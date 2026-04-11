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Fora de casa, Ivinhema vence mais uma e mantém 100% na Série D

O Azulão do Vale derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1 e segue no topo do grupo A11 da competição nacional, que também conta com o Operário

Felipe Machado

11/04/2026 - 19h30
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O Ivinhema está todo contente neste início de Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, na tarde deste sábado (11), foi à Minas Gerais e derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1, vitória que faz o Azulão do Vale manter o 100% de aproveitamento na competição e se isolar na liderança do grupo A11, onde também está o Operário.

Ambos os times chegaram para esta segunda rodada tendo vencido em suas respectivas estreias. No fim de semana passado, o clube mineiro venceu o ABECAT Ouvidorense-GO por 1 a 0, enquanto o time sul-mato-grossense bateu o CRAC-GO também pelo placar de 1 a 0, em sua dependência.

Por se tratar de um jogo fora de casa, o favoritismo apontava mais para a direção do Uberlândia, mas isso não amedrontou os jogadores do Ivinhema. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Selson abriu o placar para os visitantes, de cabeça, após cobrança de falta no segundo pau.

Situação que já estava ruim para o time da casa, piorou aos 34 min da primeira etapa, quando o treinador Rogério Henrique foi expulso por reclamação. Na volta do intervalo, o Uberlândia tomou as ações do jogo e partiu para cima do Ivinhema, que soube sofrer e se defender, mas também contra-atacar.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante Luan Oliveira recebeu, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o placar para o Azulão do Vale. Por estratégia, a equipe sul-mato-grossense se retrancou nos minutos finais, o que resultou no gol do Uberlândia no final do jogo, marcado pelo zagueiro Max Miller.

Porém, mesmo com a pressão final do time da casa, nada adiantou. O Ivinhema venceu e conquistou mais três pontos na competição. Agora, o clube soma seis pontos em dois jogos, tornando-se o líder isolado do grupo A11, seguido por Betim-MG, com quatro pontos, e o próprio Uberlândia, que estacionou nos três pontos.

O Operário, que também está no grupo A11, joga amanhã, domingo (12), contra o CRAC, fora de casa. Como empatou na estreia, caso vença a equipe goiana, salta para a segunda colocação e fica colado com o Ivinhema no topo da tabela.

O Azulão volta à campo somente no dia 19 de abril, em casa, para enfrentar o Betim pela terceira rodada da competição.

Saiba

Nesta semana, o presidente do Ivinhema, Manoel Nicácio, anunciou desligamento do cargo máximo da instituição por problemas pessoais. Até o presente momento, o clube ainda não anunciou quem irá substituí-lo no comando administrativo do Azulão.

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Futebol

Neymar leva bronca de amiga após fala machista e diz que 'não quis ofender nenhuma mulher'

o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

09/04/2026 22h00

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Neymar em treino do Santos

Neymar em treino do Santos Foto: Raul Baretta/ Santos FC

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Neymar divulgou nesta quinta-feira, um vídeo em seu canal do YouTube onde mostra como foram os bastidores da última semana no Santos. Em um trecho da gravação, o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos 'parças' do craque e presidente da Fúria na Kings League, pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

Na oportunidade, ele disse que "Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'", expressão popular considerada machista e ultrapassada que representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.

"Quando você coloca que ele (Sávio Pereira Sampaio) toma uma decisão errada porque ele está na TPM, você meio que invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Entendeu? Entendi que não foi sua intenção. Mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas, hoje em dia, é uma fala infeliz sendo falada por qualquer pessoa", disse Bianca.

O meia-atacante contra argumentou dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres. "Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher". "A expressão ‘de Chico’, por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele tava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", completou Neymar.

"Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso, para esses momentos de dar apoio, carinho. Mas também falar algumas verdades que tem que ser ditas e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa. Principalmente do que a Bia falou e explicou, jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso", declarou o jogador.

Em outra parte do vídeo, Neymar recordou do clima na seleção depois da derrota nos pênaltis para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Em conversa com Cesar Sampaio, Willian Arão e Robinho Jr sobre futuras disputas de pênaltis, o camisa 10 do Santos afirmou que prefere ser o quinto cobrador, mas também alertou sobre o risco de não ser necessária a última cobrança.

"A gente foi para o hotel depois do jogo e parecia que o mundo tinha acabado. A gente estava reencontrando os familiares pouco a pouco e era tipo ‘The Walking Dead’. Todo mundo passava do teu lado meio sério", contou.

"Eu fiquei uns cinco minutos olhando e ninguém falava nada. Todo mundo ao redor só te olhando. Parece que eu tô dentro de um caixão e todo mundo olhando e falando: ‘Viveu hein, moleque. Era bom, hein’. Esse sentimento. Eu falei que iria pro quarto, que estava passando mal. Eu fui falar com o Marquinhos, que ele não queria ver ninguém também. Fui embora. A gente se vê no Brasil. Lá a gente conversa. Foi assim", finalizou.

Depois de ficar de fora dos confrontos contra Flamengo e Deportivo Cuenca, a expectativa é que Neymar entre em campo contra o Atlético-MG, no próximo sábado, 11, às 20h, na Vila Belmiro. O atleta ainda busca um lugar entre os 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia em junho.

Contratação

Operário anuncia Diego Souza como novo técnico para a sequência da temporada

Após se destacar no Bataguassu, o jovem treinador ganha a oportunidade após demissão de Paulo Massaro

07/04/2026 10h23

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Vice-campeão com o Bataguassu, Diego Souza é o novo técnico do Operário

Vice-campeão com o Bataguassu, Diego Souza é o novo técnico do Operário Reprodução / Instagram

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No início da noite da última segunda-feira (6), o Operário anunciou a contratação do seu novo técnico e trata-se de Diego Souza, que fez bom trabalho à frente do Bataguassu. O técnico chega para ocupar a lacuna deixada por Paulo Massaro. 

O novo comandante chega com a missão de continuar com o bom trabalho que o time vem fazendo até aqui. 

Diego Souza ganha a oportunidade após bons resultados à frente do Bataguassu, onde conseguiu um feito histórico ao levar o time às competições nacionais, classificando o Bata para o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil.

Além desses feitos, ele também foi campeão da Série B do campeonato estadual em 2025 e vice-campeão da Série A do sul-mato-grossense em 2026. 

No comando do Bataguassu (2025-2026) foram 25 jogos, sendo 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, neste período o time marcou 53 gols e sofreu 38. 

Vale destacar que não foi apenas Diego Souza que o Operário tirou do Bataguassu, o Galo da Capital anunciou no último domingo a contratação da sensação do campeonato e o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que se junta ao time para a sequência da temporada. 

A estreia de Diego Souza está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (9) diante do Rio Branco-ES, em partida válida pela terceira rodada da Copa Verde. 

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