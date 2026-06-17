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Gigantes contra velozes: o contraste entre Tchéquia e África do Sul

Entre jogo aéreo e contra-ataques velozes, Tchéquia e África do Sul tentam aproveitar suas diferenças físicas na busca pela primeira vitória na Copa do Mundo 2026

Da Redação

Da Redação

17/06/2026 - 20h32
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Todo jogo da Copa do Mundo da FIFA 2026 é um duelo de gigantes, mas alguns times são fisicamente mais gigantescos do que outros no sentido literal.

O confronto entre Tchéquia e África do Sul o primeiro da segunda rodada do torneio, pelo Grupo A colocará frente a frente dois elencos de estaturas e propostas físicas muito diferentes nesta quinta-feira, 18 de junho.

A Tchéquia tem 1,85m de média de altura e o sexto elenco mais alto dentre os 48 da competição. Embora tenham perdido por 2 a 1 para a República da Coreia na primeira rodada, os tchecos usaram um "latereio' (um lateral longo como um escanteio) para marcar de cabeça com Ladislav Krejci.

"Não somos monstros em termos de altura física [risos], mas temos jogadores suficientemente altos, sim", analisou o treinador Miroslav Koubek. O capitão Krejci, autor do gol no primeiro jogo, concordou: "O time todo tem qualidades muito fortes, e estamos conscientes de que enfrentaremos outros jogadores de elite."

A África do Sul, por outro lado, tem média de 1,78m de altura e o segundo elenco mais baixo do torneio (mais alto apenas que o da Arábia Saudita).

Porém, com a expulsão do meio-campista Sphephelo Sithole (1,97m) na primeira rodada, o elenco sul-africano se transforma no plantel mais baixo de toda a Copa do Mundo 2026.

Por isso, o treinador Hugo Broos está ciente do risco aéreo que precisará evitar contra a Tchéquia. "O mais importante é analisar o que fizemos de errado contra o México. Perdemos na estreia [por 2 a 0] e agora já vamos enfrentar um adversário totalmente diferente.

A Tchéquia tem um time muito duro e físico, então preciso montar um time com uma proposta diferente para enfrentá-los", explicou na véspera da partida.

"Sabemos o que aconteceu de errado no jogo contra o México. Se conseguirmos melhorar nossa estratégia com a bola no pé, teremos uma chance de vencer o jogo", completou.

O goleiro sul-africano Ronwen Williams também demonstrou preocupação com a estatura tcheca. "O jogo de abertura já passou. Nós fizemos nossa lição de casa para as próximas partidas.

É difícil porque o time deles é muito alto, então precisaremos ter cuidado com jogadas ensaiadas e aéreas dentro da área. Não temos o time mais alto, mas, se tivermos talento, vontade e coragem, as coisas vão ficar bem", analisou.

"Não queremos perder essa fé. Será difícil porque as duas seleções estão na mesma situação agora [após as derrotas na primeira rodada], então será uma luta. Talvez a derrota para o México tenha sido necessária para nós melhorarmos no torneio", disse Williams.

Naturalmente, a tendência é de que a África do Sul priorize o jogo por baixo – algo que sabe fazer bem nos contra-ataques velozes. Ou seja, mesmo se a Tchéquia tiver vantagem na estatura, pode correr riscos de formas diferentes se não tiver atenção com a bola no pé.

"Vamos ajustar a estratégia a esse novo oponente, que tem contra-ataques muito rápidos. Sabemos que a África do Sul é excelente na pressão para recuperação de bola, e são um time muito diferente do que enfrentamos na primeira rodada", alertou o tcheco Koubek.

Foto: FIFA

Apesar do tom de cautela, o treinador disse que não há nervosismo de sua parte para o jogo. "Nervoso? Não estou. Vamos dizer que estou sentindo uma tensão saudável. Apesar da derrota no primeiro jogo, ainda podemos mudar nossa sorte", afirmou o tcheco.

O treinador da África do Sul parece pensar parecido.

"Isso é parte do nosso trabalho. Quando perde, você é criticado; quando vence, é um rei.Quando nos classificamos para a Copa do Mundo, alguém disse que deveriam fazer uma estátua minha na África do Sul. Eu disse: ‘então façam de madeira, porque assim vai queimar mais fácil se eventualmente perdermos um jogo’. Será uma partida muito importante para nós", concluiu Broos.

