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Árbitros poderão ter proteção especial contra ameaças e agressões em MS

Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa prevê protocolo com medidas de prevenção, segurança e resposta a casos de violência durante competições esportivas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/09/2026 - 18h01
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Árbitros e demais profissionais que atuam nas equipes de arbitragem durante competições esportivas poderão contar com proteção do Estado. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul propõe a criação de um protocolo específico para aumentar a segurança dos profissionais.

A proposta, de autoria do deputado Professor Rinaldo (União Brasil) prevê a criação da Política Estadual de Segurança à Arbitragem Esportiva, que será colocada em prática por meio de um protocolo com medidas de prevenção e resposta a situações de violência, ameaça, intimidação e constrangimento. 

As diretrizes, em caso de aprovação e sanção do governador, serão válidas para eventos profissionais e amadores.

O projeto estabelece que as medidas deverão levar em consideração as características de cada modalidade esportiva, o tamanho do evento, a estimativa de público, o histórico de ocorrências e o nível de risco identificado.

Dentre as mudanças previstas está a realização de uma avaliação das condições de segurança antes do início das competições.

O texto afirma que o árbitro principal ou o responsável pela equipe de arbitragem deverá verificar, por meio de um formulário ou checklist, aspectos como as condições do local, o controle de acesso do público, a segurança dos vestiários, as rotas de saída, a iluminação e a existência de meios de comunicação com os responsáveis pela organização.

Os organizadores dos eventos serão responsáveis por adotar medidas peventivas, como garantir áreas de acesso restrito, disponibilizar espaço seguro para a preparação e permanência dos árbitros, assegurar estacionamento ou local adequado para embarque e desembarque e adotar medidas para prevenir ameaças, agressões, tumultos e invasões da área de competição.

Nos casos de partidas consideradas de maior risco, o protocolo prevê reforço das medidas e, quando necessário, o acionamento dos órgãos de segurança pública.

Também está prevista a possibilidade de interrupção da competição caso ocorra qualquer situação que represente risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da equipe de arbitragem.

Caso o problema persista e as condições mínimas de segurança não sejam restabelecidas, a partida poderá ser suspensa ou encerrada, conforme as regras da modalidade e das entidades esportivas responsáveis.

O projeto busca ainda proteger o árbitro de eventuais retaliações. A equipe de arbitragem não poderá sofrer prejuízo por interromper ou se recusar a iniciar uma atividade esportiva diante de uma situação de risco devidamente fundamentada e registrada.

A proposta estabelece que essa decisão, por si só, não poderá resultar em desconto de remuneração, perda de diária, multa ou exclusão de escala, sem prejuízo da apuração dos fatos pelas instâncias competentes.

Por fim, o protocolo cria previsão de um relatório específico para registrar ocorrências envolvendo ameaças, agressões, intimidações, invasões da área de competição, danos patrimoniais ou outras situações que comprometam a segurança dos árbitros.

O documento deverá reunir informações sobre o local, horário, envolvidos, providências adotadas e eventuais provas, como fotografias e vídeos obtidos licitamente.

Além das medidas de segurança, a proposta prevê ações educativas e de capacitação, com campanhas de respeito à arbitragem, orientação de atletas, dirigentes, comissões técnicas e torcedores e divulgação dos canais para comunicação e registro de ocorrências.

Na justificativa do projeto, o deputado afirma que a iniciativa parte do diagnóstico de que árbitros estão expostos a agressões físicas e verbais, ameaças e outras formas de violência, que podem comprometer a integridade dos profissionais e desestimular a permanência na atividade. 

O objetivo seria mudar a forma de enfrentamento da violência no esporte, priorizando a prevenção e o planejamento antes das competições, estabelecendo responsabilidades e criando mecanismos para preservar a integridade dos profissionais responsáveis pela arbitragem.

O protocolo não substituirá a atuação das forças de segurança pública, dos serviços de emergência, das entidades esportivas ou da Justiça Desportiva.

O projeto de lei ainda passará por discussão e votação na Assembleia Legislativa e, caso seja aprovado, vai à sanção do governador.

Mestre do Tatame

Lenda do UFC e jiu-jitsu, Royce Gracie fará seminário inédito em Campo Grande

Um dos responsáveis por popularizar o jiu-jitsu brasileiro no mundo estará na Capital em novembro para encontro aberto a praticantes de todas as faixas; ingressos já estão à venda

31/08/2026 16h05

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Royce Gracie, lenda do jiu-jitsu e pioneiro do UFC, estará em Campo Grande para seminário em novembro.

Royce Gracie, lenda do jiu-jitsu e pioneiro do UFC, estará em Campo Grande para seminário em novembro. Foto: Reprodução.

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Um dos nomes que ajudaram a transformar o jiu-jitsu brasileiro em fenômeno mundial estará pela primeira vez em Campo Grande. Royce Gracie, campeão das primeiras edições do UFC e integrante do Hall da Fama da organização, desembarca na Capital em novembro para ministrar um seminário aberto a praticantes da modalidade.

O "Seminário Royce Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu - Campo Grande-MS" está marcado para o dia 16 de novembro, a partir das 19h, com duração prevista de duas horas.

Os ingressos já estão à venda pela internet, por meio da plataforma Sympla. O local do evento ainda será definido pelos organizadores.

A programação prevê um treinamento conduzido pelo próprio Royce, que apresentará técnicas, conceitos e fundamentos desenvolvidos ao longo de uma trajetória diretamente ligada à expansão internacional do Brazilian Jiu-Jitsu.

