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Esportes

Desenvolvimento da Modalidade

Campo Grande receberá Centro de Excelência de Tênis de Mesa

Em parceria firmada entre a Fundesporte e a Speed Pong Associação de Tênis de Mesa visando uma maior capacitação de atletas acima dos 18 anos

João Pedro Zequini

19/05/2026 - 11h30
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O que antes era febre nos intervalos das escolas, tênis de mesa, que também é popularmente conhecido como ping-pong, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário esportivo internacional. 

Com essa modalidade se tornando um verdadeiro fenômeno, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte em parceria com o centro de treinamento Speed Pong Associação de Tênis de Mesa, para desenvolver um projeto que visa implantar e implementar um centro de excelência de tênis de mesa em Campo Grande. 

Em publicação feita na edição extra do Diário Oficial na tarde da última segunda-feira (18), para a realização do projeto, a Fundesporte irá entrar com um aporte financeiro de R$ 100 mil, para possibilitar essa realização.

De acordo com o Profissional de Educação Física e Coordenador do projeto, José Ricardo Rieff, o aporte da Fundesporte vai servir para aprimorar e melhorar os equipamentos do local.

De acordo com ele o Centro de Excelência já funcionava na própria associação e agora com esse investimento, o planejamento é chegar o mais próximo da estrutura de alto nível, em resposta ao Correio do Estado, ele comenta que uma das prioridades é implementação do piso emborrachado, que é utilizado em competições nacionais e internacionais. 

O aporte também contemplará o pagamento do treinador, que é de extrema importância para manter o alto nível no treinamento, além da compra de bolas de tênis de mesa, que segundo o mesmo é um material que se quebra muito facilmente e é bastante utilizado durante os treinos. 

Essa parceria busca o desenvolvimento da modalidade, o aprimoramento físico e tático e a obtenção de resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais. 

VIROU FEBRE 

Esporte Olímpico desde as Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul em 1988, o Tênis de mesa se tornou ainda mais conhecido no Brasil, após os jogos Olímpicos de Paris, em 2024. 

Na ocasião o país se viu unido torcendo por Hugo Calderano, que ponto após ponto, conquistou um inédito quarto lugar nos Jogos de Paris. 

A glória final de Calderano, veio no ano seguinte, na Copa do Mundo da categoria, disputada em Macau, na China. 

Hugo superou as adversidades, derrotou velhos conhecidos e o número um e dois do ranking mundial para se sagrar campeão da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025 e se tornou o primeiro mesa-tenista das Américas a conquistar o torneio.

Outro ponto de vitória para Hugo e para os brasileiros que se viam cada vez mais apaixonados pelo esporte, foi no Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Doha, no Catar. 

Dessa vez o título não ficou nas mãos de Hugo Calderano, porém mais uma vez fez história, trazendo a prata para o Brasil e se tornando outra vez o primeiro jogador não asiático e não europeu a disputar a final do Mundial. 

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copa do mundo 2026

Neymar está na Copa? Ancelotti anuncia os 26 convocados agora

A espera acabou. O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista oficial com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

18/05/2026 16h50

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A principal dúvida entre os torcedores gira em torno de Neymar. Recuperado de lesão e novamente em atividade, o camisa 10 vive expectativa sobre presença ou não na lista final de Ancelotti.

Além de Neymar, outros nomes disputam espaço na convocação, incluindo jogadores que atuam na Europa e destaques recentes do futebol brasileiro. A lista marca o início oficial da preparação da Seleção para o principal torneio do futebol mundial.

Confira abaixo os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Weverton (Grêmio)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Laterais

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

  • Bremer (Juventus)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Ah-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)

A convocação repercute entre torcedores e especialistas, principalmente pela definição dos últimos nomes e possíveis surpresas na lista. A estreia do Brasil na competição acontecerá nos próximos meses, em busca do hexacampeonato mundial.

Fortalecimento

Com hino e nova campanha, time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar vôlei em MS

Equipe lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026

18/05/2026 15h46

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Time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar apoio

Time pantaneiro aposta em identidade regional para ampliar apoio Foto: Divulgação

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A equipe masculina de voleibol Pantanal God’s, que representa Corumbá e Ladário em competições estaduais e regionais, lançou uma campanha de fortalecimento institucional para a temporada 2026. A principal ação é a criação de um hino oficial, desenvolvido para acompanhar o time nas competições e ações de divulgação, além de reforçar a identidade regional ligada ao Pantanal e à onça-pintada.

A iniciativa ocorre em meio à sequência de resultados obtidos pela equipe nos últimos anos, o que inclui o bicampeonato da fase regional da Liga MS de Vôlei e títulos em torneios realizados em cidades do interior, como Jardim e Aquidauana, além de competições disputadas na Bolívia.

A partir deste ano, o projeto também passa a contar com parceria da Associação Integra Pantanal (Assinp), que deve atuar nas ações de mobilização e divulgação da equipe durante a temporada.

Segundo os organizadores, a campanha busca ampliar o vínculo com moradores da região para atrair patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida para as etapas decisivas da Liga MS deste ano.

A letra e a melodia do hino fazem referência ao Pantanal e ao conceito de “vôlei de fronteira”, expressão utilizada pela equipe para destacar a representação esportiva da região. A composição também cita a onça-pintada, animal símbolo do bioma pantaneiro e estampado no uniforme do time.

Considerada o maior felino das Américas, a onça foi incorporada à identidade visual do projeto como representação de força, resistência, coragem e intensidade, características associadas pelos integrantes ao desempenho dos atletas em quadra.

Responsável pelo projeto e atleta da equipe, Leonardo Cabral afirmou que o hino busca consolidar a identidade do Pantanal God’s dentro e fora das quadras.

“O Pantanal God’s não é só um time, é a representação de duas cidades que respiram esporte. Ter uma trilha sonora própria eleva o patamar profissional do projeto e fortalece a torcida”, disse.

Além da disputa esportiva, o grupo mantém ações de arrecadação para custear viagens, inscrições e estrutura da equipe. Atualmente, o projeto é mantido por meio de associativismo, rifas colaborativas, venda de camisetas oficiais e apoio de colaboradores.

O hino oficial será utilizado na abertura das transmissões digitais da equipe, em conteúdos publicados nas redes sociais e na entrada dos atletas em quadra durante partidas estaduais, incluindo jogos no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Serviço

A música está disponível na página oficial do Pantanal God’s no Facebook, onde também são divulgados os cronogramas de treinos e jogos da temporada.

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