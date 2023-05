Governo vai editar medida provisória para regular apostas esportivas

ETAPA QUALIFICATÓRIA

Disputado no Parque das Nações Indígenas, jogos acontecem até o domingo, com top 12 entrando em quadra já na sexta-feira

Jean e Gui, jogando de verde, venceram de virada a dupla carioca no primeiro jogo classificatório do Aberto do CBVP Marcelo Victor/ Correio do Estado

Passada a vez do Sub-19, nesta quarta-feira (10) foi dada largada na etapa "Qualifying" do torneio Aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, onde duas duplas masculinas da casa, que enfrentaram visitantes, se deram bem nesse primeiro jogo.

Por Mato Grosso do Sul, no masculino, estavam em quadra onze atletas, já que além das duplas casadas de representantes locais, Maykon jogava com o parceiro Marcos, que é do Pernambuco, responsáveis pelo primeiro resultado positivo para o Estado na etapa de qualificação, vencendo Társio Aguiar (SP) e Dudu (RJ) por dois sets a zero.

No feminino, a única classificação para Mato Grosso do Sul hoje saiu pelas mãos da dupla Larissa (MS) e Clara (PB), que venceram a dobradinha sul-mato-grossense de Victoria e Maria Fernanda por dois sets a zero.

As demais: Renatinha; Laura e Alissa; Bruna e Melissa, assim como Izabella e Bruna, perderam seus respectivos jogos por dois sets a zero.

No chumbo trocado de atletas de MS, houve o jogo entre os quatro conterrâneos, em que Rafael e Luiz Claudio venceram a dupla Angolano e Nícolas por dois sets a zero

Disputa entre federações

Quando MS, no masculino, estava em peso disputando com duplas de fora, os resultados foram extremamente positivos em duas partidas que se estenderam até o tie break.

Jean e Gui foram os primeiros de MS a eliminarem uma equipe de fora, os cariocas Julio Cesar e Felipe Terra, após perderem o primeiro set e buscarem a virada, em parciais de 21 a 19; 21 a 14 e 15 a 12.

Os atletas explicam que, devido às chuvas ontem (09) não foi possível bater bola em treino, o que fez a dupla sentir a falta de ritmo ainda no primeiro set.

"É sempre difícil o primeiro jogo, a gente entra meio travado e até soltar, pegar ritmo de jogo e entrar mesmo na partida demora um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo", explica Gui.

Jean cita que justamente por esse demora para "engrenar" na partida, o primeiro set tornou-se um pouco mais difícil, o que não freou a dupla em quadra.

"Então nosso teste foi agora no primeiro jogo. Fomos pensando bem, com calma e o próximo jogo tem tudo para dar certo".

Dupla que começou a jogar junto ainda nas categorias sub-20, os atletas hoje com 24 e 22 anos destacam que, mesmo que não peguem um ritmo sem parar ao lado um do outro, é sempre bom jogar juntos.

"A gente abriu, jogamos com outras pessoas, mas sempre que dá jogamos juntos", diz Jean.

Sobre o porvir, Gui frisa que também espera assistir aos jogos, inclusive do Top12, na expectativa de que o "fator casa" pese positivamente para o Estado.

"Tem duplas muito bem qualificadas, tanto no 'qualifying' quanto no principal. Esperar para assistir o espetáculo da galera", cita.

Sorriso e Rogerinho jogam desde sub-20 e retomam parceria de sucesso nas quadras. Foto: M.V

Além deles, pela primeira vez na categoria adulta do circuito brasileiro, Vinicius "Rogerinho" Nunes de Souza diz que é uma sensação inexplicável ganhar um jogo "em casa", tendo a torcida do seu lado.

"Ainda mais jogar em casa, numa quadra e cidade que a gente conhece, com a nossa família perto, não tem preço. Minha priminha estava aí, ver minha mãe, meus tios, dá uma motivação a mais", disse.

Há dois meses jogando juntos, eles explicam que fecharam a dupla em cima da hora, para disputar o sub-21.

"Foi uma parceria de última hora, mas deu certo e a gente resolveu ficar e concretizar essa parceria para o resto do ano", expõe Rogerinho.

Começando no vôlei antes mesmo de completar 12 anos, Guilherme "Sorriso" Galvão, que não gostava de ficar muito em casa, encontrou, no esporte, uma saída para o tédio, vivendo a realidade das quadras há seis anos.

"Tinha uma praça lá perto da minha casa e sempre ia lá. Nisso, a mulher que me mostrou o vôlei dava treino lá e eu fui ficando", conta.

Apesar do tempo de estrada, Sorriso é novo no esporte e revela que é comum o nervosismo, ao se ver disputando o mesmo circuito de grandes nomes do vôlei de praia.

"Dá bastante pressão, um nervosismo, mas dentro de quadra a gente esquece tudo. Só quero jogar", diz

Rogerinho explica que as estratégias por agora é encarar cada joga individualmente. "Focar um jogo de cada vez. Cada jogo é um, e tem uma estratégia para cada jogo. É jogar sem medo nenhum de arriscar, ainda mais que somos mais novos. Se ganhar amém, se não, glória a Deus e bola para frente", finaliza.

Programação

11/5 – 5ª-feira| 9h30 às 17h30 – Fase de grupos do Aberto

9h30 às 17h30 – Fase de grupos do Aberto 12/5 – sexta-feira| 9h às 19h40 – Oitavas e quartas de final do Aberto; fase de grupos do Top-12

9h às 19h40 – Oitavas e quartas de final do Aberto; fase de grupos do Top-12 13/5 – sábado| 8h às 13h e 16h às 20h – Semifinais e finais do Aberto; Oitavas, quartas e semifinais do Top-12

8h às 13h e 16h às 20h – Semifinais e finais do Aberto; Oitavas, quartas e semifinais do Top-12 14/5 – domingo| 8h30 às 11h – Finais e disputas de bronze do Top-12

Assine o Correio do Estado