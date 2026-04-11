Fora de casa, Ivinhema vence mais uma e mantém 100% na Série D

O Ivinhema está todo contente neste início de Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, na tarde deste sábado (11), foi à Minas Gerais e derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1, vitória que faz o Azulão do Vale manter o 100% de aproveitamento na competição e se isolar na liderança do grupo A11, onde também está o Operário.
Ambos os times chegaram para esta segunda rodada tendo vencido em suas respectivas estreias. No fim de semana passado, o clube mineiro venceu o ABECAT Ouvidorense-GO por 1 a 0, enquanto o time sul-mato-grossense bateu o CRAC-GO também pelo placar de 1 a 0, em sua dependência.
Por se tratar de um jogo fora de casa, o favoritismo apontava mais para a direção do Uberlândia, mas isso não amedrontou os jogadores do Ivinhema. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Selson abriu o placar para os visitantes, de cabeça, após cobrança de falta no segundo pau.
Situação que já estava ruim para o time da casa, piorou aos 34 min da primeira etapa, quando o treinador Rogério Henrique foi expulso por reclamação. Na volta do intervalo, o Uberlândia tomou as ações do jogo e partiu para cima do Ivinhema, que soube sofrer e se defender, mas também contra-atacar.
Aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante Luan Oliveira recebeu, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o placar para o Azulão do Vale. Por estratégia, a equipe sul-mato-grossense se retrancou nos minutos finais, o que resultou no gol do Uberlândia no final do jogo, marcado pelo zagueiro Max Miller.
Porém, mesmo com a pressão final do time da casa, nada adiantou. O Ivinhema venceu e conquistou mais três pontos na competição. Agora, o clube soma seis pontos em dois jogos, tornando-se o líder isolado do grupo A11, seguido por Betim-MG, com quatro pontos, e o próprio Uberlândia, que estacionou nos três pontos.
O Operário, que também está no grupo A11, joga amanhã, domingo (12), contra o CRAC, fora de casa. Como empatou na estreia, caso vença a equipe goiana, salta para a segunda colocação e fica colado com o Ivinhema no topo da tabela.
O Azulão volta à campo somente no dia 19 de abril, em casa, para enfrentar o Betim pela terceira rodada da competição.
Saiba
Nesta semana, o presidente do Ivinhema, Manoel Nicácio, anunciou desligamento do cargo máximo da instituição por problemas pessoais. Até o presente momento, o clube ainda não anunciou quem irá substituí-lo no comando administrativo do Azulão.