Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Galvão Bueno recebe alta do hospital depois de internação na véspera de Natal

Junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

27/12/2025 - 12h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta na manhã deste sábado (27) após ter passado mal na última quarta-feira (24), véspera do Natal. O jornalista estava internado na Santa Casa de Londrina, cidade paranaense onde possui residência e estava com a família. A assessoria de imprensa do hospital comunicou a alta médica.

O quadro de saúde de Galvão Bueno não era considerado grave - não chegou a dar entrada na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação após ele apresentar sintomas de pneumonia. O narrador passou por exames nos últimos dias e foi liberado pelos médicos para se recuperar em casa.

Em novembro, Galvão Bueno havia ficado uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.

Assine o Correio do Estado

TRABALHO

Garro terá tratamento especial no Corinthians para ser o 'grande reforço' do clube em 2026

Meio-campista adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada

25/12/2025 21h00

Compartilhar
Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Corinthians há duas temporadas

Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Corinthians há duas temporadas Foto: Corinthians / Rodrigo Coca

Continue Lendo...

Não estranhe se Rodrigo Garro estiver fora dos planos de Dorival Júnior nos primeiros jogos do Corinthians na próxima temporada - time estreia no Paulistão dia 11 de janeiro diante da Ponte Preta. Depois de um 2025 com poucos jogos em campo por causa de problema no joelho direito (tendinopatia patelar) e carência de ritmo, o meia argentino terá atenção especial na pré-temporada para ser o 'grande reforço' do clube em concorrido 2026.

Garro adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada. Mas o ritmo de jogo não era o esperado, tanto que foi reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e também no Maracanã, na partida decisiva.

Para iniciar 2026 'voando', o clube vai fazer uma programação diferenciada para deixar o camisa 8 em totais condições físicas. Garro é considerado o cérebro corintiano e todos confiam que ele pode desequilibrar estando 100% fisicamente. Não à toa o clube recusou proposta do Racing pelo meia.

Considerado um dos 'intocáveis' do elenco, Garro terá uma processo de preparação semelhante ao vivido por Renato Augusto em 2014, quando voltou voando e foi o líder do Corinthians na conquista do Brasileirão do ano seguinte, livre das constantes lesões que o incomodavam - na ocasião, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti cuidou especialmente do jogador.

O argentino admitiu que não viveu um 2025 como esperava por causa dos problemas clínicos, físicos e pessoais - acidente com vítima fatal nas férias -, mesmo assim foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil. Empolgado por jogar a Libertadores, ele não esconde sua ansiedade.

"Sei que não foi meu melhor ano tecnicamente, mas dentro de mim, sei que meu ano terminou muito bom e venci. Passei por momentos muito difíceis que só eu, Deus e minha família sabem. Mas, no final, deu tudo certo e ano que vem vou jogar a Libertadores. Representar essa camisa nesta competição será especial", disse Garro após a conquista da Copa do Brasil, descartando uma transferência.

Com a possível saída de Maycon e a ideia de Dorival Júnior de usar esquemas mais ofensivos sobretudo na Neo Química Arena, ter Garro 'inteiro' virou obsessão dos profissionais corintianos.

TRISTE HISTÓRIA

Reforço do Operário é irmão de jogador vítima de acidente aéreo da Chapecoense

O lateral-direito Gabriel Biteco, de 26 anos, foi revelado pelo Grêmio e é um dos 24 novos jogadores que vão integrar o elenco do Galo para a próxima temporada

25/12/2025 15h15

Compartilhar
Matheus (à esquerda) e Gabriel (ao centro) em 2013, quando todos ainda estavam no Grêmio

Matheus (à esquerda) e Gabriel (ao centro) em 2013, quando todos ainda estavam no Grêmio Foto: Reprodução/Facebook

Continue Lendo...

O lateral-direito Gabriel Biteco, novo reforço do Operário para a próxima temporada, é irmão do volante Matheus Biteco, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense de 2016.

O mais novo de três irmãos futebolistas, Gabriel viveu um dos piores momentos da vida há pouco mais de nove anos. Em novembro de 2016, seu irmão Matheus Biteco, considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro na época, morreu junto com outras 70 pessoas (dentre elas, jogadores, jornalistas e comissão técnica) que iam à Colômbia pela final da Copa Sul-Americana.

Para piorar a situação, Matheus tinha acabado de se tornar pai quando o avião caiu. Nascido em 1999, o agora jogador do Operário tinha apenas 17 anos quando Matheus morreu, e já estava nas categorias de base do Grêmio, que também revelou seus outros dois irmãos.

Guilherme Biteco, que foi descoberto junto com Matheus, era muito próximo do irmão justamente pela semelhança na carreira e idade.

"Não tem o que dizer, é muita tristeza, ninguém quer acreditar, enquanto não vermos o corpo, não vamos acreditar", disse ao UOL Esporte um dia após o acidente.

Hoje, Guilherme ajuda jovens nas categorias de base e interrompeu a carreira profissional no mês passado.

Com a morte, o caçula Gabriel chegou a pensar em desistir da carreira, mas retomou o foco com ajuda do irmão Guilherme. Ao Globo Esporte em 2017, o irmão do meio contou como foi convencer Gabriel a não desistir.

"Ele também tomou um susto. No início, falou que não queria mais jogar. Eu não pensei em parar, só me desliguei totalmente do mundo. Não via televisão, não mexia no telefone, não fazia nada. Quando fui acordar já estava no final de janeiro, quando acertei com o Paraná. Falei com ele, abracei, falei que a gente tinha que jogar pelo Matheus. Aí ele botou a cabeça no lugar, ficou mais tranquilo. Esses tempos fez um gol no Gre-Nal, está começando a dar o passinho dele, um de cada vez, fazendo a história dele", disse.

Anunciado no dia 9 de dezembro como terceira contratação do clube - uma das primeiras na era Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, Gabriel também nasceu em Porto Alegre. Depois do Grêmio, ele já jogou em oito equipes diferentes: Esportivo (RS); Mogi Mirim (SP); Rio Branco (PR); América T.O (MG); União Frederiquense (RS); GE Brasil (RS); Concórdia (SC); e Bagé (RS).

ACIDENTE AÉREO

Em 2016, uma tragédia abalou o mundo do futebol. O avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na madrugada do dia 29 de Novembro na Colômbia, local onde ocorreria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Além dos jogadores e comissão técnica, havia jornalistas e tripulantes. Dos 77 passageiros que estavam a bordo do voo, somente 6 sobreviveram.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)

2

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão
SUPERSALÁRIOS

/ 2 dias

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)