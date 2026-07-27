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Infantino acusa críticos da Copa de espalhar ódio e diz: 'Futebol não é política, é união'

Manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição

Estadão Conteúdo

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27/07/2026 - 23h00
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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, decidiu responder às críticas que acompanharam a Copa do Mundo com uma defesa enfática do torneio e uma mensagem direta aos seus opositores. Em uma carta publicada nas redes sociais, o dirigente afirmou que o futebol deve servir como ponto de encontro entre diferentes povos e resumiu sua posição em uma frase: "Futebol não é política, é união."

A manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Infantino acusou os críticos de estarem mais preocupados em atacar a entidade do que em reconhecer o impacto do torneio para milhões de torcedores.

"A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união", escreveu.

Em outro trecho, o presidente da Fifa endureceu o tom e afirmou que parte das críticas foi motivada por informações falsas.

"Aos que, por trás de suas canetas e papéis, ou atrás de suas telas, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês permanecem aí, nós, na Fifa, estamos na linha de frente organizando, trabalhando arduamente e entregando o maior espetáculo do mundo", afirmou.

Infantino também destacou a presença de seleções de países envolvidos em conflitos ou crises e usou esses exemplos para reforçar a ideia de que o futebol seria capaz de aproximar sociedades divididas. Na avaliação do dirigente, a participação dessas equipes demonstrou que o esporte pode ultrapassar barreiras políticas e diplomáticas.

A declaração ocorre em meio às críticas relacionadas às restrições de entrada nos Estados Unidos, que afetaram torcedores, integrantes de delegações e profissionais ligados ao torneio. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, por exemplo, foi impedido de entrar no país apesar de possuir visto válido.

O dirigente, porém, citou o caso do Irã para defender a atuação da Fifa. "O Irã entrou nos Estados Unidos sem qualquer incidente ou conflito. A seleção iraniana recebeu vistos para entrar porque o futebol é sobre paz. Não é sobre política", afirmou.

As questões disciplinares também apareceram entre os assuntos abordados por Infantino. Embora não tenha mencionado diretamente o caso de Folarin Balogun, o presidente da Fifa fez referência a decisões de arbitragem e punições que provocaram questionamentos durante a competição.

O atacante dos Estados Unidos havia recebido cartão vermelho e, inicialmente, seria suspenso automaticamente. A punição, no entanto, foi retirada antes da partida seguinte da seleção americana, após uma intervenção que gerou críticas e levantou suspeitas de influência política sobre a entidade.

Infantino argumentou que decisões controversas fazem parte do futebol e afirmou que situações semelhantes ocorrem em algumas das principais ligas do mundo. Para o dirigente, as críticas à Fifa não consideram que a entidade atua em um cenário muito mais amplo e complexo.

Ao defender o saldo da Copa, o presidente da Fifa afirmou ainda que o torneio transcorreu com segurança e destacou a participação de torcedores de diferentes nacionalidades. Segundo ele, o Mundial foi marcado por "alegria e felicidade".

futebol

Na mira do Arsenal, Vini Jr. prioriza renovação de contrato com o Real

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias

26/07/2026 23h00

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Foto: reprodução Instagram @vinijr

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Em seu último ano de contrato com o Real Madrid, o atacante Vini Jr. pode seguir outros caminhos na próxima temporada e muitos clubes monitoram a situação do atleta No entanto, o portal As, de Madri, apontou neste domingo que a prioridade do brasileiro é prolongar o vínculo com o gigante espanhol.

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias. Segundo o portal, o atleta quer entender o papel no projeto encabeçado pelo técnico José Mourinho, recém-contratado pela equipe. Há rumores na imprensa espanhola de que o português não pretende abrir mão do camisa 7.

O atleta estaria pedindo cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 116 milhões) líquidos por temporada, representando um aumento de cinco milhões de euros em relação ao atual vínculo. A última assinatura de Vinicius com o Real Madrid ocorreu em 2022 e foi anunciada apenas em outubro de 2023.

No decorrer da última semana, o clube confirmou o atacante como segundo capitão do elenco, atrás de Federico Valverde na hierarquia. Segundo regulamento interno da equipe, o jogador mais antigo do elenco é responsável pela faixa. Ambos iniciaram no time principal na mesma temporada, em 2018/19, mas o uruguaio já fazia parte das categorias de base do gigante de Madri.

Embora exista o interesse do Real Madrid em segurar Vinicius Junior, outros clubes importantes monitoram a situação. No rumor mais recente, o Arsenal estaria interessado em contar com o atacante nesta temporada. A informação foi divulgada pelo portal The Athletic neste sábado.

Agora com José Mourinho à beira do campo, o objetivo do Real Madrid é reestruturar o elenco após uma temporada muito abaixo do esperado. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados: Marc Cucurella (ex-Chelsea), Ibrahima Konaté (ex-Liverpool), Denzel Dumfries (ex-Internazionale) e Bernardo Silva (ex-Manchester City).

SENSAÇÃO

Goleiro Vozinha acerta com o Colo-Colo após destaque por Cabo Verde na Copa

O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial, sendo até eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores

25/07/2026 23h00

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Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo, do Chile

Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo, do Chile Foto: FIFA

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Um dos grandes destaques da Copa do Mundo da América do Norte, o goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, foi anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. O prazo do acordo ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o vínculo seja de 18 meses.

Agora, o jogador deve viajar para a América do Sul neste fim de semana para realizar exames médicos e ser apresentado. A equipe publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Bem-vindo! Estamos te esperando no Estádio Monumental."

Aos 40 anos, Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal. O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial e, inclusive, eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores.

Cabo Verde foi uma das grandes surpresas do torneio. A seleção africana se classificou em segundo lugar no Grupo H, com três pontos. Na estreia, a defesa comandada por Vozinha segurou a futura campeã Espanha em um empate sem gols, sendo o único time que não sofreu gols dos espanhóis. Na sequência, empatou por 2 a 2 com o Uruguai e por 0 a 0 com a Arábia Saudita.

No mata-mata, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado na prorrogação, em um emocionante duelo que terminou 3 a 2. Estreante em Copas do Mundo, a seleção foi muito celebrada no retorno ao país, sendo recebida com festa na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e também nas redes sociais, onde Vozinha se tornou uma celebridade, ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores.

Antes da passagem pelo futebol português, o goleiro atuou por duas temporadas no Trencín, da Eslováquia, cinco no AEL Limassol, do Chipre, uma no Gil Vicente, também de Portugal, e no FC Zimbru, da Moldávia. No futebol africano, defendeu o Progresso Sambizanga, de Angola, além de Mindelense e Batuque, ambos de Cabo Verde.

Por sua vez, o Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos em 15 jogos. A equipe, campeã da Libertadores em 1991, não conseguiu se classificar para competições internacionais nesta temporada.

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