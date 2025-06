Galo estreia novo técnico em jogo decisivo pela Série D e busca reabilitação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul inicia, neste sábado, um novo capítulo em sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro.

A partir das 15h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o time alvinegro entra em campo para enfrentar o Cascavel-PR, em partida válida pela oitava rodada da competição nacional. O duelo marca a estreia oficial do técnico Raphael Pereira, recém-contratado para comandar o Galo no restante da temporada.

A mudança no comando técnico veio após a saída de Leocir Dall’Astra, que deixou o clube com um legado importante. Bicampeão sul-mato-grossense e peça-chave no processo de reconstrução do Operário nos últimos anos, o treinador encerrou sua passagem deixando o time na lanterna do Grupo A7, com apenas 4 pontos conquistados em sete jogos.

O desempenho abaixo do esperado forçou a diretoria a buscar uma solução imediata para tentar reverter a situação e manter viva a esperança de classificação à próxima fase.

NOVA FILOSOFIA

Raphael Pereira, de 46 anos, chega com a missão de recolocar o Operário nos trilhos. Natural de São Paulo, o treinador construiu carreira sólida no futebol paulista, com destaque para os títulos consecutivos da Série A4 do Campeonato Paulista – um com o Rio Branco, de Americana, e outro com o União Barbarense.

No comando do União Barbarense, aliás, fechou a campanha de forma invicta: foram sete vitórias e quatro empates, um aproveitamento de 75,7%, o que lhe rendeu o prêmio de melhor técnico da competição.

Licenciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a Licença A, Raphael é reconhecido por seu perfil disciplinador, capacidade de formação de grupo e ênfase no desempenho coletivo.

A aposta da diretoria é de que a experiência dele em reverter cenários adversos, aliada a um modelo de jogo mais intenso e organizado, possa surtir efeito já nas próximas rodadas.

“Sabemos que a situação na tabela é complicada, mas o grupo tem qualidade e está mostrando muita entrega nos treinamentos. Nosso foco agora está em recuperar a confiança, organizar a equipe taticamente e buscar os resultados necessários”, afirmou o treinador durante a coletiva de apresentação.

Com Raphael, também chega o auxiliar técnico Lúcio Borges, profissional com experiência em preparação de equipes nas categorias de base e no futebol profissional. Juntos, os dois lideraram, ao longo da semana, sessões de treinos com foco na reorganização tática, melhora do condicionamento físico e ajuste no sistema defensivo, que tem sido um dos pontos frágeis da equipe na Série D.

ADVERSÁRIO

O confronto contra o Cascavel representa um desafio de peso. A equipe paranaense ocupa posição intermediária na tabela e vem de resultados mais consistentes. Para o Operário, o jogo é encarado como um divisor de águas. Uma vitória pode não apenas melhorar a pontuação, mas também servir como combustível emocional para o elenco, que busca sair da incômoda última colocação.

“Temos que pensar jogo a jogo. Cada rodada será uma final para a gente. O trabalho da semana foi muito bom, o grupo respondeu bem às ideias que estamos implementando, e agora é colocar tudo isso em prática dentro de campo”, acrescentou Raphael Pereira.

Durante os últimos treinos, o novo técnico realizou ajustes na escalação titular, promoveu testes em diferentes formações e enfatizou a compactação defensiva e as transições rápidas ao ataque. A expectativa é de que o time entre em campo com uma postura mais agressiva e buscando o domínio das ações desde o início da partida.

MOBILIZAÇÃO

A diretoria também aposta no apoio da torcida como fator decisivo nesta nova fase. Os ingressos estão sendo vendidos de forma antecipada pelo site www.ingressosms.com.br, com preço único de R$ 20.

Para os torcedores que preferirem comprar presencialmente, haverá venda nas bilheterias do Estádio Jacques da Luz no dia da partida, a partir do início da tarde.

“Queremos ver o estádio com um bom público, porque o momento exige união. Precisamos da torcida ao nosso lado para empurrar o time”, destacou o presidente do clube, Estevão Petrallás.

SAIBA

O jogo será neste sábado, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os ingressos estão à venda, por R$ 20,00, no site www.ingressosms.com.br.

