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Mundial Escolar

Time de Ponta Porã vence a Arábia Saudita e avança de fase

Representando o Brasil, os Meninos do Terrão venceram por 59 a 56

João Pedro Zequini

16/06/2026 - 09h15
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Na manhã desta terça-feira (16), a equipe de basquete sul-mato-grossense o PorãBask, entrou em quadra para enfrentar a seleção da Arábia Saudita pela terceira rodada da fase de grupos. 

Em uma partida complicada, o time brasileiro conseguiu sair com a vitória e de quebra com a classificação. 

O jogo contra os sauditas foi decidido no detalhe e a vitória veio apenas no último quarto, por três pontos de diferença. 

O técnico da equipe, Hugo Costa, classificou mais uma vez a partida como difícil, por conta da estatura da equipe adversária. 

Apesar da dificuldade, a habilidade brasileira prevaleceu e trouxe a classificação para as oitavas de finais, com uma vitória de 59 a 56. 

Classificado em segundo na chave, o próximo adversário do time brasileiro vai ser o representante da Romênia, a partida acontece na quinta-feira dia 18
 

copa do mundo

Espanha para na retranca de Cabo Verde e não sai do zero na estreia da Copa

Atual campeã europeia e favorita ao título, seleção espanhola tem atuação decepcionante e empata sem gols em partida histórica para o arquipélago africano de 560 mil habitantes

15/06/2026 14h02

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Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0

Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0 Foto: Fifa

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Com uma atuação para lá de decepcionante, a Espanha estreou na Copa do Mundo 2026 empatando por 0 a 0 com a modesta seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, em partida no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A Espanha foi dominante durante toda a partida, mas teve dificuldade em converter a superioridade em gol. Sem os dribladores Lamine Yamal e Nico Williams, que estão voltando de lesão e começaram a partida no banco, a atual campeã europeia acabou sendo menos incisiva na primeira etapa e viu o goleiro Vozinha, de 40 anos, se destacar quando criou lances de perigo.

A atual campeã europeia até acionou o “protocolo Lamine Yamal” no segundo tempo, colocando em campo o craque de 18 anos, um dos melhores jogadores em atividade no planeta. Ainda assim, prevaleceu a garra da seleção de Cabo Verde, que deu tudo de si para segurar o empate.

Sabendo que o desafio não era nada fácil, Cabo Verde se limitou a ficar a na defesa e praticamente não criou chances de gol. Se na frente pouca coisa funcionou, o goleiro Vozinha garantiu o resultado atrás. O arqueiro, cujo nome verdadeiro é Josimar — uma homenagem ao lateral-direito do Botafogo que fez sucesso na Copa de 1986 —, esbanjou segurança quando foi acionado e fez ótimas defesas quando a Espanha acertou o alvo, sendo o grande herói de um resultado histórico para o arquipélago de 562 mil habitantes.

Como fica o Grupo H?

Com o resultado, a Espanha e Cabo Verde somam um ponto cada na chave. Ainda nesta segunda-feira, às 19h, Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam em Miami e quem vencer assume a liderança da chave.

Agenda da Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo

No dia 21, será a vez de os espanhóis enfrentarem a Arábia Saudita, novamente em Atlanta, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a seleção cabo-verdiana encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), em Miami, também nos Estados Unidos.

Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo?

Grande favorita no confronto, a Espanha controlou a partida desde os primeiros minutos com o seu tradicional toque de bola, mas só finalizou pela primeira vez aos 14 minutos do primeiro tempo, com Gavi, sem força.

Com uma marcação aplicada, Cabo Verde ficou praticamente na defesa e se lançou ao ataque somente “na boa”, ora com bolas esticadas para os atacantes, ora com arranques em velocidades pelos lados. A despeito da valentia, como a seleção africana chegou ao ataque quase sempre com poucos jogadores, praticamente não levou perigo.

A partida finalmente começou a ganhar emoção aos 35 minutos, quando Vozinha fez boa defesa em finalização de Pedri da entrada da área, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no início da jogada. Na sequência, Ferran Torres recebeu cruzamento e finalizou de primeira no travessão. No rebote, Oyarzabal finalizou de cabeça e quase encobriu Vozinha, que deu um tapinha para salvar.

O senso de urgência tomou conta da Espanha, que voltou para o segundo tempo acelerando o ritmo. Antes mesmo dos 10 minutos, Fabián Ruiz, Oyarzabal e Laporte assustaram em chutes de fora da área. A equipe tentou também em bolas pelo alto, mas teve dificuldade sem um centrovavante fixo e viu Vozinha ser soberano por cima.

