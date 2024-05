Riedel reafirma apoio ao esporte de Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel (PSDB) reafirmou o compromisso do Estado com o avanço do esporte e apoio ao crescimento do futebol em Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito durante abertura do Simpósio Justiça Desportiva Brasileira, realizado na sede do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

“Caminhamos na busca para reerguer o futebol do MS e sempre fortalecer o ambiente do esporte em todos os níveis, desde aos jogos escolares até o fomento ao esporte de alta performance. Tanto que mais de 350 atletas recebem nossas bolsas. Temos dois medalhistas paralímpicos, frutos deste ambiente”, afirmou o governador.

Riedel enfatizou o valor do esporte e principalmente do futebol na sociedade. “Estamos juntos nesta cruzada para tornar o futebol estadual cada vez mais forte, não vamos fugir da nossa responsabilidade. É um trabalho do poder público e iniciativa privada. O esporte além da paixão e do lazer traz crescimento social e econômico”, completou.

O simpósio foi realizado pelo Poder Judiciário de MS nesta quinta-feira (02) e tem parceria do Superior ribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda afirmou que a justiça desportiva é muito importante para o sistema esportivo.

“Uma honra para Mato Grosso do Sul receber este simpósio e esta sessão do STJD, que é a primeira vez no Centro-Oeste. Sem justiça o esporte que transforma vidas não vai contribuir com a cidadania, pois ele precisa ser justo. O Governo do Estado faz sua parte apoiando a realização do evento”, afirmou.

Simpósio Justiça Desportiva Brasileira

O evento promovido pelo Poder Judiciário de MS terá duração de três dias, sendo direcionado a atletas, dirigentes de times, clubes, equipes, empresários, jornalistas, estudantes, magistrados, advogados e adeptos do esporte.

Além disso, tem como base incentivar o esporte estadual e promover a troca de experiência sobre a justiça desportiva. Durante a programação, será instalado a sessão itinerante de julgamentos do STJD e o lançamento oficial do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

Outros eventos também serão realizados no Teatro Aracy Balabanian e Centro Cultural José Octávio Guizzo.

“Uma grande satisfação sediar e promover este evento, principalmente para fomentar o esporte local em todas modalidades. O esporte sempre foi uma ferramenta essencial para o futuro do país, com inclusão social, qualidade de vida e lazer”, afirmou o presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins.