trouxe outro personagem conhecido e que já atuou no estado, o centroavante Walter, volta ao futebol sul-mato-grossense após defender o Clube de Regatas Aquidauana, na Série B de 2025.

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