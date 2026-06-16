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Copa 26

Mbappé decide, França vira chave no segundo tempo e vence Senegal

Após atuação apagada na etapa inicial, seleção francesa reage, faz 3 a 1 e vê camisa 10 assumir artilharia histórica com direito a comemoração inusitada

Da Redação

Da Redação

16/06/2026 - 19h00
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A França estreou com vitória na Copa do Mundo ao bater Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O resultado foi construído principalmente na segunda etapa, depois de um primeiro tempo pouco produtivo da equipe europeia.

Com dificuldades na criação e pouca efetividade ofensiva, os franceses praticamente não ameaçaram o gol adversário antes do intervalo. Senegal, mais organizado, chegou com perigo em investidas de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, mas também não conseguiu abrir o placar.

O cenário mudou após o intervalo, quando a equipe comandada por Didier Deschamps aumentou a intensidade e passou a explorar melhor os espaços. A partida ainda teve um momento de tensão com um possível pênalti em Kylian Mbappé, revisado pelo árbitro de vídeo e não confirmado pela arbitragem.

Pouco depois, o próprio Mbappé abriu o marcador. Bem posicionado, ele recebeu passe em profundidade e finalizou com precisão para superar o goleiro Mendy. O gol deu tranquilidade à França, que ampliou em contra-ataque: Rabiot lançou Barcola, que entrou livre e finalizou com categoria por cobertura.

Senegal conseguiu diminuir nos acréscimos, quando Mbaye aproveitou uma falha do goleiro Maignan para marcar. No entanto, a reação africana durou pouco. Já nos instantes finais, Mbappé voltou a aparecer e acertou um chute potente de fora da área, decretando a vitória francesa.

Maior artilheiro da história da França

Além de ser decisivo no placar, o camisa 10 atingiu uma marca expressiva. Com os dois gols, chegou a 58 pela seleção e ultrapassou Olivier Giroud, tornando-se o maior artilheiro da história da França. Em Copas do Mundo, Mbappé soma agora 14 gols, aproximando-se do recorde de Miroslav Klose, que tem 16.

Outro destaque foi a comemoração do atacante no primeiro gol, quando simulou tocar uma flauta. O gesto faz referência a uma entrevista recente, na qual revelou ter tentado aprender o instrumento ainda na infância.

Vice-campeã na última edição do torneio, a França inicia a campanha liderando o Grupo I, com três pontos, e mantém o objetivo de alcançar sua terceira final consecutiva. O próximo compromisso será contra o Iraque, no dia 22. Senegal, por sua vez, enfrenta a Noruega na sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

França 3 x 1 Senegal

Data: 16 de junho de 2026
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Competição: Copa do Mundo - Grupo I

Gols: Mbappé (20' e 51' do 2ºT), Barcola (36' do 2ºT) e Mbaye (50' do 2ºT)

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé (Barcola), Mbappé, Olise e Doué (Cherki). Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Lamine Camara (Diarra) e Pape Gueye (Ndiaye); Sadio Mané, Nicolas Jackson (Dieng) e Ismaila Sarr (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

copa do mundo

Lukaku sai do banco, participa de gol em 22 segundos e evita derrota da Bélgica para o Egito na Copa

Atacante de 33 anos ajuda equipe belga a superar a forte marcação da seleção egípcia, que foi às redes com Ashour

15/06/2026 17h08

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Jogo terminou empatado em 1 a 1

Jogo terminou empatado em 1 a 1 Foto: Fifa

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Nem Kevin De Bruyne, nem Jeremy Doku. O personagem da estreia da Bélgica na Copa do Mundo acabou sendo um velho conhecido da torcida. Aos 33 anos, Romelu Lukaku saiu do banco de reservas no segundo tempo e precisou de apenas 22 segundos em campo para participar do lance que garantiu o empate por 1 a 1 com o Egito, nesta segunda-feira, no Lumen Field, em Seattle.

Remanescente da geração que levou a Bélgica ao terceiro lugar na Copa de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, o atacante do Napoli começou a partida entre os suplentes. Até sua entrada, os belgas encontravam dificuldades para superar a forte marcação egípcia e viam os adversários mais próximos da vitória.

Como fica o Grupo G?

Bélgica e Egito iniciam a competição com um ponto cada. Irã e Nova Zelândia se enfrentam ainda nesta segunda-feira, em Los Angeles.

Agenda de Bélgica e Egito

A Bégica volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Irã, em Los Angeles. No mesmo dia, às 22h, o Egito encara a Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá.

Como foi o jogo entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo?

O Egito havia aberto o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seu aniversário, Mohamed Salah iniciou a jogada com uma inversão de bola para Ashour. O meio-campista do Al Ahly dominou e acertou um belo chute para vencer Courtois. O gol teve um significado especial: foi o primeiro de Ashour com a camisa da seleção e aconteceu justamente em uma Copa do Mundo.

A vantagem egípcia poderia ter sido ampliada antes mesmo do intervalo. Zico, atacante que recebeu o apelido em homenagem ao ídolo brasileiro, obrigou Courtois a fazer boa defesa. Já na etapa final, Ashour desperdiçou uma oportunidade clara após rebote do goleiro belga, enquanto Marmoush também levou perigo em duas chegadas consecutivas.

Quando a pressão egípcia parecia encaminhar a vitória, Lukaku entrou em campo aos 20. Em sua primeira participação, brigou pela bola dentro da área e esteve diretamente envolvido no lance que terminou com gol contra do zagueiro Hany, decretando o empate.

O atacante ainda teve a chance de completar a virada aos 41. Após cruzamento de Nicolas Raskin, apareceu livre na marca do pênalti, mas cabeceou por cima do travessão.

