Samir Xaud se manifesta após plano frustrado de Infantino na Fifa: 'Sou um pouco contra'

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Samir Xaud, presidente da CBF, se manifestou publicamente pela primeira vez após a tentativa frustrada do plano de Gianni Infantino, presidente da Fifa, em privatizar as competições organizadas pela entidade que governa o futebol mundial. Durante visita a Teresina nesta quarta-feira, 5, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí, o dirigente disse ser contrário à proposta.

"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse Xaud.

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. A ideia de Infantino era de vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Para isso, seria fundada a Fifa Forward Enterprise (FFE), que consolidaria os eventos e operações. Entretanto, a governança do futebol permaneceria sob o controle da Fifa.

A declaração de Xaud vem após o recuo de Infantino pela repercussão negativa de seu projeto. Depois de tornar público seu plano na última semana, a Uefa ameaçou boicotar as competições da Fifa e outras confederações continentais se posicionaram contra a ideia. Vale destacar que a CBF é filiada à Conmebol, última órgão continental a se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Após engavetar sua controversa proposta, Infantino busca apoio para tentar a reeleição à presidência da Fifa. Segundo o jornal britânico The Times, o ítalo-suíço teria oferecido nesta quarta a decisão da Copa do Mundo 2030 ao Marrocos, uma das três sedes principais do próximo Mundial, para obter apoio em troca. A entidade negou que tenha prometido a decisão da competição ao país africano. Em março de 2027, Marrocos será a sede do 77º Congresso da Fifa, evento que receberá a eleição presidencial.

Até o momento, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, indicou que vai apoiar a reeleição de Infantino. Além disso, alguns países asiáticos, como Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Butão e Sri Lanka, também estariam ao lado do atual presidente da Fifa no próximo pleito.