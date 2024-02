Flamengo desfila no Carnaval, bate Volta Redonda e cola na ponta do Carioca

Campeonato Sul-Mato-Grossense

O clássico entre Portuguesa e Operário é o destaque de uma rodada que promete emoção e mudanças na tabela.

Começa neste final de semana, a quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Até o momento Operário é o único time 100% de aproveitamento no campeonato.

Os jogos deste final de semana podem mudar rumos dos clubes que visam a classificação para as fases de mata-mata do campeonato. Outros como o Novo e o Náutico, lanterninha de seus grupos, precisam vencer para não entrar em desespero nos últimos jogos.



Jogos do Grupo A



Portuguesa x Operário

Neste sábado (10), às 16h, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, o duelo da Capital entre Portuguesa e Operário deve movimentar a rodada.

A partida que estava marcada para o Estádio Jacques da Luz, interditado para melhorias do gramado, teve que ser transferida para o interior do Estado.

Uma das novidades é o atacante Johnny, que está registrado no (BID) Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O centroavante que estava no Operário na temporada passada, fez história ao fazer o gol em cima do Operário Ferroviário na Copa do Brasil.

Já a Lusa, sem nenhuma novidade. Ao Correio do Estado, o técnico Glauber Caldas citou que espera o melhor de sua equipe fisicamente no clássico. Caso a Portuguesa vença, se nos líderes do grupo A.

Fotos: Yasmin Soares/ Portuguesa Fotos: Yasmin Soares/ Portuguesa

Costa Rica x Coxim

Após perder para o Operário por 1 a 0, no domingo passado, no Estádio Jacques da Luz, o Costa Rica junta os cacos e precisa vencer o Coxim no Estádio Laertão, para não deixar o Galo de Campo Grande disparar no grupo A. Já o Coxim Atlético Clube que passa por problemas financeiros, precisa vencer para conseguir se manter tranquilo em busca da classificação.



Grupo A

Operário 9 pontos

Costa Rica 6 pontos

Coxim 4 pontos

Portuguesa 4 pontos

Nãutico 0 pontos



Grupo B



Corumbaense x Aquidauanense

O Galo Carijó recebe o líder no grupo B, o Aquidauanense, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O time da casa precisa vencer para encostar no Azulão e brigar pela liderança do grupo. Já o Aquidauanense do técnico Mauro Marino, vencendo, respira fundo na liderança do grupo.



Ivinhema x Dourados

O vice-líder do grupo B, viaja até Ivinhema enfrentar o time da casa. O jogo que está marcado para o Estádio Saraiva, promete emoção já que o Ivinhema com 4 pontos, vencendo, ultrapassa o DAC e encosta na ponta da tabela

Fotos: Marcelo Berton

Grupo B

Aquidauanense 7 pontos

Dourados 6 pontos

Ivinhema 4 pontos

Corumbaense 4 pontos

Novo 1 ponto



Por conta das festividades de Carnaval, todos os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense serão neste sábado (10), às 16h.

Assine o Correio do Estado.