Segundo a organização, o seminário será aberto a praticantes de todas as graduações, desde iniciantes até faixas mais avançadas. Professores e instrutores também poderão participar, independentemente da academia ou equipe à qual estejam vinculados.

A proposta é permitir que os participantes tenham contato direto com a visão de jiu-jitsu desenvolvida por Royce ao longo de décadas, especialmente em aspectos técnicos e conceitos que marcaram sua carreira dentro e fora das competições.

A passagem por Campo Grande ganha relevância pelo peso histórico do lutador. Royce pertence à família que esteve no centro do desenvolvimento e da divulgação do jiu-jitsu brasileiro e se tornou, sobretudo durante a década de 1990, um dos principais responsáveis por apresentar a modalidade a uma audiência internacional.

O homem que ajudou a mudar o UFC

Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1966, Royce é filho de Hélio Gracie, um dos principais nomes ligados à criação e ao desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Ainda jovem, iniciou sua formação na modalidade dentro da própria família e recebeu a faixa preta das mãos do pai.

A projeção internacional veio em 1993. Naquele ano, Royce participou da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, o UFC 1, nos Estados Unidos.

O formato do torneio colocava frente a frente representantes de diferentes artes marciais, em uma época na qual o MMA ainda estava distante da estrutura esportiva e comercial que possui atualmente.

Com um estilo baseado principalmente em quedas, controle no solo e finalizações, Royce conseguiu superar adversários maiores e mais pesados e venceu o primeiro torneio do UFC.

A conquista chamou atenção justamente pela diferença física entre ele e parte dos adversários. Em uma competição criada para colocar diferentes estilos de luta à prova, o desempenho do brasileiro ajudou a demonstrar a eficiência das técnicas de luta agarrada e de solo diante de outras modalidades.

Royce voltou a conquistar o UFC 2, também em 1993, e o UFC 4, realizado no ano seguinte. Suas participações nas primeiras edições são consideradas parte importante da história da consolidação das artes marciais mistas e da expansão internacional do jiu-jitsu brasileiro.

A influência exercida naquele período ultrapassou os resultados obtidos dentro do octógono. O desempenho do brasileiro contribuiu para aumentar a procura pelo jiu-jitsu nos Estados Unidos e em outros países e levou lutadores de diferentes modalidades a incorporar técnicas de solo aos treinamentos.

Em 2003, Royce se tornou o primeiro lutador introduzido no Hall da Fama do UFC, reconhecimento concedido pela organização aos principais personagens de sua história.

Dos grandes torneios aos seminários

Depois do período que o projetou mundialmente, Royce continuou participando de eventos de artes marciais e passou a dedicar parte da carreira ao ensino do jiu-jitsu.

Atualmente, realiza seminários em diferentes países e mantém uma rede de academias afiliadas, a Royce Gracie Jiu-Jitsu Network, cujo método também possui forte atuação voltada à defesa pessoal.

Em Campo Grande, o público poderá acompanhar diretamente parte desses conceitos durante as duas horas de treinamento previstas para novembro.

A organização informa que as vagas são limitadas e que as inscrições já podem ser realizadas antecipadamente. O endereço onde o seminário será realizado deverá ser divulgado posteriormente.

Serviço

  • Evento: Seminário Royce Gracie - Brazilian Jiu-Jitsu
  • Data: 16 de novembro de 2026
  • Horário: das 19h às 21h
  • Cidade: Campo Grande (MS)
  • Local: a definir
  • Público: praticantes de todas as faixas, iniciantes, professores e instrutores
  • Ingressos: disponíveis pela plataforma Sympla

Futebol

Neymar rebate críticos após vitória sobre o Corinthians: 'Sempre gostei de jogo grande'

Partida terminou em 1 a 0, neste domingo

30/08/2026 22h00

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Reprodução: Gustavo Vasco/Corinthians via X

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Determinante na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo na Neo Química Arena, Neymar afirmou que sempre gostou de jogos grandes e que estava à disposição para enfrentar o Palmeiras no meio de semana, inclusive com uma chuteira adaptada para o gramado sintético do Nubank Parque.

"Esta última semana falaram que vim para jogar no Santos contra times pequenos e nunca foi isso", afirmou o camisa 10 do Santos que cobrou a falta que bateu na trave e gerou o rebote aproveitado por Oliva. "Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, que mostra quem são os melhores jogadores", completou ele ao Sportv. "Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira."

A ausência de Neymar no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil gerou polêmica e o jogador comentou o episódio. "Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica", afirmou ele.

Sem seu principal jogador, o Santos foi derrotado por 3 a 0 e ficou distante da classificação. "Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o "mestre Cuca" que estava ali e não o Cuca treinador", disse Neymar, que acrescentou acreditar em uma "remontada". "Não esperávamos o 3 a 0. O futebol tem remontadas e jogos que vão acontecer extraordinário "

Para avançar, o Santos terá de ganhar por quatro gols de diferença na Vila Belmiro ou por três para forçar as penalidades Para Neymar, o time precisa jogar como se o confronto estivesse empatado. "Nosso time tem potencial. É um jogo que está 0 a 0. A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila", completou ele, sem citar qual o time número 1 do Brasil.

Com a Neo Química Arena tomada pela torcida do Corinthians, o astro santista deu sua camisa para um garoto corintiano que chorou ao receber a lembrança do ídolo. "Foi um menino que é corintiano, independente do time que torce, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos. Eu prometi e acabei dando", disse Neymar, acrescentando que respeita muito o Corinthians.

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