Com o clima de tensão no ar, o técnico Luis de la Fuente colocou em campo Lamine Yamal e a torcida espanhola, em silêncio durante boa parte da partida, voltou a incentivar a seleção. O atacante de 18 anos do Barcelona entrou buscando jogadas individuais e deu trabalho para a defesa de Cabo Verde, que se defendeu da maneira que conseguiu, com jogadores se jogando à frente da bola para evitar as finalizações.

A Espanha tentou colocar a cabeça no lugar e atacar de maneira mais ordenada no fim. Aos 42, Oryazabal recebeu ótimo passe na pequena área, mas Pico Lopes se atirou na bola para salvar o que seria o gol dos espanhóis. Cabo Verde teve chance em rara cobrança de escanteio, aos 47, mas Diney Borges cabeceou fraco. O defensor apareceu no lance seguinte para afastar perigo em cruzamento rasteiro.

ESPANHA 0 X 0 CABO VERDE

ESPANHA - Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri, Fabián Ruiz (Mikel Merino); Ferran Torres (Dani Olmo), Gavi (Lamine Yamal) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente
CABO VERDE - Vozinha; Steve Moreira, Diney Borgesm Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Dailon Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Pedro “Bubista” Leitão.
CARTÕES AMARELOS - Pedri (Espanha); Sidny Cabral (Cabo Verde)
ÁRBITRO - Adham Makhadmeh (Fifa/Jordânia)
PÚBLICO - 67.640
LOCAL -  Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos)

Prata da casa

Judson joga bem novamente e ajuda o Brasil a vencer na VNL

O central campo-grandense foi o maior pontuador do Brasil nas partidas contra a Sérvia e Argentina

15/06/2026 12h01

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Natural de Campo Grande, Judson foi o maior pontuador do Brasil nos jogos do fim de semana

Natural de Campo Grande, Judson foi o maior pontuador do Brasil nos jogos do fim de semana Reprodução/CBV

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Neste final de semana aconteceram os dois últimos jogos do Brasil na primeira semana de competição. Jogando em Brasília, a seleção brasileira de vôlei enfrentou a Sérvia e a Argentina, pela Liga das Nações de Vôlei. 

E o grande destaque da seleção foi o central campo-grandense Judson, que foi o maior pontuador do Brasil nas duas partidas. 

Contra a Sérvia era esperado uma partida difícil, muito por conta do histórico entre as equipes e o fato de que a seleção sérvia foi a responsável por eliminar o Brasil no último Mundial, após vencer por 3 sets a 0. 

Na partida disputada no sábado (13) o que se viu no ginásio Nilson Nelson em Brasília, foi um verdadeiro recital da seleção brasileira, com direito a show do central Judson. 

O Brasil venceu os sérvios por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/22, o campo-grandense foi destaque pelo lado brasileiro, anotando 13 pontos, sendo oito de ataque, quatro de bloqueio e um ponto de saque, o famoso ace. 

Judson além de ser o maior pontuador do Brasil, foi o maior pontuador da partida, o que lhe garantiu o prêmio de melhor em quadra. 

Na partida contra os hermanos, no domingo (14), não foi nada fácil para os brasileiros. O Brasil precisou se recuperar em quadra, para virar um 2 a 0, para um incrível 3 a 2. 

A Argentina começou melhor a partida e abriu 2 sets a zero, o primeiro foi 25 a 18 e o segundo escapou por pouco das mãos do Brasil, e os adversários fecharam a parcial em 26 a 24. 

O Brasil reagiu na partida e contou com a estrela de Judson que apareceu para fazer a diferença, o terceiro set foi finalizado em 25 a 19 para os donos da casa. 

Na sequência, para dar continuidade a reação brasileira, o Brasil venceu o quarto set por 25 a 23. E no tie break a seleção mostrou sua superioridade e levou a parcial por 15 a 9. Finalizando a partida em 3 a 2. 

Judson foi mais uma vez o destaque com 15 pontos, sendo 13 de ataque, um de bloqueio e um de saque. 

Com as partidas do fim de semana, o Brasil encerrou a participação na primeira semana de competição e agora volta às quadras na semana do dia 22, onde os jogos acontecerão na Eslovênia. 

Na ocasião, o Brasil enfrentará as seleções da Ucrânia, itália, Eslovênia e Canadá.

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