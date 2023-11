Esportes

Atual campeão mundial, o campo-grandense fez preparação diferenciada na Bolívia

Um dos principais nomes do paratletismo mundial, Yeltsin Jacques usará o Parapan-Americano, que acontecerá em Santiago, no Chile, como “treino” para buscar um novo recorde nos Jogos Paralímpicos, em Paris, no ano que vem.

O atleta, de 32 anos, realizou ontem o seu último treino em Campo Grande, no Parque Olímpico Ayrton Senna, antes de viajar e disse ao Correio do Estado que o seu principal objetivo é buscar novos recordes nas provas de 1.500 metros e 5.000 metros na Paralimpíada de 2024.

“Quebrar recordes eu penso no ano que vem, nos Jogos Paralímpicos, fica mais bonito, é a principal competição do mundo e está todo mundo acompanhando, então, o recorde que a gente pensa é esse”, afirmou.

Questionado sobre como lida com o favoritismo que tem nas pistas das competições do paratletismo, Yeltsin acredita que, para se preparar contra os adversários, é necessário reforçar e aprimorar mais os treinamentos.

“Nós somos os principais atletas a serem batidos no mundo, somos referência tanto no nível continental como no mundial, os japoneses e todo o mundo vêm estudando o que a gente tem feito, estudando a minha prova, vendo os pontos fortes e os pontos fracos, eles estão trabalhando para os Jogos Paralímpicos, que é o principal evento, e a gente sabe que, como referência, temos que trabalhar mais duro ainda, porque somos a caça”, salientou.

Yeltsin conta com a parceria dos seus dois atletas-guia, que seguem em preparação com ele, Edelson Almeida, natural de Iguatemi, e Guilherme Ademilson dos Anjos Santos. Em julho deste ano, a equipe foi campeã dos 1.500 metros da classe T11 (atletas cegos) no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Paris, na França.

O atleta-guia Edelson disse que, mesmo com apenas 8 meses de treinamento com Yeltsin, os resultados mostram que o entrosamento entre eles na pista vem crescendo cada vez mais.

“As provas são muito fortes, de 1.500 e 5.000 metros, mesmo a parceria sendo nova neste ano, estamos indo muito bem, estamos rodando certinho, e a sintonia entre a gente está boa”, disse Edelson.

A primeira prova de Yeltsin no Parapan-Americano de Santiago será a final dos 5.000 metros, no dia 21 deste mês, a partir das 14h (de MS). A próxima será a semifinal dos 1.500 metros, no dia 24, às 16h30min (de MS). A final dos 1.500 ocorrerá no dia seguinte, às 17h30min (de MS).

Bicampeão do Parapan (Toronto-2015 e Lima-2019), medalhista de ouro na Paralimpíada de Tóquio-2020 (1.500m e 5.000m) e recordista mundial dos 1.500 metros da classe T11 (atletas cegos), Yeltsin treinou por 21 dias na altitude da cidade de Cochabamba, na Bolívia, para realizar uma preparação diferenciada, em busca de sua terceira medalha de ouro na competição.

“O treinamento na altitude ajuda a aumentar a hemoglobina e visa melhorar a parte respiratória do atleta, então o pulmão está cheio, estamos bem preparados, vamos forte para o Parapan buscar o tricampeonato”, declarou.

Yeltsin recebe o apoio do Bolsa-Atleta, programa do governo de Mato Grosso do Sul coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

MS NO PARAPAN 2023

Ao todo, Mato Grosso do Sul será representado no Parapan-Americano de 2023, em Santiago, no Chile, por 11 atletas.

As modalidades em que há sul-mato-grossenses são o atletismo, com 6 atletas, e o futebol para cegos (Futebol PC), com 5 atletas e o auxiliar técnico da seleção, Marcos dos Santos Ferreira.

No atletismo, os representantes são: Davi Wilker de Souza e Yeltsin, de Campo Grande; Fabrício Junior Barros Ferreira, de Naviraí; Paulo Henrique Andrade dos Reis, de Dourados; e Silvania Costa de Oliveira, de Três Lagoas; além do atleta-guia Edelson, de Iguatemi.

Já no Futebol PC estão: Bruno da Silva Ayva, Heitor Luiz Ramires Camposano, Jefferson Luiz da Silva, Leonardo Giovani Morais e Matheus Aparecido Cardoso de Souza.

SAIBA

Antes de embarcar rumo à capital chilena, o atleta de MS viaja para São Paulo, na segunda-feira, onde se reunirá com a delegação brasileira.