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Série B de MS agita final semana no Estado

Misto entra em campo para defender a liderança, quanto o 7 de Setembro busca primeira vitória

João Pedro Zequini

04/07/2026 - 13h30
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A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B tem início marcado para este sábado (4), e contará com três partidas para agitar o dia no Estado. O destaque vai para partida entre 7 de Setembro e Misto, que se enfrentam no Douradão em cenários opostos na tabela. 

Abrindo a rodada tem duas partidas no mesmo horário, em Campo Grande, a bola vai rolar às 15h no Estádio das Moreninhas, para Taveirópolis e Aquidauanense. 

As equipes se enfrentam em situações bem parecidas, ambas somam três pontos na até o momento na competição e uma vitória colocaria uma das equipes na parte de cima da tabela, deixando vivo o sonho do acesso. 

A pelota também entra em ação às 15h para 7 de Setembro e Misto de Três Lagoas. Os times chegam para a partida em situações opostas na competição. 

A equipe do Misto vem embalada, único time que ainda não perdeu, além de ser o único 100% até aqui, vai à Dourados buscar mais um triunfo. 

Em contrapartida, o time do Sete ainda não venceu, empatou na estreia e perdeu o último confronto, mas jogando em casa, sonha com a primeira vitória na competição. 

Fechando o dia União ABC e Campo Grande, duelam no Estádio Jacques da Luz, às 18h. Ambas as equipes vem de derrota na última rodada e visam nesta partida embalar de vez na competição. 

A equipe do Campo Grande ainda não venceu e soma apenas um ponto até o momento.

Já o time do União ABC, venceu na estréia e divide a segunda colocação com outras quatro equipes, que também possuem três pontos.  

E busca hoje mais três pontos para se colocar de vez como postulante ao acesso. 

A rodada só será finalizada na segunda-feira (6), na partida entre São Gabriel e Comercial, que se enfrentarão no Estádio das Moreninhas às 19h30. 

São equipes que estão com a mesma pontuação, dois jogos, uma vitória e uma derrota para cada, e três pontos para ambos. 

Logo a vitória levaria alívio para ambas os times, que ganhariam um respiro na tabela. 

copa do mundo

Haaland decide, Noruega vence Costa do Marfim e vai pegar o Brasil

Astro norueguês chega a cinco gols e briga pela artilharia do Mundial

30/06/2026 15h32

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Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo Foto: Fifa

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A Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção escandinava superou a Costa do Marfim por 2 a 1 em Dallas, e terá pela frente a equipe brasileira no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

A estrela de Erling Haaland brilhou. Bem marcado ao longo do jogo, o atacante mostrou que precisa de poucas chances para ser letal. O camisa 9 balançou as redes pela quinta vez na Copa, a um de se igualar o craque argentino Lionel Messi, artilheiro da competição. Pai do astro norueguês, o ex-lateral Alf-Inge Haaland estava no estádio e se emocionou.

O Brasil terá pela frente a única seleção que nunca derrotou na história. Em quatro jogos, são dois empates e dois triunfos noruegueses. O último foi justamente em uma Copa do Mundo. Em 1998, na França, os escandinavos ganharam por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos.

Eficiência escandinava

Apesar de controlar o jogo durante a maior parte do primeiro tempo, a Costa do Marfim pecou na conclusão das jogadas. Foram duas chances claras desperdiçadas.

Aos 20 minutos, o lateral Ghislain Konan invadiu a área na esquerda, driblou o zagueiro Marcus Pedersen e chutou rasteiro, rente à trave direita, pelo lado de fora da rede. Sete minutos depois, Yan Diomandé cruzou pela esquerda, o também atacante Nicolas Pépé escapou do lateral David Wolfe e finalizou na pequena área, mas pegou muito mal.

