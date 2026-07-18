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França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo 2026

Rivalidade histórica teve poucos capítulos em Copas do Mundo

Agência Brasil

18/07/2026 - 13h00
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França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18) para decidir a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026. A rivalidade entre os dois países atravessa séculos, sendo marcante para a história europeia – ainda que com poucos capítulos em termos de Copas do Mundo.

A batalha de hoje será às 18h, em Miami, nos Estados Unidos. A partida reúne duas seleções que chegaram ao torneio apontadas como favoritas ao título, mas acabaram eliminadas nas semifinais.

A França foi derrotada pela Espanha nas semifinais, enquanto a Inglaterra perdeu para a Argentina. Duas derrotas que colocaram frente a frente duas das maiores potências do futebol europeu que raramente se enfrentaram em Copas do Mundo.

Histórico em Copas do Mundo
1966: Inglaterra 2 x 0 França
1982: Inglaterra 3 x 1 França
2022: França 2 x 1 Inglaterra

Antes da disputa pelo terceiro lugar de 2026, os dois países haviam se encontrado apenas três vezes na história da competição, que tem o Brasil como o maior ganhador com cinco títulos. O retrospecto favorece a Inglaterra, com duas vitórias, contra uma da França.

O primeiro duelo ocorreu na fase de grupos da Copa de 1966, disputada na Inglaterra. Em Wembley, os anfitriões venceram por 2 a 0 – resultado que ajudou na campanha que terminaria com a conquista do único título mundial inglês.

Os países voltaram a se enfrentar em 1982, também na fase de grupos. Novamente a Inglaterra levou a melhor, vencendo Les Bleus (como os franceses são conhecidos) por 3 a 1.

A primeira vitória francesa veio apenas quarenta anos depois, durante as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. A França derrotou a Inglaterra por 2 a 1, garantindo vaga nas semifinais da competição.

Guerra dos Cem Anos

Assim, além da medalha de bronze, a partida em Miami representará, na verdade, o confronto esportivo mais importante da história entre estes dois países que são rivais seculares, protagonistas da história do Continente Europeu.

Uma rivalidade que vai muito além de campos de futebol, envolvendo os dois adversários da chamada Guerra dos Cem Anos (1337-1453), disputa travada pelo controle do trono francês e de territórios estratégicos.

Nos primeiros anos da guerra, os ingleses saíram na frente, com vitórias militares que possibilitaram a conquista de extensas áreas do território francês.

Na sequência, os franceses conseguiram se reorganizar e, em contra ataques, recuperaram territórios que estavam sob domínio inglês.

A partida começou a mudar quando entrou em campo Joana d'Arc. Sob sua liderança, tropas francesas obtiveram vitórias importantes em momentos decisivos como o levantamento do Cerco de Orléans (1429), considerado o ponto de virada da guerra, quando os franceses conseguiram romper o bloqueio inglês. A região de Orléans, segundo historiadores, relevante na reconquista de territórios e para a vitória final da França no conflito.

Licitação

Prefeitura de Dourados contrata pacote de árbitros por R$ 575 mil

Empresa será responsável por contratar arbitragem ligada ao futsal, handebol, basquete, voleibol, natação, atletismo, karatê e judô

17/07/2026 15h30

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Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Dourados oficializou nesta sexta-feira (17) a contratação da empresa M. da Silva Lopes Empreendimentos, responsável pela coordenação e arbitragem do projetos esportivos ligados à Fundação de Esporte de Dourados (Funed) pelos próximos 12 meses, contrato avaliado em R$ 575.399,98.

Conforme publicado no diário oficial do município, a empresa será responsável por administrar a arbitragem do Campeonato Interdistrital de futebol, além de contratar a arbitragem ligada ao futsal, handebol, basquete, voleibol, natação, atletismo, karatê e judô. 

A licitação estipula a contratação mínima de 46 árbitros a serem designados conforme a modalidade arbitrada. 

Confira a lista de árbitros por modalidade

Futebol de Campo - (Minimo 4 arbitros)

Futsal - (Minimo 3 arbitros) 

Handebol - (Minimo 3 arbitros)

Basquetebol - (Minimo 5 arbitros)

Voleibol - (Minimo 3 arbitros)

Atletismo - (Mínimo 10 árbitros)

Natação - (Minimo 10 arbitros)

Karatê - (Minimo 5 arbitros) 

Judô -  (Minimo 3 arbitros) 

Estadual

Quinta rodada do Sul-mato-grossense Série B, começa nesta sexta-feira

Taveirópolis e 7 de Setembro se enfrentam na abertura da rodada, enquanto o líder Aquidauanense encerra diante do São Gabriel

17/07/2026 10h47

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Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança

Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança Foto: Instagram/Aquidauanense FC

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O Campeonato Sul-mato-grossense da Série B vai se aproximando do seu fim, com o início da quinta rodada nesta sexta-feira (17), restará apenas mais duas rodadas para o fim da competição e a definição das equipes que disputarão a elite estadual em 2027. 

Até o presente momento a tabela se encontra liderada pela equipe do Aquidauanense, que soma nove pontos em quatro partidas, na segunda colocação e fechando a zona de acesso, vem o time do União ABC, que somou sete pontos e fica à frente dos demais, pelo critério de desempate. 

Confira a tabela completa: 

Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança Reprodução / FFMS

Confrontos 

Para abrir a rodada, um clássico confronto de meio de tabela, o 5º colocado Taveirópolis,  recebe o sexto, 7 de Setembro nesta sexta-feira (17), a bola rola às 19h30, no Estádio das Moreninhas. 

A partida vale muito para ambas as equipes, a vitória os colocaria definitivamente na briga pelo acesso a duas rodadas do fim. 

O sábado também será marcado por partidas do estadual, às 15h, o União ABC recebe o Misto de Três Lagoas, em um verdadeiro duelo de seis pontos. 

É o segundo colocado, contra o quarto, ambos empatados com sete pontos e buscam vencer para manter vivo o sonho do acesso. 

Ainda no sábado, só que mais tarde, a equipe do Campo Grande recebe o Comercial e são times que vivem momentos distintos na competição. 

O Campo Grande é a única equipe que ainda não venceu na competição, em contrapartida, o Comercial soma sete pontos e ocupa a terceira posição. 

No domingo não haverá partidas e o encerramento acontecerá na segunda-feira (20),  na partida entre São Gabriel e o líder Aquidauanense, que se enfrentarão às 19h30, no Estádio Jacques da Luz. 

E em caso de vitória e um certa combinação de resultados, a equipe do interior pode encaminhar o acesso e garantir de forma definitiva na sexta rodada. 
 

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