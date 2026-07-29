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Memphis publica mensagem em meio à renovação com Corinthians: 'Grandeza está a se revelar'

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante avançaram nas negociações

Estadão Conteúdo

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29/07/2026 - 23h00
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Enquanto aguarda a conclusão das negociações para renovar seu contrato com o Corinthians, Memphis Depay deu sinais de que a permanência no Parque São Jorge está próxima.

Nesta quarta-feira, o atacante holandês publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais e voltou a demonstrar identificação com o clube, alimentando a expectativa da torcida pelo anúncio oficial.

Em uma de suas contas no Instagram, o camisa 10 escreveu que está "esperando como todo mundo" e afirmou que "a grandeza está prestes a se revelar novamente".

Pouco depois, compartilhou uma imagem em que aparece usando uma corrente com o escudo do Corinthians, em uma referência ao ensaio fotográfico realizado para a revista Hypebeast.

As publicações ocorrem em meio aos últimos ajustes para a assinatura do novo vínculo entre o jogador e o clube.

A expectativa é que Memphis passe por uma bateria de exames médicos antes de ser oficialmente reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante avançaram nas negociações após chegarem a um entendimento sobre os principais termos do contrato.

O novo acordo deve ter duração de duas temporadas e prevê uma reestruturação financeira, incluindo o parcelamento dos valores que o clube ainda deve ao jogador.

Antes de voltar a atuar, Memphis será submetido aos protocolos médicos adotados pelo Corinthians para jogadores que retornam ao elenco após um período de ausência.

Caso seja aprovado nas avaliações e tenha a documentação regularizada, a tendência é que fique à disposição de Fernando Diniz para os próximos compromissos da equipe.

Aos 32 anos, o holandês disputou 14 partidas pelo Corinthians na temporada, com um gol e uma assistência. Desde que chegou ao clube, em 2024, soma 79 jogos, 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados com a camisa alvinegra.

Estadual

Aquidauanense conquista o acesso com uma rodada de antecedência

Além do acesso antecipado, a equipe do Azulão também garantiu o título da divisão de acesso

27/07/2026 10h45

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Aquidauanense vence fora de casa e garante o acesso

Aquidauanense vence fora de casa e garante o acesso Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

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A sexta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, marcou o acesso da equipe do Aquidauanense que conseguiu o feito com uma rodada de antecedência. 

Além de poder disputar a elite estadual em 2027, o Azulão da Princesa também se sagrou campeão da competição.

A rodada do final de semana ainda contou com outras partidas que movimentaram a parte de cima da tabela, deixando a segunda vaga completamente em aberto para a última e decisiva rodada. 

Jogo do acesso 

Jogando no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense enfrentou a equipe do Campo Grande, uma partida de verdadeiros opostos, visto que time da Capital é o lanterna da competição e o Azulão é o líder disparado. 

O time do interior abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança de bola na área, Paulão subiu mais que a defesa adversária e testou firme, pro fundo das redes. 

O empate dos donos da casa não demorou para sair e aconteceu ainda na primeira etapa, em jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, Bento foi derrubado dentro da área e em cobrança de pênalti, o Campo Grande empatou a partida. 

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira, com gol. Logo aos 12 minutos, Pedro Neto aproveitou a bobeira da zaga adversária, driblou o goleiro e colocou a equipe de Aquidauana mais uma vez à frente do placar. 

E para fechar a atuação de gala do time do Aquidauanense, Diguda recebeu livre na área para ampliar a vantagem, garantir o acesso e conquistar o título da Série B com uma rodada de antecedência. Final de jogo 3 a 1 para o Aquidauanense. 

Outros resultados 

Além da partida que garantiu o acesso ao Aquidauanense, outros dois jogos marcaram a rodada neste final de semana. No sábado (25), Comercial e Misto se enfrentaram e o União ABC recebeu o 7 de Setembro. 

Na partida entre União e Sete, terminou empatado em 0 a 0, resultado ruim para ambas as equipes, que chegam para sétima rodada com pouquíssimas chances de acesso.

Com o empate diante do Sete, o União alcançou os 9 pontos e para garantir o acesso precisa vencer o Aquidauanense fora, e precisa contar com tropeços do Misto e do Comercial. 

Já o Sete tem chances remotas de acesso, com o empate no final de semana a equipe chegou aos 8 pontos e para subir de divisão, precisa vencer sua partida diante do São Gabriel e torcer contra o Misto, Comercial e União ABC. 

No outro jogo do sábado, o Comercial recebeu o Misto de Três Lagoas no Estádio das Moreninhas. A partida marcava um confronto direto, o famoso jogo de seis pontos. 

A partida era uma briga direta pela segunda colocação da tabela, que até o início da partida estava assegurada com o Comercial.

Porém jogando em casa, diante de sua torcida não conseguiu o resultado e viu o Misto vencer por 1 a 0, com gol marcado por Isaac Matheus, aos 33 minutos da etapa complementar. 

Com o resultado o Misto ultrapassou o Comercial na tabela, chegando aos 11 pontos e agora só depende de si para voltar à elite estadual após 11 anos. 

Já o Comercial se complicou para conseguir o acesso, com a derrota ficou estacionado com 10 pontos e além de vencer o Taveirópolis na última rodada, precisa torcer contra o Misto, que joga em casa com o lanterna Campo Grande. 

A rodada fecha nesta segunda-feira (27), na partida entre Taveirópolis e São Gabriel. 

Veja como ficou a tabela após as partidas do final de semana. 

Aquidauanense vence fora de casa e garante o acessoFoto: Reprodução Flashscore 

futebol

Na mira do Arsenal, Vini Jr. prioriza renovação de contrato com o Real

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias

26/07/2026 23h00

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Foto: reprodução Instagram @vinijr

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Em seu último ano de contrato com o Real Madrid, o atacante Vini Jr. pode seguir outros caminhos na próxima temporada e muitos clubes monitoram a situação do atleta No entanto, o portal As, de Madri, apontou neste domingo que a prioridade do brasileiro é prolongar o vínculo com o gigante espanhol.

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias. Segundo o portal, o atleta quer entender o papel no projeto encabeçado pelo técnico José Mourinho, recém-contratado pela equipe. Há rumores na imprensa espanhola de que o português não pretende abrir mão do camisa 7.

O atleta estaria pedindo cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 116 milhões) líquidos por temporada, representando um aumento de cinco milhões de euros em relação ao atual vínculo. A última assinatura de Vinicius com o Real Madrid ocorreu em 2022 e foi anunciada apenas em outubro de 2023.

No decorrer da última semana, o clube confirmou o atacante como segundo capitão do elenco, atrás de Federico Valverde na hierarquia. Segundo regulamento interno da equipe, o jogador mais antigo do elenco é responsável pela faixa. Ambos iniciaram no time principal na mesma temporada, em 2018/19, mas o uruguaio já fazia parte das categorias de base do gigante de Madri.

Embora exista o interesse do Real Madrid em segurar Vinicius Junior, outros clubes importantes monitoram a situação. No rumor mais recente, o Arsenal estaria interessado em contar com o atacante nesta temporada. A informação foi divulgada pelo portal The Athletic neste sábado.

Agora com José Mourinho à beira do campo, o objetivo do Real Madrid é reestruturar o elenco após uma temporada muito abaixo do esperado. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados: Marc Cucurella (ex-Chelsea), Ibrahima Konaté (ex-Liverpool), Denzel Dumfries (ex-Internazionale) e Bernardo Silva (ex-Manchester City).

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