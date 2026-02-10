Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Flamengo enfrenta o Vitória para desencantar no Brasileirão

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. O atual campeão brasileiro ainda tem um ponto ganho, ocupa a 14ª posição, e busca a sua primeira vitória na competição

Eduardo Miranda

10/02/2026 - 08h50
Depois de um início de temporada ruim, tanto com o time sub-20 como também com os titulares, o Flamengo ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E vai com força máxima para enfrentar o Vitória, hoje às 20h30min (horário de MS), no Barradão, em Salvador (BA). Este jogo vai abrir a terceira rodada.

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. Derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no MorumBIS, na estreia, o clube carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, na rodada seguinte.

Com um ponto, o atual campeão brasileiro, ocupa a 14ª posição. Entre estes dois jogos perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians.

Apesar disso, o time comandado por Filipe Luís chega embalado pela goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, sábado, no Maracanã.

O resultado garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca, mesmo em quarto colocado do Grupo B, evitando uma constrangedora presença no quadrangular de rebaixamento. Agora, em jogo único, vai enfrentar o Botafogo, líder do mesmo Grupo B.

Filipe Luís conta com reforços importantes. O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Arrascaeta, preservados contra o Sampaio Corrêa, devem ser titulares.

O meia Lucas Paquetá vive a expectativa de atuar como titular pelo terceiro jogo consecutivo. Ele é cotado para atuar como segundo volante, ao lado de Erick Pulgar, já que Jorginho segue planejamento de recuperação muscular estabelecido pelo departamento médico.

O lateral-direito Varela, em tratamento de dores no tornozelo direito, o meio-campista Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e o atacante Luiz Araújo, em processo de condicionamento físico, são desfalques.

Filipe Luís comentou sobre o duelo contra o Vitória e destacou o quão difícil é enfrentar o time comandado por Jair Ventura dentro do Barradão. “Todos os jogos são difíceis. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Vitória, ainda mais no Barradão. Vou preparar meu time da melhor maneira possível para que a gente volte a vencer no Brasileiro”, disse o treinador.

Do outro lado, o Vitória corre atrás da reabilitação. O time baiano estreou vencendo por 2 a 0 o Remo, no Barradão, mas sofreu uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

No último compromisso, pelo Campeonato Baiano, ficou no empate por 2 a 2 com o Jequié, em partida disputada com um time alternativo, comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.

Tanto Jair Ventura como os titulares estão de volta. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu, reservas no revés para o Palmeiras, podem ser novidades. Eles disputam a titularidade com Riccieli e Caíque, respectivamente.

O centroavante Renato Kayzer se recupera de um desconforto muscular e é dúvida. A tendência é de que o ataque continue formado por Erick e Fabri. O técnico exige a reação de seus jogadores. “Não é fácil ganhar do Flamengo, que é o atual campeão de tudo. Mas temos que nos impor fisicamente, principalmente, com o apoio de nossa torcida. Podemos fazer um bom jogo e vencer”, disse Ventura.

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais

A partida acontece no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília)

08/02/2026 19h00

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais Divulgação

A programação musical do Super Bowl LX vai reunir nomes populares do rock e do pop latino neste domingo, 8, com apresentações espalhadas ao longo da noite. Além da final da NFL entre New England Patriots e Seattle Seahawks, o evento terá shows no pré-jogo e o tradicional espetáculo do intervalo, que neste ano ficará por conta de Bad Bunny.

A partida acontece no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao Super Bowl ao vivo

O jogo será transmitido pelos canais ESPN e SporTV 2 e pelos streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O ge tv também acompanha o evento ao vivo no YouTube, com cobertura desde as 18h30.

Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do confronto e deve mostrar o show do intervalo completo após o BBB 26, às 0h15.

Green Day abre a noite de apresentações

Antes da bola oval rolar, o Super Bowl começa a aquecer o estádio com uma apresentação do Green Day, escalado para comandar a cerimônia oficial de abertura. O grupo sobe ao palco às 20h, abrindo a sequência musical do evento.

Charlie Puth canta o hino nacional

A programação segue com um momento tradicional da final da NFL: o hino dos Estados Unidos. A performance será feita por Charlie Puth, cantor e produtor que coleciona sucessos como Attention, We Don’t Talk Anymore e See You Again.

Brandi Carlile e Coco Jones completam o pré-jogo

Outras duas apresentações estão previstas antes do início do jogo. Brandi Carlile interpreta America the Beautiful, enquanto Coco Jones canta Lift Every Voice and Sing, música que também costuma integrar cerimônias esportivas no país

Que horas começa o show do intervalo do Super Bowl?

A atração mais aguardada da noite será o show do intervalo, comandado por Bad Bunny, que terá cerca de 13 minutos de apresentação. O cantor deve levar ao palco faixas do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy de Álbum do Ano de 2025.

O show do intervalo, no entanto, não acontece no horário fixo do início do evento. Ele só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos.

Como o cronômetro do futebol americano não é corrido e costuma parar diversas vezes, o tempo total do jogo pode se estender. Em média, dois períodos levam cerca de 1h30 para serem concluídos. Por isso, quem quiser assistir apenas ao intervalo pode ligar a TV por volta das 22h (horário de Brasília).

Bad Bunny está em turnê mundial e fez uma pausa na agenda para participar do Super Bowl. Na sequência, ele vem ao Brasil para dois shows marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Operário empata com o Dourados, mas garante liderança isolada do Campeonato Estadual

Jogo terminou em 1 a 1, com o gol de empate marcado pelo Dourados já nos acréscimos do segundo tempo

08/02/2026 18h00

Operário e Dourados empataram 1 a 1

Operário e Dourados empataram 1 a 1 Foto: Divulgação

O Operário garantiu a continuidade na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol ao empatar com o Dourados AC (DAC) por 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do Estadual, na tarde deste domingo (8).

Com o empate, o Operário soma 12 pontos, mas se mantém isolado na liderança, já que a Associacao AtlÉtica Bataguassu tem 8 pontos e pode chegar a no máximo 11 caso vença o jogo contra o Ivinhema Futebol Clube na noite de hoje.

Na partida deste domingo, no Estádio Douradão, o Operário abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Danilinho recebeu o passe de Robinho e bateu para o gol aos 42 minutos.

O empate também veio nos minutos finais, já nos acréscimos do segundo tempo. Em cobrança de falta aos 54 minutos, Denilton chutou direto no gol e deixou tudo igual.

O DAC soma seis pontos no campeonato e ocupa a sétima posição na tabela.

Em outra partida da 5ª rodada neste domingo, o Costa Rica  recebeu o Águia Negra no Estádio Laertão. Valber Badia abriu o placar para o Costa Rica no início do segundo tempo, mas Lucas Formiga deixou tudo igual ao marcar o gol de empate para o Águia Negra nos acréscimos.

No sábado (7), no Estádio Mário Pinto O CR Aquidauana empatou com o Corumbaense. Ambos estão empatados com o mesmo número de pontos, sendo 3 casa, mas o Aquidauaba ocupa a última posição da tabela nos critérios de desempate.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Naviraiense venceu o Pantanal SAF por 3 a 2. Momentaneamente, o Naviraiense ocupa a segunda posição, com 10 pontos, mas pode perder o lugar a depender do resultado do jogo entre Bataguassu e Ivinhema.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

