Gabriel Magalhães estende contrato com o Arsenal até 2029

Longe da seleção brasileira por causa de uma lesão, o zagueiro Gabriel Magalhães renovou seu contrato com o Arsenal nesta sexta-feira. O titular do time londrino, atual vice-campeão inglês, assinou novo vínculo até 2029. Seu contrato anterior se encerraria em 2027.

"O Arsenal é um clube fantástico e estou muito orgulhoso por assinar um novo contrato. Adoro este clube, adoro os torcedores, os meus colegas de equipe, adoro este estádio. Estou muito orgulhoso e obrigado por todo o apoio. Vamos continuar juntos para o futuro", comentou o brasileiro.

O jogador de 27 anos desembarcou no Arsenal em 2020, vindo do francês Lille. Na ocasião, o clube inglês desembolsou 27 milhões de libras, equivalente no câmbio atual a R$ 205 milhões, pelo defensor brasileiro. Ele já soma 210 partidas, com direito a 20 gols, com a camisa da equipe de Londres.

"Cheguei aqui como um jovem jogador e, após quase cinco anos, estou muito feliz e aprendi muito. Estou muito orgulhoso de mim mesmo, é um percurso fantástico e estou muito feliz por poder continuar. Espero ganhar alguns troféus com este clube, porque adoro este clube e a minha família também adora o clube".

O jogador, revelado pelo Avaí, se destacou para o futebol mundial com a camisa do Arsenal. E, com o destaque no futebol inglês, recebeu suas primeiras convocações para a seleção brasileira, em novembro de 2021. Já são 14 jogos com a camisa da equipe nacional.

Gabriel Magalhães não foi chamado para a atual Data Fifa, pelo novo técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, porque está machucado. Ele sofreu uma lesão no tendão e está fora de combate desde o início de abril. Assim, perdeu a reta final da temporada europeia. E deve voltar ao time somente na próxima temporada, a começar em agosto.

