Guga e o bicampeonato em Roland Garros

Apesar de contar com três títulos na França, o segundo foi o mais especial para o brasileiro, já que posteriormente lhe rendeu o posto de melhor tenista do mundo.

29/08/2025 - 15h43
Guga Kuerten encantou o mundo com seu desempenho em Paris, especialmente durante as campanhas vitoriosas no saibro. A trajetória de Guga em Roland Garros é marcada por superação, talento e paixão.

O brasileiro é tricampeão de Roland Garros, conquistando o título na França em 1997, 2000 e 2001. Porém, entre todas as conquistas, o bicampeonato foi o mais importante, já que ajudou a lhe render a liderança do ranking mundial, tornando-o o melhor do esporte do mundo em 2000.

Bicampeonato começou com reclamação sobre novas raquetes

Antes de chegar em Roland Garros, Guga Kuerten reclamou aos seus patrocinadores da Head sobre as novas raquetes. Segundo ele, elas atrapalhavam na hora de dar efeito na bola e, com isso, decidiu levar duas antigas para a França.

"Eu falei: “Larri, para a Europa eu vou com as antigas, cara”. Só tem essas duas aqui. Nós vamos embalar essas antigas, montar no grip e eu não estouro corda. E assim nós partimos para Roma", relembrou o brasileiro, que foi vice no Masters 1000 de Roma.

Em seguida, Guga disputou e venceu em Hamburgo, mas quando chegou na França teve uma novidade, já que a patrocinadora fez seis novas raquetes.

“Escolhi duas de novo e botei para treinar. Porque não ia dar para treinar com as seis. Eu não queria ela nova, queria ela já no “molejo”. Era zero quilômetro e faltava quilometragem. Eu descasquei duas e falei: “É com essas que eu vou”, destacou em entrevista ao Globo Esporte.

Com elas, ele passou fácil por Andreas Vinciguerra e Marcelo Charpentier, ambos por 3 sets a 0. Em seguida, fez 3 a 1 em Michael Chang e um novo 3 a 0 em Nicolás Lapentti.

Velho conhecido pelo caminho e jogo histórico

Nas quartas de final, uma curiosidade: ele enfrentou o mesmo adversário que venceu na mesma fase em 1997, o russo Yevgeny Kafelnikov. Guga chegou a estar em desvantagem por 2 sets a 1, mas reagiu e conquistou a virada para avançar.

O catarinense relembra o jogo com empolgação, onde para ele foi algo mágico: “Um Kafelnikov gigantesco, avassalador. Não dá para acreditar como é que virou”, destacou.

Em seguida, na semifinal, diante do espanhol Juan Carlos Ferrero, a história se repetiu: novamente atrás por 2 a 1, o brasileiro mostrou força e determinação para buscar mais uma vitória.

Na decisão, contra o sueco Magnus Norman, então número 3 do mundo, Gustavo Kuerten sobrou, venceu por 3 a 1 e conquistou o bicampeonato.

“Eu usei minha experiência a favor, sabia como era jogar uma final ali em Roland Garros. Para ele era a primeira vez. Eu já conseguia imaginar o impacto e o nervosismo dele e foi o que aconteceu (...) Ele estava parado igual pedra. E eu só rezando para continuar assim. Eu fui controlando”, finalizou Guga.

Guga Kuerten entra para o Hall da Fama do COB

Maior tenista brasileiro de todos os tempos, Guga Kuerten, que também foi número 1 do ATP Tour por 43 semanas, entrou para o Hall da Fama do COB (Comitê Olímpico do Brasil). A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace.

Ele recebeu a homenagem ao lado de Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, e Afrânio Costa, do tiro esportivo. Todos foram escolhidos em 2024, após uma votação da Comissão Avaliadora.

tradicional

Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos com equipe tricampeã

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos em 11 equipes masculinas e 12 femininas

26/08/2025 10h46

No feminino, a Turma do Longo ficou com o primeiro lugar

No feminino, a Turma do Longo ficou com o primeiro lugar Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A tradicional Corrida do Facho abriu as comemorações dos 126 anos de Campo Grande na manhã desta terça-feira (26) e terminou com uma equipe conquistando o tricampeonato na prova de revezamento, disputada anualmente na data de aniversário da Capital.