O empate manteve a Bélgica invicta, ampliando para 18 partidas sua sequência sem derrotas, e impediu que o Egito conquistasse o primeiro triunfo em uma Copa do Mundo.

BÉLGICA 1 X 1 EGITO

BÉLGICA - Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (De Cuyper); Onana (Raskin), Tielemans e De Bruyne (Vanaken); Trossard, Doku (Fernández-Pardo) e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
EGITO - Shoubir; Hany, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia, Zico (Zizo), Fathy (Hafez) (Adel) e Ashour (Rabia); Salah (Abdelkarim) e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
GOLS - Ashour, aos 19 minutos do primeiro tempo. Hany (contra), aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Castagne e De Cuyper (Bélgica); Attia e Fatouh (Egito)
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (BRA)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Lumen Field, em Seatlle (EUA)

copa do mundo

Espanha para na retranca de Cabo Verde e não sai do zero na estreia da Copa

Atual campeã europeia e favorita ao título, seleção espanhola tem atuação decepcionante e empata sem gols em partida histórica para o arquipélago africano de 560 mil habitantes

15/06/2026 14h02

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Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0

Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0 Foto: Fifa

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Com uma atuação para lá de decepcionante, a Espanha estreou na Copa do Mundo 2026 empatando por 0 a 0 com a modesta seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, em partida no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A Espanha foi dominante durante toda a partida, mas teve dificuldade em converter a superioridade em gol. Sem os dribladores Lamine Yamal e Nico Williams, que estão voltando de lesão e começaram a partida no banco, a atual campeã europeia acabou sendo menos incisiva na primeira etapa e viu o goleiro Vozinha, de 40 anos, se destacar quando criou lances de perigo.

A atual campeã europeia até acionou o “protocolo Lamine Yamal” no segundo tempo, colocando em campo o craque de 18 anos, um dos melhores jogadores em atividade no planeta. Ainda assim, prevaleceu a garra da seleção de Cabo Verde, que deu tudo de si para segurar o empate.

Sabendo que o desafio não era nada fácil, Cabo Verde se limitou a ficar a na defesa e praticamente não criou chances de gol. Se na frente pouca coisa funcionou, o goleiro Vozinha garantiu o resultado atrás. O arqueiro, cujo nome verdadeiro é Josimar — uma homenagem ao lateral-direito do Botafogo que fez sucesso na Copa de 1986 —, esbanjou segurança quando foi acionado e fez ótimas defesas quando a Espanha acertou o alvo, sendo o grande herói de um resultado histórico para o arquipélago de 562 mil habitantes.

Como fica o Grupo H?

Com o resultado, a Espanha e Cabo Verde somam um ponto cada na chave. Ainda nesta segunda-feira, às 19h, Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam em Miami e quem vencer assume a liderança da chave.

Agenda da Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo

No dia 21, será a vez de os espanhóis enfrentarem a Arábia Saudita, novamente em Atlanta, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a seleção cabo-verdiana encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), em Miami, também nos Estados Unidos.

Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo?

Grande favorita no confronto, a Espanha controlou a partida desde os primeiros minutos com o seu tradicional toque de bola, mas só finalizou pela primeira vez aos 14 minutos do primeiro tempo, com Gavi, sem força.

Com uma marcação aplicada, Cabo Verde ficou praticamente na defesa e se lançou ao ataque somente “na boa”, ora com bolas esticadas para os atacantes, ora com arranques em velocidades pelos lados. A despeito da valentia, como a seleção africana chegou ao ataque quase sempre com poucos jogadores, praticamente não levou perigo.

A partida finalmente começou a ganhar emoção aos 35 minutos, quando Vozinha fez boa defesa em finalização de Pedri da entrada da área, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no início da jogada. Na sequência, Ferran Torres recebeu cruzamento e finalizou de primeira no travessão. No rebote, Oyarzabal finalizou de cabeça e quase encobriu Vozinha, que deu um tapinha para salvar.

O senso de urgência tomou conta da Espanha, que voltou para o segundo tempo acelerando o ritmo. Antes mesmo dos 10 minutos, Fabián Ruiz, Oyarzabal e Laporte assustaram em chutes de fora da área. A equipe tentou também em bolas pelo alto, mas teve dificuldade sem um centrovavante fixo e viu Vozinha ser soberano por cima.

Com o clima de tensão no ar, o técnico Luis de la Fuente colocou em campo Lamine Yamal e a torcida espanhola, em silêncio durante boa parte da partida, voltou a incentivar a seleção. O atacante de 18 anos do Barcelona entrou buscando jogadas individuais e deu trabalho para a defesa de Cabo Verde, que se defendeu da maneira que conseguiu, com jogadores se jogando à frente da bola para evitar as finalizações.

A Espanha tentou colocar a cabeça no lugar e atacar de maneira mais ordenada no fim. Aos 42, Oryazabal recebeu ótimo passe na pequena área, mas Pico Lopes se atirou na bola para salvar o que seria o gol dos espanhóis. Cabo Verde teve chance em rara cobrança de escanteio, aos 47, mas Diney Borges cabeceou fraco. O defensor apareceu no lance seguinte para afastar perigo em cruzamento rasteiro.

ESPANHA 0 X 0 CABO VERDE

ESPANHA - Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri, Fabián Ruiz (Mikel Merino); Ferran Torres (Dani Olmo), Gavi (Lamine Yamal) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente
CABO VERDE - Vozinha; Steve Moreira, Diney Borgesm Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Dailon Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Pedro “Bubista” Leitão.
CARTÕES AMARELOS - Pedri (Espanha); Sidny Cabral (Cabo Verde)
ÁRBITRO - Adham Makhadmeh (Fifa/Jordânia)
PÚBLICO - 67.640
LOCAL -  Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos)

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