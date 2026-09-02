Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Seleção brasileira terá 1ª convocação pós-Copa em 9 de setembro

Brasil fará amistosos contra Austrália e Índia na próxima Data Fifa

Agência Brasil

02/09/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A primeira convocação da seleção brasileira pós-Copa do Mundo está programada para a próxima quarta-feira (9), a partir das 15h (horário de Brasília). A data foi confirmada hoje pela CBF. O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que enfrentarão Austrália e Índia em três amistosos fora do país na próxima Data Fifa (entre 21 de setembro e 6 de outubro). Os jogos serão os primeiros do ciclo de preparação para o Mundial de 2030, com sedes em Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Ancelotti divulgará a lista de convocados na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na CBF TV, no YouTube. É grande a expectativa em torno da primeira lista do técnico italiano após a eliminação precoce do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial deste ano. Além de acompanhar os jogos no país, o treinador passou a última semana na Europa, acompanhando jogos com atletas brasileiros que defendem clubes franceses e ingleses.  

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes na casa dos adversários. O primeiro confronto será em 25 de setembro (uma sexta-feira), às 7h (horário de Brasília), no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a duelar, no mesmo horário, no estádio Suncorp, em Brisbane. Já a partida contra a Índia está programada para 3 de outubro (um sábado), às 11h, no estádio Salt Lake, em Calcutá.

CORRIDA

Maratona de Campo Grande abre inscrições para provas de 2027

A programação de corridas da Maratona Internacional de Campo Grande será dividida nos dias 3 e 4 de julho

01/09/2026 12h15

Compartilhar
Provas de 5, 10, 21 e 42 km manterão o mesmo percurso deste ano

Provas de 5, 10, 21 e 42 km manterão o mesmo percurso deste ano Divulgação

Continue Lendo...

A Maratona Internacional de Campo Grande está com as inscrições abertas para a edição de 2027. O evento esportivo na Capital do Mato Grosso do Sul será realizado nos dias 3 e 4 de julho e contará novamente com as provas de 5, 10, 21 e 42 km.

A expectativa da organização é ultrapassar os 5,3 mil participantes da última edição e, assim, superar o recorde de atletas do histórico do evento. Os corredores podem realizar a inscrição a partir do site oficial do evento, o www.maratonadecampogrande.com.br, ou pela página do evento na plataforma Ticket Sports. As vagas estão em lote promocional de abertura, por tempo limitado.

Em sua 6ª edição, o evento passa a incorporar oficialmente o termo "Internacional" em seu nome. A prova de 42 km passou a incorporar o Circuito Brasil Gigante, que incentiva atletas a completarem oito maratonas brasileiras, em oito estados diferentes. 

"A cada edição buscamos evoluir e a projeção para 2027 é excelente. Agora como Maratona Internacional de Campo Grande, esperamos um número ainda maior de atletas vindos de outros estados e países. O evento ganha destaque pela alta qualidade de estrutura e organização e pela oportunidade dos inscritos também explorarem os atrativos turísticos que o Mato Grosso do Sul oferece. Além disso, temos o impulso da prova no Brasil Gigante, com muitos maratonistas em busca do reconhecimento que o circuito proporciona”, afirma Kassilene Cardadeiro, CEO da Maratona Internacional de Campo Grande.

O evento mantém a chancela do selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que atesta excelência técnica e organizacional.

Programação

A programação de corridas da Maratona Internacional de Campo Grande será dividida em dois dias. No sábado, dia 3 de julho de 2027, acontecem a prova de 5 km e a Corrida Kids.

No dia seguinte será a vez da corrida de 10 km, da meia maratona (21 km) e da maratona (42 km). 

Os quatro percursos deste ano se manterão para a próxima edição, já que os atletas aprovaram a altimetria negativa nos 10 km, a qual favorece na melhora dos tempos.

Mestre do Tatame

Lenda do UFC e jiu-jitsu, Royce Gracie fará seminário inédito em Campo Grande

Um dos responsáveis por popularizar o jiu-jitsu brasileiro no mundo estará na Capital em novembro para encontro aberto a praticantes de todas as faixas; ingressos já estão à venda

31/08/2026 16h05

Compartilhar
Royce Gracie, lenda do jiu-jitsu e pioneiro do UFC, estará em Campo Grande para seminário em novembro.

Royce Gracie, lenda do jiu-jitsu e pioneiro do UFC, estará em Campo Grande para seminário em novembro. Foto: Reprodução.

Continue Lendo...

Um dos nomes que ajudaram a transformar o jiu-jitsu brasileiro em fenômeno mundial estará pela primeira vez em Campo Grande. Royce Gracie, campeão das primeiras edições do UFC e integrante do Hall da Fama da organização, desembarca na Capital em novembro para ministrar um seminário aberto a praticantes da modalidade.

O "Seminário Royce Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu - Campo Grande-MS" está marcado para o dia 16 de novembro, a partir das 19h, com duração prevista de duas horas.

