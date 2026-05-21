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Conmebol decreta vitória por 3 a 0 ao Flamengo após jogo cancelado na Libertadores

Jogo contra Independiente Medellín foi marcado por atos de vandalismo e time colombiano foi punido

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21/05/2026 - 21h00
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A Conmebol confirmou, nesta quinta-feira, a atribuição de vitória por 3 a 0 para o Flamengo sobre o Independiente Medellín, na Libertadores, após o cancelamento da partida interrompida no dia 7 de maio, por causa de tumultos nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot.

Além do W.O., o time colombiano terá de jogar cinco partidas com os portões fechados na próxima competição organizada pela Conmebol da qual participar.

A decisão deixa o Flamengo, que já estava classificado para as oitavas de final, com 13 pontos e liderança do Grupo A garantida O segundo colocado é justamente o time de Medellín, com sete. Como resta uma partida para o fim da fase de grupos, não há mais como o time comandado por Leonardo Jardim ser alcançado.

O 3 a 0 estabelecido como resultado aplicado em caso de W.O. pode fazer diferença para os flamenguistas na briga pela melhor campanha da primeira fase, que dá o direito de decidir como mandante todos os jogos do mata-mata - exceto a final, disputada em jogo único.

Além dos 13 pontos, o Flamengo tem saldo positivo de nove gols, primeiro critério de desempate. Corinthians, Independiente Rivadavia e Rosário Central, principais concorrentes à melhor campanha, podem chegar no máximo aos 16 pontos, assim como os rubro-negros. Por isso, o saldo de gols pode ser decisivo.

RELEMBRE O CASO

O Atanasio Girardot se tornou palco de cenas de violência no dia 7 de maio, durante o embate entre Independiente Medellín e Flamengo. Em protesto contra os dirigentes da equipe colombiana pela má fase e crise em campo, poucos setores foram ocupados.

Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia

Por causa da situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários.

Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.

ABANDONO

Alcaraz anuncia desistência de Wimbledon por lesão: 'Ainda não estou pronto para competir

Retirada ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona

19/05/2026 13h45

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Tenista espanhol Carlos Alcaraz

Tenista espanhol Carlos Alcaraz Foto: Rio Open

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Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá participar do ATP Queen’s e do torneio de Wimbledon. A desistência ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona na segunda rodada e não participar das competições seguintes.

Alcaraz já havia ficado fora dos torneios de Roma e de Roland Garros e não tem previsão de retorno ás quadras. O espanhol realizou uma postagem em sua redes sociais lamentando a ausência dos torneios, mas ressaltando que a sua recuperação está caminhando bem.

"Minha recuperação está progredindo bem e estou me sentindo muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso desistir da temporada de grama em Queen’s e Wimbledon. Esses são dois torneios muito especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para que eu retorne o mais breve possível", disse em sua rede social.

O italiano Jannik Sinner lidera o topo do ranking há quatro semanas consecutivas, com o espanhol vindo logo atrás. A distância entre o dois cresceu com as desistências de Carlos Alcaraz das últimas competições.

Longe das partidas desde o ATP 500 de Barcelona, em abril, Alcaraz vê Sinner empilhar 14.750 pontos no primeiro lugar, contra os seus 11.960 na segunda colocação.

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Desenvolvimento da Modalidade

Campo Grande receberá Centro de Excelência de Tênis de Mesa

Em parceria firmada entre a Fundesporte e a Speed Pong Associação de Tênis de Mesa visando uma maior capacitação de atletas acima dos 18 anos

19/05/2026 11h30

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O Centro de Excelência visa melhores condições de treinamentos na busca de resultados expressivos em diversas competições

O Centro de Excelência visa melhores condições de treinamentos na busca de resultados expressivos em diversas competições Foto: Magnific

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O que antes era febre nos intervalos das escolas, tênis de mesa, que também é popularmente conhecido como ping-pong, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário esportivo internacional. 

Com essa modalidade se tornando um verdadeiro fenômeno, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte em parceria com o centro de treinamento Speed Pong Associação de Tênis de Mesa, para desenvolver um projeto que visa implantar e implementar um centro de excelência de tênis de mesa em Campo Grande. 

Em publicação feita na edição extra do Diário Oficial na tarde da última segunda-feira (18), para a realização do projeto, a Fundesporte irá entrar com um aporte financeiro de R$ 100 mil, para possibilitar essa realização.

De acordo com o Profissional de Educação Física e Coordenador do projeto, José Ricardo Rieff, o aporte da Fundesporte vai servir para aprimorar e melhorar os equipamentos do local.

De acordo com ele o Centro de Excelência já funcionava na própria associação e agora com esse investimento, o planejamento é chegar o mais próximo da estrutura de alto nível, em resposta ao Correio do Estado, ele comenta que uma das prioridades é implementação do piso emborrachado, que é utilizado em competições nacionais e internacionais. 

O aporte também contemplará o pagamento do treinador, que é de extrema importância para manter o alto nível no treinamento, além da compra de bolas de tênis de mesa, que segundo o mesmo é um material que se quebra muito facilmente e é bastante utilizado durante os treinos. 

Essa parceria busca o desenvolvimento da modalidade, o aprimoramento físico e tático e a obtenção de resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais. 

VIROU FEBRE 

Esporte Olímpico desde as Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul em 1988, o Tênis de mesa se tornou ainda mais conhecido no Brasil, após os jogos Olímpicos de Paris, em 2024. 

Na ocasião o país se viu unido torcendo por Hugo Calderano, que ponto após ponto, conquistou um inédito quarto lugar nos Jogos de Paris. 

A glória final de Calderano, veio no ano seguinte, na Copa do Mundo da categoria, disputada em Macau, na China. 

Hugo superou as adversidades, derrotou velhos conhecidos e o número um e dois do ranking mundial para se sagrar campeão da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025 e se tornou o primeiro mesa-tenista das Américas a conquistar o torneio.

Outro ponto de vitória para Hugo e para os brasileiros que se viam cada vez mais apaixonados pelo esporte, foi no Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Doha, no Catar. 

Dessa vez o título não ficou nas mãos de Hugo Calderano, porém mais uma vez fez história, trazendo a prata para o Brasil e se tornando outra vez o primeiro jogador não asiático e não europeu a disputar a final do Mundial. 

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