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Giovanni Vianna é ultrapassado por canadense no final e fica com o vice do SLS Rio Takeover

Líder do evento até a última tentativa, Giovanni finalizou com o somatório de 26.9 e acabou atrás do canadense Cordano Russell

Estadão Conteúdo

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09/08/2026 - 14h00
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O brasileiro Giovanni Vianna terminou neste domingo na segunda colocação do SLS Rio Takeover, etapa do Circuito Mundial de Skate Street que foi realizada no Ginásio do Maracanãzinho.

Líder do evento até a última tentativa, Giovanni finalizou com o somatório de 26.9 e acabou atrás do canadense Cordano Russell, que anotou a nota de 9.3 na manobra decisiva e terminou com 27.5

Wallace Gabriel, também skatista do Brasil, cravou um 9.0 no fim e completou o pódio com 24.5. Abner Pietro (22.6), Lucas Rabelo (15.9) e Ivan Monteiro (7.8) foram os outros atletas do país presentes na decisão.

Entre as mulheres, Rayssa Leal assegurou o título no Maracanãzinho, superando a japonesa Momiji Nishiya e a espanhola Daniela Terol.

Final masculina 

Depois da primeira rodada de tentativas, Toa Sasaki, do Japão, começou na primeira posição com uma ótima nota de 8.2. O melhor brasileiro foi Ivan Monteiro, que se colocou sem segundo graças a marca de 7.8.

Com os erros dos primeiros colocados, o peruano Angelo Caro cravou 8.0 e assumiu a liderança com o somatório de 14.9. Já na terceira rodada, Wallace Gabriel acertou sua terceira manobra consecutiva e pulou para primeiro com 22.1.

Wallace trocou sua pior marca por um 7.8 e se manteve na primeira colocação da final ao término da quarta rodada. O canadense Cordano Russell, que havia conseguido um 9.0 na tentativa anterior, fez 8.3 e subiu para o segundo lugar.

Cordano se tornou líder do evento ao emplacar um incrível 9.2 e ampliar seu somatório para 26.5. Caro subiu para segundo após uma manobra 8.8, enquanto Wallace Gabriel caiu para terceiro.

Depois de um início ruim, o brasileiro Giovanni Vianna conseguiu duas tentativas acima de 9.0 e um 8.6, desempenho que o levou a posição de líder com a soma de 26.9.

Na última e decisiva chance, Cordano Russell acertou uma grande manobra, anotou 9.3 e saltou momentaneamente para o primeiro lugar. Giovanni, por sua vez, sofreu uma queda e acabou com o vice-campeonato. Wallace Gabriel fechou em terceiro.

Disputa

Copa do Brasil pode reunir somente campeões nas quartas de final

Cenário depende de classificação do Athletico-PR sobre o Vitória

06/08/2026 19h00

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Foto: Nelson Terme / CBF

Foto: Nelson Terme / CBF

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As quartas de final da Copa do Brasil deste ano podem reunir somente times que conquistaram o título da competição. Os últimos classificados serão conhecidos nesta quinta-feira (6). Três dos quatro clubes que vão a campo já foram campeões do torneio.

A exceção é o Vitória, que recebe o Athletico-PR no Barradão, em Salvador, às 20h (horário de Brasília). O Furacão, campeão em 2019, ganhou a partida de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, por 2 a 0 na última segunda-feira (3) e avança mesmo se perder por um gol de diferença.

Se o Athletico passar, garante as quartas de final com 100% de campeões. Isso porque o outro confronto desta quinta, entre Corinthians e Internacional, já reúne times com títulos de Copa do Brasil no currículo. Os gaúchos ergueram a taça em 1992, enquanto o Timão, atual campeão, tem mais três conquistas (1995, 2002 e 2009 - esta última justamente contra o Colorado).

O duelo será na Neo Química Arena, em São Paulo. Como venceu no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último domingo (2), por 2 a 0, o Inter se classifica mesmo em caso de derrota - desde que por apenas um gol de diferença.

Verdão e Vasco seguem
Os times já assegurados na próxima fase acumulam 18 títulos de Copa do Brasil. Maior vencedor, com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro se garantiu nessa quarta-feira (5) ao eliminar a Chapecoense. No mesmo dia, o Grêmio, que tem uma taça a menos que os mineiros (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), despachou o Mirassol.

Os dois jogos que encerraram a noite de Copa do Brasil na quarta decidiram as classificações de Palmeiras e Vasco. O Verdão, tetracampeão (1998, 2012, 2015 e 2020), perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Pantanal, mas avançou graças à vitória de domingo, no Nubank Parque, por 3 a 0.