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Copa 26

Mbappé decide, França vira chave no segundo tempo e vence Senegal

Após atuação apagada na etapa inicial, seleção francesa reage, faz 3 a 1 e vê camisa 10 assumir artilharia histórica com direito a comemoração inusitada

16/06/2026 19h00

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Foto: Divulgação

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A França estreou com vitória na Copa do Mundo ao bater Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O resultado foi construído principalmente na segunda etapa, depois de um primeiro tempo pouco produtivo da equipe europeia.

Com dificuldades na criação e pouca efetividade ofensiva, os franceses praticamente não ameaçaram o gol adversário antes do intervalo. Senegal, mais organizado, chegou com perigo em investidas de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, mas também não conseguiu abrir o placar.

O cenário mudou após o intervalo, quando a equipe comandada por Didier Deschamps aumentou a intensidade e passou a explorar melhor os espaços. A partida ainda teve um momento de tensão com um possível pênalti em Kylian Mbappé, revisado pelo árbitro de vídeo e não confirmado pela arbitragem.

Pouco depois, o próprio Mbappé abriu o marcador. Bem posicionado, ele recebeu passe em profundidade e finalizou com precisão para superar o goleiro Mendy. O gol deu tranquilidade à França, que ampliou em contra-ataque: Rabiot lançou Barcola, que entrou livre e finalizou com categoria por cobertura.

Senegal conseguiu diminuir nos acréscimos, quando Mbaye aproveitou uma falha do goleiro Maignan para marcar. No entanto, a reação africana durou pouco. Já nos instantes finais, Mbappé voltou a aparecer e acertou um chute potente de fora da área, decretando a vitória francesa.

Maior artilheiro da história da França

Além de ser decisivo no placar, o camisa 10 atingiu uma marca expressiva. Com os dois gols, chegou a 58 pela seleção e ultrapassou Olivier Giroud, tornando-se o maior artilheiro da história da França. Em Copas do Mundo, Mbappé soma agora 14 gols, aproximando-se do recorde de Miroslav Klose, que tem 16.

Outro destaque foi a comemoração do atacante no primeiro gol, quando simulou tocar uma flauta. O gesto faz referência a uma entrevista recente, na qual revelou ter tentado aprender o instrumento ainda na infância.

Vice-campeã na última edição do torneio, a França inicia a campanha liderando o Grupo I, com três pontos, e mantém o objetivo de alcançar sua terceira final consecutiva. O próximo compromisso será contra o Iraque, no dia 22. Senegal, por sua vez, enfrenta a Noruega na sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

França 3 x 1 Senegal

Data: 16 de junho de 2026
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Competição: Copa do Mundo - Grupo I

Gols: Mbappé (20' e 51' do 2ºT), Barcola (36' do 2ºT) e Mbaye (50' do 2ºT)

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé (Barcola), Mbappé, Olise e Doué (Cherki). Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Lamine Camara (Diarra) e Pape Gueye (Ndiaye); Sadio Mané, Nicolas Jackson (Dieng) e Ismaila Sarr (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

Mundial Escolar

Time de Ponta Porã vence a Arábia Saudita e avança de fase

Representando o Brasil, os Meninos do Terrão venceram por 59 a 56

16/06/2026 09h15

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PorãBask vence por três de diferença e leva o Brasil às oitavas de finais

PorãBask vence por três de diferença e leva o Brasil às oitavas de finais Reprodução/CBDE

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Na manhã desta terça-feira (16), a equipe de basquete sul-mato-grossense o PorãBask, entrou em quadra para enfrentar a seleção da Arábia Saudita pela terceira rodada da fase de grupos. 

Em uma partida complicada, o time brasileiro conseguiu sair com a vitória e de quebra com a classificação. 

O jogo contra os sauditas foi decidido no detalhe e a vitória veio apenas no último quarto, por três pontos de diferença. 

O técnico da equipe, Hugo Costa, classificou mais uma vez a partida como difícil, por conta da estatura da equipe adversária. 

Apesar da dificuldade, a habilidade brasileira prevaleceu e trouxe a classificação para as oitavas de finais, com uma vitória de 59 a 56. 

Classificado em segundo na chave, o próximo adversário do time brasileiro vai ser o representante da Romênia, a partida acontece na quinta-feira dia 18
 

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