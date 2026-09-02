Seleção brasileira terá 1ª convocação pós-Copa em 9 de setembro

Mestre do Tatame

Um dos responsáveis por popularizar o jiu-jitsu brasileiro no mundo estará na Capital em novembro para encontro aberto a praticantes de todas as faixas; ingressos já estão à venda

Royce Gracie, lenda do jiu-jitsu e pioneiro do UFC, estará em Campo Grande para seminário em novembro. Foto: Reprodução.

Um dos nomes que ajudaram a transformar o jiu-jitsu brasileiro em fenômeno mundial estará pela primeira vez em Campo Grande. Royce Gracie, campeão das primeiras edições do UFC e integrante do Hall da Fama da organização, desembarca na Capital em novembro para ministrar um seminário aberto a praticantes da modalidade.

O "Seminário Royce Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu - Campo Grande-MS" está marcado para o dia 16 de novembro, a partir das 19h, com duração prevista de duas horas.

Os ingressos já estão à venda pela internet, por meio da plataforma Sympla. O local do evento ainda será definido pelos organizadores.

A programação prevê um treinamento conduzido pelo próprio Royce, que apresentará técnicas, conceitos e fundamentos desenvolvidos ao longo de uma trajetória diretamente ligada à expansão internacional do Brazilian Jiu-Jitsu.

Segundo a organização, o seminário será aberto a praticantes de todas as graduações, desde iniciantes até faixas mais avançadas. Professores e instrutores também poderão participar, independentemente da academia ou equipe à qual estejam vinculados.

A proposta é permitir que os participantes tenham contato direto com a visão de jiu-jitsu desenvolvida por Royce ao longo de décadas, especialmente em aspectos técnicos e conceitos que marcaram sua carreira dentro e fora das competições.

A passagem por Campo Grande ganha relevância pelo peso histórico do lutador. Royce pertence à família que esteve no centro do desenvolvimento e da divulgação do jiu-jitsu brasileiro e se tornou, sobretudo durante a década de 1990, um dos principais responsáveis por apresentar a modalidade a uma audiência internacional.

O homem que ajudou a mudar o UFC

Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1966, Royce é filho de Hélio Gracie, um dos principais nomes ligados à criação e ao desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Ainda jovem, iniciou sua formação na modalidade dentro da própria família e recebeu a faixa preta das mãos do pai.

A projeção internacional veio em 1993. Naquele ano, Royce participou da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, o UFC 1, nos Estados Unidos.

O formato do torneio colocava frente a frente representantes de diferentes artes marciais, em uma época na qual o MMA ainda estava distante da estrutura esportiva e comercial que possui atualmente.

Com um estilo baseado principalmente em quedas, controle no solo e finalizações, Royce conseguiu superar adversários maiores e mais pesados e venceu o primeiro torneio do UFC.

A conquista chamou atenção justamente pela diferença física entre ele e parte dos adversários. Em uma competição criada para colocar diferentes estilos de luta à prova, o desempenho do brasileiro ajudou a demonstrar a eficiência das técnicas de luta agarrada e de solo diante de outras modalidades.

Royce voltou a conquistar o UFC 2, também em 1993, e o UFC 4, realizado no ano seguinte. Suas participações nas primeiras edições são consideradas parte importante da história da consolidação das artes marciais mistas e da expansão internacional do jiu-jitsu brasileiro.

A influência exercida naquele período ultrapassou os resultados obtidos dentro do octógono. O desempenho do brasileiro contribuiu para aumentar a procura pelo jiu-jitsu nos Estados Unidos e em outros países e levou lutadores de diferentes modalidades a incorporar técnicas de solo aos treinamentos.

Em 2003, Royce se tornou o primeiro lutador introduzido no Hall da Fama do UFC, reconhecimento concedido pela organização aos principais personagens de sua história.

Dos grandes torneios aos seminários

Depois do período que o projetou mundialmente, Royce continuou participando de eventos de artes marciais e passou a dedicar parte da carreira ao ensino do jiu-jitsu.

Atualmente, realiza seminários em diferentes países e mantém uma rede de academias afiliadas, a Royce Gracie Jiu-Jitsu Network, cujo método também possui forte atuação voltada à defesa pessoal.

Em Campo Grande, o público poderá acompanhar diretamente parte desses conceitos durante as duas horas de treinamento previstas para novembro.

A organização informa que as vagas são limitadas e que as inscrições já podem ser realizadas antecipadamente. O endereço onde o seminário será realizado deverá ser divulgado posteriormente.

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