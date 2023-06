Filipe Toledo vence etapa de El Salvador do Circuito Mundial

BRASILEIRO SÉRIE D

O resultado mantêm o Galo entre os últimos colocados, e afasta a equipe da zona de classificação

Partida disputada no Estádio Major Levy Sobrinho e foi válida pela nona rodada do Brasileiro Série D Foto: Jota Produtor/Inter de Limeira

Vivendo o pior momento da equipe nesta campanha da quarta divisão do Brasileiro, o Operário perdeu neste sábado(17), a partida contra o Inter de Limeira, por 2 a 1, e amarga sua terceira derrota seguida na competição.

Em jogo disputado no Estádio Major Levy Sobrinho, em São Paulo, o Galo começou bem a partida, abrindo o placar logo nos primeiros minutos da partida.

O atacante Johnny não desistiu de lance ofensivo, e disputou a bola com o goleiro João Lopes, da Inter, João saiu atrasado no lance e com um carrinho, atingiu o jogador do Operário, pênalti marcado para a equipe do Mato Grosso do Sul.

Na cobrança de penalidade, o volante Fernandinho acertou um belo chute no canto direito do goleiro, e colocou o Operário na frente da partida aos 12 minutos.

Com o resultado negativo, e jogando diante do seu torcedor, a Inter de Limeira buscou mais oportunidades de gol, e em bola rebatida dentro da área do Galo, o jogador Mateusinho conseguiu finalizar de primeira, sem chances para o goleiro, empatando o jogo aos 44 do primeiro tempo.

Logo no inicio do segundo tempo, aos dois minutos de partida, a Inter de Limeira conseguiu buscar a virada na partida. Em levantamento na área do Operário, feita após cobrança de falta, Diego Jussani subiu sozinho para cabecear a bola na direção do gol, decretando a virada da partida.

SITUAÇÃO

Com este resultado do Operário diante da Inter de Limeira, o time de Campo Grande segue com apenas sete pontos em 9 rodadas disputadas.

O último ponto conquistado, foi justamente contra a Inter de Limeira, em jogo disputado no Estádio Jacques da Luz, que terminou com a até então única vitória do Galo no campeonato, por 1 a 0.

O Operário é o ultimo colocado do grupo 7, e até o fim da rodada, dependendo do resultado da partida entre Cascavél(PR) e XV de Piracicaba, o Galo pode ficar na última colocação, faltando cinco rodadas para o fim da 1ª fase.

Até a oitava rodada do Brasileiro Série D, os dois jogos sem marcar gol contra o CRAC, deixaram o Operário com o terceiro pior ataque da quarta divisão.

Os únicos gols marcados pelo Galo nesta Série D, sairão dos pés do lateral Bruno Dip, no dia 21 de maio em Campo Grande, no empate de 1 a 1 contra a Patrocinense, do volante Fernandinho, no empate fora de casa de 1 a 1 contra o Cascavel(PR), e pelo atacante Johnny na vitória de 1 a 0, no dia 7 de junho, jogando no Estádio Jacques da Luz, contra o Inter de Limeira(SP).

Neste ranking estatístico negativo, o Real Ariquemes(RO) aparece com o pior saldo, com apenas um gol feito em oito rodadas, em 2º, está o Trem do Amapá com dois gols marcados, e em 3º lugar o Operário junto com Interporto(TO) e o Novo Hamburgo(RS) balançaram a rede apenas três vezes.

