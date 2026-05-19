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Alcaraz anuncia desistência de Wimbledon por lesão: 'Ainda não estou pronto para competir

Retirada ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona

Estadão Conteúdo

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19/05/2026 - 13h45
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Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá participar do ATP Queen’s e do torneio de Wimbledon. A desistência ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona na segunda rodada e não participar das competições seguintes.

Alcaraz já havia ficado fora dos torneios de Roma e de Roland Garros e não tem previsão de retorno ás quadras. O espanhol realizou uma postagem em sua redes sociais lamentando a ausência dos torneios, mas ressaltando que a sua recuperação está caminhando bem.

"Minha recuperação está progredindo bem e estou me sentindo muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso desistir da temporada de grama em Queen’s e Wimbledon. Esses são dois torneios muito especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para que eu retorne o mais breve possível", disse em sua rede social.

O italiano Jannik Sinner lidera o topo do ranking há quatro semanas consecutivas, com o espanhol vindo logo atrás. A distância entre o dois cresceu com as desistências de Carlos Alcaraz das últimas competições.

Longe das partidas desde o ATP 500 de Barcelona, em abril, Alcaraz vê Sinner empilhar 14.750 pontos no primeiro lugar, contra os seus 11.960 na segunda colocação.

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copa do mundo 2026

Neymar está na Copa? Ancelotti anuncia os 26 convocados agora

A espera acabou. O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista oficial com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

18/05/2026 16h50

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A principal dúvida entre os torcedores gira em torno de Neymar. Recuperado de lesão e novamente em atividade, o camisa 10 vive expectativa sobre presença ou não na lista final de Ancelotti.

Além de Neymar, outros nomes disputam espaço na convocação, incluindo jogadores que atuam na Europa e destaques recentes do futebol brasileiro. A lista marca o início oficial da preparação da Seleção para o principal torneio do futebol mundial.

Confira abaixo os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Weverton (Grêmio)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Laterais

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

  • Bremer (Juventus)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Ah-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)

A convocação repercute entre torcedores e especialistas, principalmente pela definição dos últimos nomes e possíveis surpresas na lista. A estreia do Brasil na competição acontecerá nos próximos meses, em busca do hexacampeonato mundial.

Fortalecimento

Com hino e nova campanha, time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar vôlei em MS

Equipe lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026

18/05/2026 15h46

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Time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar apoio

Time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar apoio Foto: Divulgação

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A equipe masculina de voleibol Pantanal God’s, que representa Corumbá e Ladário em competições estaduais e regionais, lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026. A principal ação é a criação de um hino oficial, desenvolvido para acompanhar o time nas competições e ações de divulgação, além de reforçar a identidade regional ligada ao Pantanal e à onça-pintada.

A iniciativa ocorre em meio à sequência de resultados obtidos pela equipe nos últimos anos, o que inclui o bicampeonato da fase regional da Liga MS de Vôlei e títulos em torneios realizados em cidades do interior, como Jardim e Aquidauana, além de competições disputadas na Bolívia.

A partir deste ano, o projeto também passa a contar com parceria da Associação Integra Pantanal (Assinp), que deve atuar nas ações de mobilização e divulgação da equipe durante a temporada.

Segundo os organizadores, a campanha busca ampliar o vínculo com moradores da região para atrair patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida para as etapas decisivas da Liga MS deste ano.

A letra e a melodia do hino fazem referência ao Pantanal e ao conceito de “vôlei de fronteira”, expressão utilizada pela equipe para destacar a representação esportiva da região. A composição também cita a onça-pintada, animal símbolo do bioma pantaneiro e estampado no uniforme do time.

Considerada o maior felino das Américas, a onça foi incorporada à identidade visual do projeto como representação de força, resistência, coragem e intensidade, características associadas pelos integrantes ao desempenho dos atletas em quadra.

Responsável pelo projeto e atleta da equipe, Leonardo Cabral afirmou que o hino busca consolidar a identidade do Pantanal God’s dentro e fora das quadras.

“O Pantanal God’s não é só um time, é a representação de duas cidades que respiram esporte. Ter uma trilha sonora própria eleva o patamar profissional do projeto e fortalece a torcida”, disse.

Além da disputa esportiva, o grupo mantém ações de arrecadação para custear viagens, inscrições e estrutura da equipe. Atualmente, o projeto é mantido por meio de associativismo, rifas colaborativas, venda de camisetas oficiais e apoio de colaboradores.

O hino oficial será utilizado na abertura das transmissões digitais da equipe, em conteúdos publicados nas redes sociais e na entrada dos atletas em quadra durante partidas estaduais, incluindo jogos no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Serviço

A música está disponível na página oficial do Pantanal God’s no Facebook, onde também são divulgados os cronogramas de treinos e jogos da temporada.

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