Os ingressos já estão à venda pela internet, por meio da plataforma Sympla. O local do evento ainda será definido pelos organizadores.

A programação prevê um treinamento conduzido pelo próprio Royce, que apresentará técnicas, conceitos e fundamentos desenvolvidos ao longo de uma trajetória diretamente ligada à expansão internacional do Brazilian Jiu-Jitsu.

Segundo a organização, o seminário será aberto a praticantes de todas as graduações, desde iniciantes até faixas mais avançadas. Professores e instrutores também poderão participar, independentemente da academia ou equipe à qual estejam vinculados.

A proposta é permitir que os participantes tenham contato direto com a visão de jiu-jitsu desenvolvida por Royce ao longo de décadas, especialmente em aspectos técnicos e conceitos que marcaram sua carreira dentro e fora das competições.

A passagem por Campo Grande ganha relevância pelo peso histórico do lutador. Royce pertence à família que esteve no centro do desenvolvimento e da divulgação do jiu-jitsu brasileiro e se tornou, sobretudo durante a década de 1990, um dos principais responsáveis por apresentar a modalidade a uma audiência internacional.

O homem que ajudou a mudar o UFC

Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1966, Royce é filho de Hélio Gracie, um dos principais nomes ligados à criação e ao desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Ainda jovem, iniciou sua formação na modalidade dentro da própria família e recebeu a faixa preta das mãos do pai.

A projeção internacional veio em 1993. Naquele ano, Royce participou da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, o UFC 1, nos Estados Unidos.

O formato do torneio colocava frente a frente representantes de diferentes artes marciais, em uma época na qual o MMA ainda estava distante da estrutura esportiva e comercial que possui atualmente.

Com um estilo baseado principalmente em quedas, controle no solo e finalizações, Royce conseguiu superar adversários maiores e mais pesados e venceu o primeiro torneio do UFC.

A conquista chamou atenção justamente pela diferença física entre ele e parte dos adversários. Em uma competição criada para colocar diferentes estilos de luta à prova, o desempenho do brasileiro ajudou a demonstrar a eficiência das técnicas de luta agarrada e de solo diante de outras modalidades.

Royce voltou a conquistar o UFC 2, também em 1993, e o UFC 4, realizado no ano seguinte. Suas participações nas primeiras edições são consideradas parte importante da história da consolidação das artes marciais mistas e da expansão internacional do jiu-jitsu brasileiro.

A influência exercida naquele período ultrapassou os resultados obtidos dentro do octógono. O desempenho do brasileiro contribuiu para aumentar a procura pelo jiu-jitsu nos Estados Unidos e em outros países e levou lutadores de diferentes modalidades a incorporar técnicas de solo aos treinamentos.

Em 2003, Royce se tornou o primeiro lutador introduzido no Hall da Fama do UFC, reconhecimento concedido pela organização aos principais personagens de sua história.

Dos grandes torneios aos seminários

Depois do período que o projetou mundialmente, Royce continuou participando de eventos de artes marciais e passou a dedicar parte da carreira ao ensino do jiu-jitsu.

Atualmente, realiza seminários em diferentes países e mantém uma rede de academias afiliadas, a Royce Gracie Jiu-Jitsu Network, cujo método também possui forte atuação voltada à defesa pessoal.

Em Campo Grande, o público poderá acompanhar diretamente parte desses conceitos durante as duas horas de treinamento previstas para novembro.

A organização informa que as vagas são limitadas e que as inscrições já podem ser realizadas antecipadamente. O endereço onde o seminário será realizado deverá ser divulgado posteriormente.

Serviço

  • Evento: Seminário Royce Gracie - Brazilian Jiu-Jitsu
  • Data: 16 de novembro de 2026
  • Horário: das 19h às 21h
  • Cidade: Campo Grande (MS)
  • Local: a definir
  • Público: praticantes de todas as faixas, iniciantes, professores e instrutores
  • Ingressos: disponíveis pela plataforma Sympla

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Trabalhadores entram em greve em obra bilionária da Arauco em MS
Paralização

/ 1 dia

Trabalhadores entram em greve em obra bilionária da Arauco em MS

2

Duas cidades de Mato Grosso do Sul disputam bairro com 5 mil moradores
Divisa em Disputa

/ 1 dia

Duas cidades de Mato Grosso do Sul disputam bairro com 5 mil moradores

3

Morador de Campo Grande perde meio milhão de reais em apostas on-line
Ludopatia

/ 20 horas

Morador de Campo Grande perde meio milhão de reais em apostas on-line

4

Justiça confisca mansão e 16 veículos de lojistas condenados em Campo Grande
OPERAÇÃO ISCARIOTES

/ 2 dias

Justiça confisca mansão e 16 veículos de lojistas condenados em Campo Grande

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7007, terça-feira (01/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7007, terça-feira (01/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Exclusivo para Assinantes

/ 14 minutos

El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 6 dias

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem