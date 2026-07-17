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Quinta rodada do Sul-mato-grossense Série B, começa nesta sexta-feira

Taveirópolis e 7 de Setembro se enfrentam na abertura da rodada, enquanto o líder Aquidauanense encerra diante do São Gabriel

João Pedro Zequini

17/07/2026 - 10h47
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O Campeonato Sul-mato-grossense da Série B vai se aproximando do seu fim, com o início da quinta rodada nesta sexta-feira (17), restará apenas mais duas rodadas para o fim da competição e a definição das equipes que disputarão a elite estadual em 2027. 

Até o presente momento a tabela se encontra liderada pela equipe do Aquidauanense, que soma nove pontos em quatro partidas, na segunda colocação e fechando a zona de acesso, vem o time do União ABC, que somou sete pontos e fica à frente dos demais, pelo critério de desempate. 

Confira a tabela completa: 

Reprodução / FFMS

Confrontos 

Para abrir a rodada, um clássico confronto de meio de tabela, o 5º colocado Taveirópolis,  recebe o sexto, 7 de Setembro nesta sexta-feira (17), a bola rola às 19h30, no Estádio das Moreninhas. 

A partida vale muito para ambas as equipes, a vitória os colocaria definitivamente na briga pelo acesso a duas rodadas do fim. 

O sábado também será marcado por partidas do estadual, às 15h, o União ABC recebe o Misto de Três Lagoas, em um verdadeiro duelo de seis pontos. 

É o segundo colocado, contra o quarto, ambos empatados com sete pontos e buscam vencer para manter vivo o sonho do acesso. 

Ainda no sábado, só que mais tarde, a equipe do Campo Grande recebe o Comercial e são times que vivem momentos distintos na competição. 

O Campo Grande é a única equipe que ainda não venceu na competição, em contrapartida, o Comercial soma sete pontos e ocupa a terceira posição. 

No domingo não haverá partidas e o encerramento acontecerá na segunda-feira (20),  na partida entre São Gabriel e o líder Aquidauanense, que se enfrentarão às 19h30, no Estádio Jacques da Luz. 

E em caso de vitória e um certa combinação de resultados, a equipe do interior pode encaminhar o acesso e garantir de forma definitiva na sexta rodada. 
 

copa do mundo

Rivalidade entre Argentina e Inglaterra extrapola as quatro linhas

Hostilidade dentro de campo se soma a trauma da Guerra das Malvinas

13/07/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O confronto entre Argentina e Inglaterra na quarta-feira (15), em Atlanta (Estados Unidos), vale uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o duelo entre as duas nações separadas por milhares de quilômetros e pelo Oceano Atlântico carrega um peso histórico que remonta a várias décadas.

Ele começa nas quatro linhas, passeia por um confronto bélico e volta aos gramados, com uma galeria de momentos emblemáticos em Mundiais. Até por isso, os dois lados sabem que uma vitória na semifinal terá um sabor extra.

São cinco confrontos entre os dois países na história dos Mundiais. Cada um deles ajuda a entender a incomum rivalidade entre nações tão distantes geograficamente. No primeiro, em 1962, no Chile, a Inglaterra bateu a Argentina por 3 a 1, resultado que acabou por eliminar os sul-americanos ainda na fase de grupos daquela Copa. A Inglaterra avançou junto com a Hungria e parou nas quartas de final diante do Brasil, que viria a conquistar o bicampeonato.

Quatro anos depois, a Copa foi realizada em território inglês e os dois países se encontraram nas quartas de final. A partida, além de acirrar os ânimos entre as duas seleções, acarretou uma das mudanças mais importantes da modalidade em todos os tempos.

Naquele duelo, vencido por 1 a 0 pelos donos da casa, o capitão argentino Antonio Rattín foi expulso de campo pelo árbitro alemão Rudolf Kreitlein, que se sentiu intimidado pela forma como o jogador se dirigiu a ele fazendo reclamações. Rattín, por coincidência, faleceu no último sábado (11), aos 89 anos. Ele foi homenageado pela seleção argentina com uma faixa de luto no braço direito durante a partida contra a Suíça, que garantiu a classificação às semifinais em 2026.

Sem conseguir entender a ordem do árbitro por conta da barreira linguística, Rattín se recusou a sair de campo, uma confusão que só foi resolvida com a intervenção da polícia.

O episódio colaborou para a criação dos cartões amarelo e vermelho, para comunicar de forma mais clara as decisões arbitrais em campo. Eles foram adotados pela primeira vez na Copa seguinte, de 1970, no México. Em 1966, a Inglaterra avançou até o título, o único do país até hoje.

No meio desta rivalidade futebolística, um episódio ocorrido em 1982 colocou os povos inglês e argentino em lados opostos no campo de batalha. A Guerra das Malvinas, que aconteceu entre abril e junho daquele ano, foi o conflito pelo domínio das Ilhas Malvinas, localizadas no Oceano Atlântico próximas à costa argentina.

O território havia sido tomado pelos ingleses em 1833 e, em meio à ditadura da Argentina, foi reivindicado como pertencente ao país. A Guerra foi vencida pelos ingleses e acabou com 904 mortos, a maioria deles (649) argentinos.

Quis o destino que na Copa seguinte os dois países se enfrentassem numa partida que acabou se tornando um dos maiores jogos, senão o maior, da história da competição. Nas quartas de final da Copa de 1986, no México, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 com dois gols antológicos do craque Diego Maradona, por motivos diferentes.

