Governo abre licitação de R$ 17,8 milhões para reforma do Morenão - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), abriu licitação para contratar empresa para execução de serviços de engenharia para adequação e requalificação do estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, no valor estimado de R$ 17,8 milhões.

O aviso de lançamento de licitação foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3).

A disputa será pelo critério de menor preço, com abertura das propostas prevista para o dia 21 de setembro deste ano.

Conforme reportagens do Correio do Estado, o processo de revitalição do estádio já começou com a recuperação do gramado, de responsabilidade da Federação de Futebol de Mato Grosos do Sul (FFMS) em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A reforma e reaquedação prevê investimentos em obras estruturais e adequações voltadas ao retorno das competições em 2027.

Entre as intervenções programadas estão a adequação dos acessos, das rotas de fuga e das rampas para atender às normas de segurança e acessibilidade, além do fechamento dos fossos, da instalação de guarda-corpos, corrimãos, barras antiesmagamento e novos portões.

Também está no pacote de obras a modernização da rede elétrica, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, instalação de novos refletores, construção de um sistema de irrigação de última geração e a substituição integral do gramado.

As intervenções ainda incluem a reforma da pista de atletismo e melhorias no sistema de drenagem, consideradas essenciais para que o estádio volte a receber partidas oficiais e grandes eventos a partir de 2027.

O plano de recuperação do Morenão foi dividido em três fases. A primeira consistiu na transferência da gestão do estádio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para o Governo do Estado, encerrando um impasse administrativo que se arrastava havia aproximadamente uma década.

A segunda etapa corresponde às obras de revitalização, enquanto a terceira fase prevê a concessão do Morenão à iniciativa privada.

O modelo em estudo admite contratos de longo prazo, podendo chegar a 35 anos, além da exploração comercial por meio da venda dos naming rights, estratégia adotada por diversas arenas brasileiras para ampliar receitas e garantir manutenção permanente do equipamento público.

A meta da Federação é concluir todas as intervenções necessárias para que o Morenão receba novamente partidas oficiais a partir de janeiro de 2027.

A intenção é que o estádio seja palco da abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A, marcando o retorno do principal palco esportivo do Estado ao calendário do futebol profissional.

Além dos jogos, o projeto também prevê a retomada da realização de grandes eventos e shows no estádio.

Para isso, deverão ser adotados protocolos específicos de proteção ao gramado, permitindo a utilização multifuncional da arena sem comprometer as condições técnicas do campo para as competições esportivas.

O Morenão não recebe uma partida oficial do Campeonato Sul-Mato-Grossense desde 2022. Desde então, problemas estruturais e a falta de investimentos impediram a utilização do estádio, considerado um dos maiores símbolos do esporte em Mato Grosso do Sul.

Visita do presidente da CBF

Nesta quarta(2) e quinta-feira (3), o presidente da CBF, Samir Xaud cumpriu agenda institucional em Campo Grande.

O primeiro compromisso foi visita ao Estádio Morenão, onde acompanhou as obras de revitalização do gramado.

"Estamos aqui no Estádio Morenão, que tem história para toda a população e para todo o Estado. A CBF aportou um recurso para ajuda na revitalização do estádio. Mais uma felicidade de estar trabalhando e ajudando o futebol brasileiro como um todo e as federações menores", disse Xaud.

Pela tarde, na quarta, o presidente visitou o Bioparque Pantanal, e, posteriormente, recebeu o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal.

Nesta quinta, ele participou da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura da CBF em Mato Grosso do Sul, integrante do legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O espaço está localizado na Avenida Tamandaré, 11.297, no bairro Vila Nasser.