Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Mundo

Neymar vai a campo pela primeira vez em treino da seleção brasileira

Atacante inicia atividades no gramado, mas segue em recuperação

Agência Brasil

16/06/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pela primeira vez desde a convocação para a Copa do Mundo, Neymar treinou no campo do Columbia Park, centro de treinamento (CT) do New York Red Bulls, em Nova Jersey (Estados Unidos). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens em vídeo do atacante no gramado, ao lado do preparador físico Mino Fulco, durante a atividade desta terça-feira (16), fechada à imprensa.

Neymar, inicialmente, deu trotes usando tênis. Depois, calçou as chuteiras, fez embaixadinhas e realizou um exercício de condução, seguido de mais corridas pelo campo. Ele não apareceu nos demais registros revelados pela CBF, em que os companheiros faziam trabalhos com bola.

O camisa 10 está em processo de recuperação física, parte do tratamento da lesão grau dois na panturrilha direita sofrida na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, em 17 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube paulista informou que o atacante levou uma "pancada leve" na panturrilha, o que não o impediria de atuar.

No dia seguinte, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial. Mais adiante, em 27 de maio, ao se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o jogador foi submetido a um novo exame, que constatou uma lesão mais séria e não somente um edema, como indicava o departamento médico do Peixe.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, comunicou que Neymar precisaria de duas a três semanas para retomar as atividades em campo. O prazo se esgota nesta quarta-feira (17), justamente quando faz um mês da última vez que o camisa 10 participou de uma partida.

Tudo indica que Neymar segue como desfalque para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção de Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia.

No empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia, no sábado passado (13), em Nova Jersey, o atacante acompanhou o duelo no banco. Cenário que deve se repetir contra os haitianos.


 

copa

Veja os jogos de terça na Copa do Mundo; Argentina e França estreiam

Uma das favoritas ao título, a seleção francesa entra em campo às 15 horas (MS). Os argentinos jogam a partir das 21 horas

16/06/2026 07h13

Compartilhar
Além de Messi, a Argentina manteve boa parte dos atletas que conquistaram a Copta de 2022, no Catar

Além de Messi, a Argentina manteve boa parte dos atletas que conquistaram a Copta de 2022, no Catar

Continue Lendo...

As atuais campeã e vice-campeã do mundo, Argentina e França, estrearão nesta terça-feira (16), jogando pelos grupos J e I, respectivamente.

A França será a primeira a entrar em campo, às 16 horas (Brasília), contra o Senegal, em Nova Jersey. Já a equipe argentina jogará às 22 horas (Brasília), contra a Argélia, em Kansas City.

Mais cedo, às 19 horas (Brasília), também pelo Grupo I, o Iraque encara a Noruega, em Boston.

A rodada será encerrada na madrugada da quarta-feira (17), com a segunda partida pelo Grupo J, disputada entre Áustria e Jordânia. O jogo será à 1 hora da manhã (Brasília), em São Francisco.

Jogos desta terça-feira (horário de Brasília)
16h — França x Senegal
19h — Iraque x Noruega
22h — Argentina x Argélia
1h (quarta-feira) — Áustria x Jordânia

Grupo I

Uma das equipes favoritas para conquistar a Copa do Mundo é a França, cabeça de chave do Grupo I. Ela terá, à frente, uma das principais forças do futebol africano: o Senegal, com um time organizado defensivamente, de muita força física e velocidade de transição.

Com um histórico de duas Copas conquistadas (1998 e 2018), a França conta com um elenco bastante qualificado e experiente. A equipe tem, como destaques, dois dos melhores jogadores da atualidade: Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, o que garante grande potencial ofensivo.

Iraque e Noruega completam o grupo. Enquanto o Iraque é apontado como azarão do grupo, a Noruega surge como candidata, ao lado do Senegal, à classificação no segundo lugar da chave.

Durante as eliminatórias, os nórdicos apresentaram um futebol competitivo e de grande eficiência no ataque, com destaque para o goleador Erling Haaland.

Já o Iraque está de volta a uma Copa do Mundo depois de 40 anos. A última foi em 1986, disputada no México, onde foi eliminado na fase de grupos após três derrotas.

Grupo J

No Grupo J, a atual campeã mundial, Argentina, é considerada favorita absoluta para terminar a fase de grupos na primeira colocação. Com uma equipe experiente em jogos decisivos e organizada taticamente, ela manteve a base da equipe que conquistou a Copa de 2022 no Catar.

A expectativa é de que a segunda vaga do grupo fique entre Áustria e Argélia, adversária de hoje dos argentinos na primeira rodada da chave.

