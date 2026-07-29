Memphis publica mensagem em meio à renovação com Corinthians: 'Grandeza está a se revelar'

Estadual

Além do acesso antecipado, a equipe do Azulão também garantiu o título da divisão de acesso

A sexta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, marcou o acesso da equipe do Aquidauanense que conseguiu o feito com uma rodada de antecedência.

Além de poder disputar a elite estadual em 2027, o Azulão da Princesa também se sagrou campeão da competição.

A rodada do final de semana ainda contou com outras partidas que movimentaram a parte de cima da tabela, deixando a segunda vaga completamente em aberto para a última e decisiva rodada.

Jogo do acesso

Jogando no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense enfrentou a equipe do Campo Grande, uma partida de verdadeiros opostos, visto que time da Capital é o lanterna da competição e o Azulão é o líder disparado.

O time do interior abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança de bola na área, Paulão subiu mais que a defesa adversária e testou firme, pro fundo das redes.

O empate dos donos da casa não demorou para sair e aconteceu ainda na primeira etapa, em jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, Bento foi derrubado dentro da área e em cobrança de pênalti, o Campo Grande empatou a partida.

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira, com gol. Logo aos 12 minutos, Pedro Neto aproveitou a bobeira da zaga adversária, driblou o goleiro e colocou a equipe de Aquidauana mais uma vez à frente do placar.

E para fechar a atuação de gala do time do Aquidauanense, Diguda recebeu livre na área para ampliar a vantagem, garantir o acesso e conquistar o título da Série B com uma rodada de antecedência. Final de jogo 3 a 1 para o Aquidauanense.

Outros resultados

Além da partida que garantiu o acesso ao Aquidauanense, outros dois jogos marcaram a rodada neste final de semana. No sábado (25), Comercial e Misto se enfrentaram e o União ABC recebeu o 7 de Setembro.

Na partida entre União e Sete, terminou empatado em 0 a 0, resultado ruim para ambas as equipes, que chegam para sétima rodada com pouquíssimas chances de acesso.

Com o empate diante do Sete, o União alcançou os 9 pontos e para garantir o acesso precisa vencer o Aquidauanense fora, e precisa contar com tropeços do Misto e do Comercial.

Já o Sete tem chances remotas de acesso, com o empate no final de semana a equipe chegou aos 8 pontos e para subir de divisão, precisa vencer sua partida diante do São Gabriel e torcer contra o Misto, Comercial e União ABC.

No outro jogo do sábado, o Comercial recebeu o Misto de Três Lagoas no Estádio das Moreninhas. A partida marcava um confronto direto, o famoso jogo de seis pontos.

A partida era uma briga direta pela segunda colocação da tabela, que até o início da partida estava assegurada com o Comercial.

Porém jogando em casa, diante de sua torcida não conseguiu o resultado e viu o Misto vencer por 1 a 0, com gol marcado por Isaac Matheus, aos 33 minutos da etapa complementar.

Com o resultado o Misto ultrapassou o Comercial na tabela, chegando aos 11 pontos e agora só depende de si para voltar à elite estadual após 11 anos.

Já o Comercial se complicou para conseguir o acesso, com a derrota ficou estacionado com 10 pontos e além de vencer o Taveirópolis na última rodada, precisa torcer contra o Misto, que joga em casa com o lanterna Campo Grande.

A rodada fecha nesta segunda-feira (27), na partida entre Taveirópolis e São Gabriel.

Veja como ficou a tabela após as partidas do final de semana.