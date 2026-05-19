Alcaraz anuncia desistência de Wimbledon por lesão: 'Ainda não estou pronto para competir

Fortalecimento

Equipe lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026

A equipe masculina de voleibol Pantanal God’s, que representa Corumbá e Ladário em competições estaduais e regionais, lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026. A principal ação é a criação de um hino oficial, desenvolvido para acompanhar o time nas competições e ações de divulgação, além de reforçar a identidade regional ligada ao Pantanal e à onça-pintada.

A iniciativa ocorre em meio à sequência de resultados obtidos pela equipe nos últimos anos, o que inclui o bicampeonato da fase regional da Liga MS de Vôlei e títulos em torneios realizados em cidades do interior, como Jardim e Aquidauana, além de competições disputadas na Bolívia.

A partir deste ano, o projeto também passa a contar com parceria da Associação Integra Pantanal (Assinp), que deve atuar nas ações de mobilização e divulgação da equipe durante a temporada.

Segundo os organizadores, a campanha busca ampliar o vínculo com moradores da região para atrair patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida para as etapas decisivas da Liga MS deste ano.

A letra e a melodia do hino fazem referência ao Pantanal e ao conceito de “vôlei de fronteira”, expressão utilizada pela equipe para destacar a representação esportiva da região. A composição também cita a onça-pintada, animal símbolo do bioma pantaneiro e estampado no uniforme do time.

Considerada o maior felino das Américas, a onça foi incorporada à identidade visual do projeto como representação de força, resistência, coragem e intensidade, características associadas pelos integrantes ao desempenho dos atletas em quadra.

Responsável pelo projeto e atleta da equipe, Leonardo Cabral afirmou que o hino busca consolidar a identidade do Pantanal God’s dentro e fora das quadras.

“O Pantanal God’s não é só um time, é a representação de duas cidades que respiram esporte. Ter uma trilha sonora própria eleva o patamar profissional do projeto e fortalece a torcida”, disse.

Além da disputa esportiva, o grupo mantém ações de arrecadação para custear viagens, inscrições e estrutura da equipe. Atualmente, o projeto é mantido por meio de associativismo, rifas colaborativas, venda de camisetas oficiais e apoio de colaboradores.

O hino oficial será utilizado na abertura das transmissões digitais da equipe, em conteúdos publicados nas redes sociais e na entrada dos atletas em quadra durante partidas estaduais, incluindo jogos no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Serviço

A música está disponível na página oficial do Pantanal God’s no Facebook, onde também são divulgados os cronogramas de treinos e jogos da temporada.

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