Os argelinos entram em campo na esperança de, no caso de empate, obter um ponto diante de um adversário tido como superior. Ou, pelo menos, evitar uma goleada da Argentina e, dessa forma, tentar se classificar pelo saldo de gols.

Fechando o grupo, a Jordânia, adversária da Áustria nesta rodada, corre por fora, sem grandes expectativas. A tendência para a partida de hoje é de que a Áustria exerça pressão contra o adversário tecnicamente mais fraco, também na busca por um saldo de gols que a favoreça na disputa pela classificação para a segunda fase.

copa do mundo

Lukaku sai do banco, participa de gol em 22 segundos e evita derrota da Bélgica para o Egito na Copa

Atacante de 33 anos ajuda equipe belga a superar a forte marcação da seleção egípcia, que foi às redes com Ashour

15/06/2026 17h08

Compartilhar
Jogo terminou empatado em 1 a 1

Jogo terminou empatado em 1 a 1 Foto: Fifa

Continue Lendo...

Nem Kevin De Bruyne, nem Jeremy Doku. O personagem da estreia da Bélgica na Copa do Mundo acabou sendo um velho conhecido da torcida. Aos 33 anos, Romelu Lukaku saiu do banco de reservas no segundo tempo e precisou de apenas 22 segundos em campo para participar do lance que garantiu o empate por 1 a 1 com o Egito, nesta segunda-feira, no Lumen Field, em Seattle.

Remanescente da geração que levou a Bélgica ao terceiro lugar na Copa de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, o atacante do Napoli começou a partida entre os suplentes. Até sua entrada, os belgas encontravam dificuldades para superar a forte marcação egípcia e viam os adversários mais próximos da vitória.

Como fica o Grupo G?

Bélgica e Egito iniciam a competição com um ponto cada. Irã e Nova Zelândia se enfrentam ainda nesta segunda-feira, em Los Angeles.

Agenda de Bélgica e Egito

A Bégica volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Irã, em Los Angeles. No mesmo dia, às 22h, o Egito encara a Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá.

Como foi o jogo entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo?

O Egito havia aberto o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seu aniversário, Mohamed Salah iniciou a jogada com uma inversão de bola para Ashour. O meio-campista do Al Ahly dominou e acertou um belo chute para vencer Courtois. O gol teve um significado especial: foi o primeiro de Ashour com a camisa da seleção e aconteceu justamente em uma Copa do Mundo.

A vantagem egípcia poderia ter sido ampliada antes mesmo do intervalo. Zico, atacante que recebeu o apelido em homenagem ao ídolo brasileiro, obrigou Courtois a fazer boa defesa. Já na etapa final, Ashour desperdiçou uma oportunidade clara após rebote do goleiro belga, enquanto Marmoush também levou perigo em duas chegadas consecutivas.

Quando a pressão egípcia parecia encaminhar a vitória, Lukaku entrou em campo aos 20. Em sua primeira participação, brigou pela bola dentro da área e esteve diretamente envolvido no lance que terminou com gol contra do zagueiro Hany, decretando o empate.

O atacante ainda teve a chance de completar a virada aos 41. Após cruzamento de Nicolas Raskin, apareceu livre na marca do pênalti, mas cabeceou por cima do travessão.

O empate manteve a Bélgica invicta, ampliando para 18 partidas sua sequência sem derrotas, e impediu que o Egito conquistasse o primeiro triunfo em uma Copa do Mundo.

BÉLGICA 1 X 1 EGITO

BÉLGICA - Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (De Cuyper); Onana (Raskin), Tielemans e De Bruyne (Vanaken); Trossard, Doku (Fernández-Pardo) e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
EGITO - Shoubir; Hany, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia, Zico (Zizo), Fathy (Hafez) (Adel) e Ashour (Rabia); Salah (Abdelkarim) e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
GOLS - Ashour, aos 19 minutos do primeiro tempo. Hany (contra), aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Castagne e De Cuyper (Bélgica); Attia e Fatouh (Egito)
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (BRA)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Lumen Field, em Seatlle (EUA)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas
Pantanal

/ 1 dia

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas

2

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS
Inadimplência

/ 1 dia

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS

3

Médicos usam ações judiciais para desviar verba destinada a cirurgias
Neuro Complexus

/ 12 horas

Médicos usam ações judiciais para desviar verba destinada a cirurgias

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2937, segunda-feira (15/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2937, segunda-feira (15/06): veja o rateio

5

Adriane intervém no Consórcio Guaicurus e nomeia advogado cuiabano
INTERVENÇÃO NO TRANSPORTE

/ 13 horas

Adriane intervém no Consórcio Guaicurus e nomeia advogado cuiabano

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 1 semana

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 2 semanas

A IA que Julga e o Advogado que a Engana