O Leão do Pici, que acertou a venda do mando de campo para Cuiabá antes mesmo do revés em São Paulo, saiu na frente com Juan Miritello, aos 33 do primeiro tempo, em chute no ângulo. Sete minutos depois, o também atacante Flaco López empatou aproveitando cruzamento do meia Felipe Anderson pela direita.

Aos 43, o lateral Mailton cruzou rasteiro pela direita e o goleiro Carlos Miguel tentou afastar, mas a bola desviou em Murilo e no meia Rodriguinho, do Fortaleza, antes de parar no gol. O zagueiro alviverde se redimiu aos 15 do segundo tempo, após cobrança de escanteio do volante Andreas Pereira.

Foi também no jogo aéreo que o tricolor cearense chegou ao gol da vitória. Aos 42, Mailton bateu escanteio e o meia Lucas Emanuel, livre, cabeceou para as redes, sacramentando o primeiro triunfo da equipe sob comando de Paulo Autuori. 

No Maracanã, Fluminense e Vasco se reencontraram após o empate sem gols do último sábado (1). Assim como no confronto pelas semifinais da edição do ano passado, melhor para o Cruzmaltino, que ganhou por 3 a 1. A partida foi transmitida pela Rádio Nacional.

Campeão em 2011, o Gigante da Colina saiu na frente aos 33 minutos da etapa inicial em um belo chute de Brenner da entrada da área, que encobriu o goleiro Fábio e bateu no travessão antes de entrar. Ele próprio aumentou aos seis do segundo tempo, completando para as redes o cruzamento do também atacante Andrés Gómez pela direita.

O Fluminense esboçou reação aos 31, com Martinelli. O volante recebeu do atacante Hulk pouco depois da marca do pênalti e chutou com a bola ainda no ar, vencendo o goleiro Léo Jardim, colocando fogo na partida.

Nos acréscimos, porém, o Vasco saiu em contra-ataque pela esquerda. O meia Adson foi lançado pelo volante Thiago Mendes, entrou na área e rolou na direita para o lateral Puma Rodríguez concluir para o gol vazio e definir o placar no Rio de Janeiro.

Na última terça-feira (4), os classificados foram Santos e Atlético-MG. O Peixe, que venceu o torneio 2010, superou o Remo, enquanto o Galo, campeão em 2014, passou pelo Juventude.

Entre os oito melhores
Os confrontos serão revelados na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os jogos serão nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.

A única vez que somente campeões da Copa do Brasil chegaram às quartas foi há dez anos. As equipes classificadas foram Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Inter, Santos, Atlético-MG e Juventude (que venceu a edição de 1999). O Tricolor gaúcho levou a taça.

Postura

Samir Xaud se manifesta após plano frustrado de Infantino na Fifa: 'Sou um pouco contra'

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema

05/08/2026 23h00

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Samir Xaud

Samir Xaud Foto: Divulgação CBF

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Samir Xaud, presidente da CBF, se manifestou publicamente pela primeira vez após a tentativa frustrada do plano de Gianni Infantino, presidente da Fifa, em privatizar as competições organizadas pela entidade que governa o futebol mundial. Durante visita a Teresina nesta quarta-feira, 5, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí, o dirigente disse ser contrário à proposta.

"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse Xaud.

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. A ideia de Infantino era de vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Para isso, seria fundada a Fifa Forward Enterprise (FFE), que consolidaria os eventos e operações. Entretanto, a governança do futebol permaneceria sob o controle da Fifa.

A declaração de Xaud vem após o recuo de Infantino pela repercussão negativa de seu projeto. Depois de tornar público seu plano na última semana, a Uefa ameaçou boicotar as competições da Fifa e outras confederações continentais se posicionaram contra a ideia. Vale destacar que a CBF é filiada à Conmebol, última órgão continental a se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Após engavetar sua controversa proposta, Infantino busca apoio para tentar a reeleição à presidência da Fifa. Segundo o jornal britânico The Times, o ítalo-suíço teria oferecido nesta quarta a decisão da Copa do Mundo 2030 ao Marrocos, uma das três sedes principais do próximo Mundial, para obter apoio em troca. A entidade negou que tenha prometido a decisão da competição ao país africano. Em março de 2027, Marrocos será a sede do 77º Congresso da Fifa, evento que receberá a eleição presidencial.

Até o momento, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, indicou que vai apoiar a reeleição de Infantino. Além disso, alguns países asiáticos, como Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Butão e Sri Lanka, também estariam ao lado do atual presidente da Fifa no próximo pleito.

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