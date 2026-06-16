Mbappé decide, França vira chave no segundo tempo e vence Senegal

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A França estreou com vitória na Copa do Mundo ao bater Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O resultado foi construído principalmente na segunda etapa, depois de um primeiro tempo pouco produtivo da equipe europeia.

Com dificuldades na criação e pouca efetividade ofensiva, os franceses praticamente não ameaçaram o gol adversário antes do intervalo. Senegal, mais organizado, chegou com perigo em investidas de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, mas também não conseguiu abrir o placar.

O cenário mudou após o intervalo, quando a equipe comandada por Didier Deschamps aumentou a intensidade e passou a explorar melhor os espaços. A partida ainda teve um momento de tensão com um possível pênalti em Kylian Mbappé, revisado pelo árbitro de vídeo e não confirmado pela arbitragem.

Pouco depois, o próprio Mbappé abriu o marcador. Bem posicionado, ele recebeu passe em profundidade e finalizou com precisão para superar o goleiro Mendy. O gol deu tranquilidade à França, que ampliou em contra-ataque: Rabiot lançou Barcola, que entrou livre e finalizou com categoria por cobertura.

Senegal conseguiu diminuir nos acréscimos, quando Mbaye aproveitou uma falha do goleiro Maignan para marcar. No entanto, a reação africana durou pouco. Já nos instantes finais, Mbappé voltou a aparecer e acertou um chute potente de fora da área, decretando a vitória francesa.

Maior artilheiro da história da França

Além de ser decisivo no placar, o camisa 10 atingiu uma marca expressiva. Com os dois gols, chegou a 58 pela seleção e ultrapassou Olivier Giroud, tornando-se o maior artilheiro da história da França. Em Copas do Mundo, Mbappé soma agora 14 gols, aproximando-se do recorde de Miroslav Klose, que tem 16.

Outro destaque foi a comemoração do atacante no primeiro gol, quando simulou tocar uma flauta. O gesto faz referência a uma entrevista recente, na qual revelou ter tentado aprender o instrumento ainda na infância.

Vice-campeã na última edição do torneio, a França inicia a campanha liderando o Grupo I, com três pontos, e mantém o objetivo de alcançar sua terceira final consecutiva. O próximo compromisso será contra o Iraque, no dia 22. Senegal, por sua vez, enfrenta a Noruega na sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

França 3 x 1 Senegal

Data: 16 de junho de 2026

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Competição: Copa do Mundo - Grupo I

Gols: Mbappé (20' e 51' do 2ºT), Barcola (36' do 2ºT) e Mbaye (50' do 2ºT)

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé (Barcola), Mbappé, Olise e Doué (Cherki). Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Lamine Camara (Diarra) e Pape Gueye (Ndiaye); Sadio Mané, Nicolas Jackson (Dieng) e Ismaila Sarr (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.