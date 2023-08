Fundesporte publica lista de inscrições deferidas para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Nesta terça-feira (15), a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) publicou a relação final de inscrições deferidas e indeferidas nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024 após o prazo recursal. A lista está disponível no Diário Oficial do Estado (acesse aqui)

A Fundesporte reforça que esta não é a relação de aprovados a receber o benefício, apenas a listagem, após período de apresentação de recurso, com as inscrições aceitas e não aceitas, isto é, que apresentaram documentação correta ou não, conforme os requisitos legais para a concessão do auxílio financeiro.

Mais de mil inscritos avançam para a próxima fase do processo seletivo. Nesta etapa, o Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (Cogeb) da Fundesporte julgará e classificará os atletas, com base nas informações contidas nas declarações de desempenho em competições apresentadas pelos pleiteantes no ato de inscrição. Para isso, será utilizada tabela de pontuação, presente na Portaria Normativa/Fundesporte Nº 02, de 19 de maio de 2023.

No total, os programas do Governo de Mato Grosso do Sul contemplarão 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses).

Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma:

Estudantil (121 bolsas de R$ 500);

Universitário (15 de R$ 950);

Nacional (134 de R$ 950);

Nacional Paralímpico (28 de R$ 950);

Máster (11 de R$ 950);

Pódio Complementar (11 de R$ 1.200);

Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200).

O Bolsa Técnico tem duas categorias:

Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000); e

Técnico II (19 de R$ 1.500).

A Fundesporte disponibiliza o telefone e WhatsApp (67) 3323-7225 para mais informações e esclarecimento de dúvidas.