Quando conseguiu se desvencilhar da pressão marfinense, a Noruega saiu na frente. Aos 38 minutos, o meia Martin Odegaard abriu para Antonio Nusa pela esquerda. O atacante entrou na área, levou para a perna direita e acertou o ângulo do goleiro Yahia Fofana, que nada pôde fazer.

O brilho do artilheiro

A etapa final foi ainda mais movimentada, com os Elefantes se lançando ao ataque. Aos nove minutos, o lateral Guéla Doué dominou a bola na entrada da área pela direita e chutou forte. A bola explodiu no zagueiro Torbjørn Heggem. Na sobra, na cara do gol, Pépé bateu e o goleiro Orjan Nyland fez uma bela defesa.

A Noruega, tentando administrar a vantagem, saía apenas em contra-ataques. Em um deles, aos 20 minutos, Odegaard colocou na área, o atacante Alexander Sorloth desviou de cabeça e Heggem chegou finalizando, livre, mas o ponta Amad Diallo salvou em cima da linha.

O próprio Diallo foi quem deixou tudo igual. Aos 28 minutos, o atacante tabelou com Pépé pela direita, driblou Wolfe, deixou o meia Sander Berge no chão e mandou para as redes, marcando um golaço.

A Costa do Marfim, então, foi quem recuou, dando campo para a Noruega atacar, tentando aproveitar a velocidade dos homens de frente às costas da marcação. A estratégia não funcionou. Aos 40 minutos, Oscar Bobb lançou em profundidade o também meia Patrick Berg, que, na área, tocou na esquerda para Haaland decidir a classificação escandinava.

Estadual

Série B de MS finaliza segunda rodada com mudança na liderança

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição

30/06/2026 12h30

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Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição Foto: Iarly Cauã

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Enquanto a Copa do Mundo enlouquece a torcida brasileira Brasil afora, a Série B de MS não para e a segunda rodada agitou o final de semana pelo estado. Com os jogos começando na quinta-feira (25) e terminando na noite de segunda-feira (29). 

As partidas desta rodada tinham confrontos interessantes que valiam a ponta da tabela, uma vez que Aquidauanense e Misto, times que venceram na primeira rodada, se enfrentariam para ver quem levaria vantagem. 

Para abrir a rodada, o Comercial recebeu a equipe do 7 de Setembro no Estádio das Moreninhas, na última quinta-feira (24), e venceu o time douradense por 2 a 1, e conquistou sua primeira vitória na competição. Em contrapartida o Sete ainda não venceu na competição e divide a lanterna com o Campo Grande. 

No sábado, dia 27, foram dois jogos que agitaram a tarde em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas jogando no Madrugadão, o Misto recebeu o time do Aquidauanense, jogo que valia a liderança da competição e o time treslagoense fez o trabalho de casa, venceu por 2 a 0, e assumiu a liderança da competição. 

No outro jogo o Campo Grande recebeu no Estádio Jacques da Luz, a equipe do São Gabriel, que foi um visitante indigesto. O time do interior venceu a equipe campo-grandense por 0 a 2. 

Para finalizar a rodada na segunda-feira (29), o União ABC recebeu a equipe do Taveirópolis também no Estádio Jacques da Luz. 

Os mandantes defendiam a liderança, enquanto o Taveira buscava a primeira vitória, e mais uma vez o visitante foi um tanto quanto indigesto, uma vez que o Fantasma venceu o União por 1 a 0. 

Após duas rodadas, o Misto se isola na liderança com seis pontos, seguido por União ABC, Taveirópolis, São Gabriel, Comercial e Aquidauanense, todos com três pontos e na abraçados na lanterna 7 de Setembro e Campo Grande, com um ponto cada 

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competiçãoTabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B após duas rodadas - Foto: Reprodução/FFMS

A terceira rodada acontece neste próximo final de semana, se iniciando no sábado dia 4, com União ABC recebendo o Campo Grande no Jacques da Luz. 

Confira os confrontos da próxima rodada: 

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competiçãoReprodução/FFMS

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