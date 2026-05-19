Campo Grande receberá Centro de Excelência de Tênis de Mesa

O Centro de Excelência visa melhores condições de treinamentos na busca de resultados expressivos em diversas competições - Foto: Magnific

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O que antes era febre nos intervalos das escolas, tênis de mesa, que também é popularmente conhecido como ping-pong, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário esportivo internacional.

Com essa modalidade se tornando um verdadeiro fenômeno, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte em parceria com o centro de treinamento Speed Pong Associação de Tênis de Mesa, para desenvolver um projeto que visa implantar e implementar um centro de excelência de tênis de mesa em Campo Grande.

Em publicação feita na edição extra do Diário Oficial na tarde da última segunda-feira (18), para a realização do projeto, a Fundesporte irá entrar com um aporte financeiro de R$ 100 mil, para possibilitar essa realização.

De acordo com o Profissional de Educação Física e Coordenador do projeto, José Ricardo Rieff, o aporte da Fundesporte vai servir para aprimorar e melhorar os equipamentos do local.

De acordo com ele o Centro de Excelência já funcionava na própria associação e agora com esse investimento, o planejamento é chegar o mais próximo da estrutura de alto nível, em resposta ao Correio do Estado, ele comenta que uma das prioridades é implementação do piso emborrachado, que é utilizado em competições nacionais e internacionais.

O aporte também contemplará o pagamento do treinador, que é de extrema importância para manter o alto nível no treinamento, além da compra de bolas de tênis de mesa, que segundo o mesmo é um material que se quebra muito facilmente e é bastante utilizado durante os treinos.

Essa parceria busca o desenvolvimento da modalidade, o aprimoramento físico e tático e a obtenção de resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais.

VIROU FEBRE

Esporte Olímpico desde as Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul em 1988, o Tênis de mesa se tornou ainda mais conhecido no Brasil, após os jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Na ocasião o país se viu unido torcendo por Hugo Calderano, que ponto após ponto, conquistou um inédito quarto lugar nos Jogos de Paris.

A glória final de Calderano, veio no ano seguinte, na Copa do Mundo da categoria, disputada em Macau, na China.

Hugo superou as adversidades, derrotou velhos conhecidos e o número um e dois do ranking mundial para se sagrar campeão da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025 e se tornou o primeiro mesa-tenista das Américas a conquistar o torneio.

Outro ponto de vitória para Hugo e para os brasileiros que se viam cada vez mais apaixonados pelo esporte, foi no Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Doha, no Catar.

Dessa vez o título não ficou nas mãos de Hugo Calderano, porém mais uma vez fez história, trazendo a prata para o Brasil e se tornando outra vez o primeiro jogador não asiático e não europeu a disputar a final do Mundial.

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