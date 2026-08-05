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Samir Xaud se manifesta após plano frustrado de Infantino na Fifa: 'Sou um pouco contra'

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema

Estadão Conteúdo

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05/08/2026 - 23h00
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Samir Xaud, presidente da CBF, se manifestou publicamente pela primeira vez após a tentativa frustrada do plano de Gianni Infantino, presidente da Fifa, em privatizar as competições organizadas pela entidade que governa o futebol mundial. Durante visita a Teresina nesta quarta-feira, 5, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí, o dirigente disse ser contrário à proposta.

"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse Xaud.

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. A ideia de Infantino era de vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Para isso, seria fundada a Fifa Forward Enterprise (FFE), que consolidaria os eventos e operações. Entretanto, a governança do futebol permaneceria sob o controle da Fifa.

A declaração de Xaud vem após o recuo de Infantino pela repercussão negativa de seu projeto. Depois de tornar público seu plano na última semana, a Uefa ameaçou boicotar as competições da Fifa e outras confederações continentais se posicionaram contra a ideia. Vale destacar que a CBF é filiada à Conmebol, última órgão continental a se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Após engavetar sua controversa proposta, Infantino busca apoio para tentar a reeleição à presidência da Fifa. Segundo o jornal britânico The Times, o ítalo-suíço teria oferecido nesta quarta a decisão da Copa do Mundo 2030 ao Marrocos, uma das três sedes principais do próximo Mundial, para obter apoio em troca. A entidade negou que tenha prometido a decisão da competição ao país africano. Em março de 2027, Marrocos será a sede do 77º Congresso da Fifa, evento que receberá a eleição presidencial.

Até o momento, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, indicou que vai apoiar a reeleição de Infantino. Além disso, alguns países asiáticos, como Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Butão e Sri Lanka, também estariam ao lado do atual presidente da Fifa no próximo pleito.

Cifras

Barça anuncia Kerolin com valor recorde no futebol feminino brasileiro

Titular da seleção, atacante seguirá no clube catalão até 2030

04/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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A atacante Kerolin (foto), titular da seleção brasileira, é a mais nova contratada do Barcelona, após negociação com valores recordes no futebol feminino do Brasil.  

O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelo clube catalão, que teria desembolsado 1,2 milhão de euros (o equivalente a quase R$ 7 milhões) para o Manchester City, ex-clube de Kerolin, segundo estimativas da imprensa espanhola e britânica. Até hoje, a transação mais alta havia sido da compatriota Amanda Gutierrez, ex-Palmeiras, em outubro de 2025, quando o o Boston Legacy (Estados Unidos) pagou US$ 1,1 milhão (R$ 5,89 milhões) ao Verdão para contratar a brasileira.

Em comunicado oficial, o Barcelona ressaltou habilidades da jogadora de 26 anos, que na temporada passada conquistou os títulos da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês – este último até então inédito para uma atleta brasileira. Kerolin jogará no time catalão até a temporada de 2030.

“Kerolin Nicoli é uma das jogadoras de ataque mais empolgantes do futebol mundial. Sua chegada traz uma atleta capaz de fazer a diferença no terço final do campo, graças a sua excepcional habilidade no drible, velocidade e faro de gol", afimou o clube catalão.

Os valores pagaos pelos clubes espanhol e inglês pela atacante brasielira também foram os mais altos nos prórpios clubes. A venda de Kerolin foi a mais cara da história do futebol feminino do City. Já o último recorde em contratações do futebol feminino do Barça ocorreu em 2022, com a compra da britânica Keira Walsh, ex-Citizens, por 460 mil euros (R$ 2,56 milhões na ocasião).

“A contratação de Kerolin Nicoli é uma nova mostra de ambição do FC Barcelona. O clube segue apostando em reunir as melhores jogadoras do panorama internacional, com o objetivo de se manter na elite do futebol mundial e seguir marcando o caminho da excelência", acrescentou o Barça.