No primeiro, o famoso gol da "Mão de Deus", o camisa 10 argentino subiu para uma dividida com o goleiro Peter Shilton e usou a mão esquerda para marcar, sem que a arbitragem percebesse. O gol foi validado e, pouco depois, Maradona assinou uma obra-prima, driblando metade do time inglês até parar no gol, marcando um golaço.

Numa votação realizada pela Fifa em 2002 para escolher o melhor gol das Copas, Maradona venceu com sobras. Aquela partida se tornou o grande marco da trajetória argentina, que acabou bicampeã do mundo. 

Os dois países voltaram a se encarar na Copa de 1998, na França. Nas oitavas de final, um jogo cheio de ingredientes classificou a Argentina à fase seguinte. As equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal e os argentinos venceram nos pênaltis.

O segundo gol inglês na partida, marcado pelo atacante Michael Owen, ficou em segundo lugar na mesma votação que coroou o lance de Maradona como o gol mais bonito das Copas até 2002. Além disso, os hermanos jogaram boa parte do duelo com um atleta a mais depois da expulsão do astro inglês David Beckham, que se envolveu em uma confusão com Diego Simeon rm um momento em que o jogo estava parado.

Beckham - então uma estrela em ascensão no Manchester United - foi visto como o culpado pela eliminação inglesa. A Argentina parou no jogo seguinte, diante da Holanda, nas quartas.

Quatro anos depois, Inglaterra e Argentina novamente tiveram um encontro na fase de grupos da Copa de 2002, no Japão e na Coréia do Sul. Em mais um desdobramento digno de roteiro cinematográfico, o confronto foi vencido pela Inglaterra por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido justamente por Beckham.

Assim como em 1962, a Inglaterra passou de fase e a Argentina foi eliminada, um desfecho surpreendente para uma seleção tida como favorita ao título. A Inglaterra foi até as quartas e perdeu para o Brasil, que conquistou o penta.

Aquele foi o último duelo entre as seleções em Copas. O derradeiro confronto propriamente dito foi um amistoso em 2005, vencido pela Inglaterra por 3 a 2. A partir daí, é possível perceber que o craque Lionel Messi, ainda um jovem de 18 anos na ocasião, nunca enfrentou os ingleses em toda a carreira pela seleção. É a única das seleções campeãs mundiais que nunca cruzou o caminho dele.

No entanto, cinco titulares da Argentina nesta Copa atuam em clubes da Inglaterra: o goleiro Emiliano Martínez defende o Aston Villa; os zagueiros Lisandro Martínez (Manchester United) e Cuti Romero (Tottenham) também jogam por lá;  por fim, os meio-campistas Enzo Fernández (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool) são jogadores de destaque na Premier League, considerada a melhor liga nacional do futebol mundial.

Estadual

Com mais uma mudança na liderança, Série B de MS fecha a quarta rodada

O Aquidauanense venceu por 2 a 0 e se mantém firme na busca pelo acesso

13/07/2026 16h34

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Misto e São Gabriel empatam sem gols pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B

Misto e São Gabriel empatam sem gols pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B Foto: Maikão Fotos

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Por mais um final de semana a Série B de MS agitou o futebol local, com partidas válidas pela quarta rodada. O destaque fica para a equipe do Aquidauanense, que venceu e se isolou na ponta da tabela. 

Para abrir os duelos da quarta rodada, o Misto de Três Lagoas recebeu a equipe do São Gabriel e empatou em zero a zero. 

Antes da rodada começar, a equipe três-lagoense chegou para o confronto na terceira posição e com o empate, caiu para a quarta colocação.

Já a equipe do São Gabriel, permaneceu na sétima posição, se complicando na briga pelo acesso à elite estadual. 

 A partida entre Comercial e União ABC, que foi realizada no Estádio Jacques da Luz, foi marcada por outro empate no placar. 

Antes do início da rodada, ambas as equipes ocupavam a zona de classificação. 

Porém com o empate entre os times, o Comercial caiu de segundo para terceiro, enquanto o União, deixou a liderança escapar, mas segue na briga pelo acesso, em segundo lugar. 

O jogo entre Aquidauanense e 7 de Setembro, foi decisivo pela briga pelo acesso. 

Jogando em casa, o time de Aquidauana recebeu o time de Dourados e levou a melhor. 

Com gols de Magno Aguiar e Nicolas Oliveira, o Azulão bateu o 7 de Setembro por 2 a 0. 

Para fechar a rodada, o Campo Grande recebeu no Jacques da Luz a equipe do Taveirópolis e foi superado mais uma vez. 

O Taveira venceu por 2 a 0, com gols de Lukas dos Santos e Luan Nascimento, afundando ainda mais o adversário na lanterna da competição, que ainda não venceu no campeonato. 

Dessa forma, após o encerramento da rodada o Aquidauanense subiu para primeira colocação de forma isolada com nove pontos. 

União ABC, Comercial e Misto, ocupam a 2ª, 3ª e 4ª colocação respectivamente com sete pontos cada. 

Na sequência o Taveirópolis aparece em quinto com seis pontos, 7 de Setembro e São Gabriel, compartilham os mesmos quatro pontos, nas sexta e sétima colocação. 

Encerrando a tabela, aparece a equipe do Campo Grande com apenas um ponto na oitava colocação. 

Na sequência da competição, a quinta rodada contará com os seguintes confrontos: 

  • 17/07 - Taveirópolis x 7 de Setembro 
  • 18/07 - União ABC x Misto 
  • 18/07 - Campo Grande x Comercial 
  • 20/07 - São Gabriel x Aquidauanense 
     

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