Revelada nas categorias de base Valinhos , em Campinas (SP), a jogadora estreou profissionalmente na Ponte Preta. Depois atuou no Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de chegar ao City.  Presença constante nas convocações do técnico da seleção feminina Arthur Elias, a atacante sonha em  disputar sua segunda Copa do Mundo com a Amarelinha. O Mundial no Brasil será no ano que vem, a partir de junho.

Visita

Presidente da CBF, Samir Xaud inaugura obra em Campo Grande em setembro

Além do dirigente, os campeões mundiais Branco e Edmílson também devem vir ao Estado

04/08/2026 17h30

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Foto: Divulgação / CBF

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Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud é esperado em Mato Grosso do Sul em setembro deste ano, visita ligada à inauguração do Centro de Desenvolvimento de Campo Grande, obra coordenada pela entidade máxima do futebol brasileiro. 

Em entrevista ao portal A Crítica nesta terça-feira (4), Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, disse que o espaço está concluído e a inauguração aguarda a chegada de Xaud. 

"(O espaço) conta com  área destinada ao futebol de base e feminino que já está concluída, muito bonita, aguardando apenas a agenda do presidente para definirmos a data, esperamos todos vocês conosco”, disse Petrallás.

Além do dirigente máximo, a inauguração deve contar com a presença dos campeões mundiais Branco (1994) e Edmílson (2002). 

“No próximo mês, o presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado de alguns diretores, possivelmente os ex-jogadores Branco e Edmilson, deve estar em Campo Grande para inaugurar o nosso Centro de Desenvolvimento, que fica próximo à UCDB."

A vinda ao estado também foi confirmada por Xaud no último dia 30, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Vitória, no Espírito Santo. 

“Esse na nossa gestão é o sexto Centro de Desenvolvimento [entregue]. Semana que vem vamos entregar o do Piauí e no mês de setembro a gente entrega o Centro de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Esse é o compromisso da CBF com o futebol brasileiro e integrativo de todos os estados”, afirmou Xaud. 

Antes dos CDs do Espírito Santo e Piauí, foram inauguradas e estão em funcionamento as unidades de Rondônia, Tocantins, Amapá, Santa Catarina e Sergipe.

Na conversa, Petrallás apresentou um balanço do primeiro semestre na gestão da entidade, e destacou o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense, avanços nas competições estaduais, investimentos na base e falou sobre as próximas competições organizadas pela entidade, como o Campeonato Estadual Feminino e a Copa MS.

Além disso, falou sobre o investimento da federação estadual nas categorias de base, no avanço do futebol feminino e o novo momento da entidade, com calendário definido para toda temporada.

“Depois da dificuldade que enfrentamos no início, hoje nós fazemos um caminho bastante calmo, sereno e consciente da responsabilidade. Criamos um aspecto de positivismo no futebol do Estado, o clima é outro, o astral é outro entre os torcedores. As famílias que acompanham os atletas, desde o Sub-9 e Sub-11", frisou.  

O presidente reforçou a importância dessas categorias na retomada do futebol no Estado. “A categoria de base, pra mim, é a galinha dos ovos de ouro do futebol. Esses garotos projetam um futuro positivo. Inclusive, esse Centro de Desenvolvimento vai ser destinado para que a gente trabalhe o futebol de base, inclusive no futebol feminino”, completou.

Obra

O planejamento da obra idealizada em 2015 com recursos da Fifa, prevê a implantação de um centro de treinamento e competições, com um campo de grama natural com medidas oficiais (105m x 68m), vestiários, arquibancadas, além de amplo estacionamento para veículos e ônibus. As obras fazem parte do projeto  "Legado da Copa do Mundo FIFA " de 2014, realizada no Brasil. O novo centro esportivo está situado na Avenida Tamandaré, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

Cabe destcar que em abril deste ano, Petrallás tambem conirmou que a substituição do gramado do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, também ficaria a cargo da CBF. Interditado desde 2022, o estádio deve ser reinaugurado em janeiro do próximo ano. 

 

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