A Corrida do Facho tem duas categorias: feminina e masculina. A largada foi às 6h no feminino e às 7h no masculino.

A Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC) ficou com o primeiro lugar na categoria masculino pelo terceiro ano consecutivo, enquanto no feminino a Turma do Longo, que ficou em segundo no ano passado, sagrou-se campeã.

Joaquim Teixeira, de 26 anos, fez parte do revezamento pela ADAC e destacou o espírito coletivo.

“Já é a sexta vez que participo desta prova. Eu gosto porque é uma disputa em equipe e a vibração de todos faz a diferença. É muito difícil conquistar três anos consecutivos, mas graças ao empenho de toda a equipe conseguimos mais essa vitória”, comemorou.

No feminino, Eliane da Rocha, de 38 anos, integrou a Turma do Longo e comemorou a vitória.

“É a minha terceira prova e estou muito feliz de participar. A equipe estava muito bem preparada e hoje foi ouro para nós. Ano passado ficamos com a prata e no retrasado com o ouro”, contou.

Corrida do Facho

A largada e chegada aconteceram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também foram feitas as entregas dos bastões.

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos e. 11 equipes masculinas e 12 femininas, representando associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

A competição foi disputada em equipes. No masculino, cada grupo foi formado por dez atletas, enquanto no feminino foram cinco atletas. Cada participante percorreu aproximadamente mil metros, totalizando 10 km no masculino e 5 km no feminino.

Durante o percurso, o bastão é passado de um integrante para outro nos pontos determinados pela organização.

O trajeto seguiu pelas ruas centrais da cidade, passando pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Avenida Afonso Pena, onde as trocas de bastão foram realizadas.

A premiação para cada categoria é a seguinte: 

Masculino

  • 1° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Feminino

  • 1° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de bronze

Além da premiação normal, as respectivas equipes campeãs recebem o troféu transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte, podendo se tornar definitivo com três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

seleção brasileira

Ancelotti investe em novos jogadores; veja convocação para Eliminatórias

Brasil encara Chile no Maracanã no próximo dia 4 de setembro, às 21h30

25/08/2025 16h32

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira masculina de futebol, já classificada para o Mundial de 2026, entrará em campo repleta de novidades nos dois últimos jogos das Eliminatórias (17ª e 18ª rodadas). O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF no Rio de Janeiro, a lista dos 25 convocados, e 10 deles ganharam a primeira chance na de treinar sob comando do italiano.

Entre eles estão os meio-campistas Lucas Paquetá (West Ham) e Joelinton (Newcastle) e os atacantes João Pedro (Chelsea, Kaio Jorge (Cruzeiro) e Luiz Henrique (Zenit) e. Além de Kaio, apenas outros três atuam no futebol nacional: o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o lateral-esquerdo Alex Sandro (Flamengo) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã no Rio de Janeiro. A venda de ingressos será aberta às 18h desta segunda (25) no site Bilheteria Digital, mediante cadastro de biometria facial.

O último jogo das Eliminatórias será fora de casa contra a Bolívia, em 9 de setembro (uma terça), às 20h30.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico italiano se esforçou para responder às perguntas em português e explicou o porquê de tantas caras novas na amarelinha.

“Quero conhecer novos jogadores que podem ajudar a seleção, tanto no perfil técnico quanto o pessoal. Os jogadores que não estou chamando trabalharam muito bem na primeira convocação”, ressaltou Ancelotti, que também elogiou Lucas Paquetá. Quero aproveitar para conhecê-lo: tem muita qualidade  e será muito importante para o Brasil.”

Ao falar da ausência de Neymar, o técnico aproveitou para reiterar o principal critério que utiliza para avaliar os jogadores visando a convocação. 

“Neymar teve um problema físico na última semana. Não preciso testá-lo, todos conhecem muito bem o Neymar, mas ele tem de chegar com uma boa condição física para fazer o melhor na Copa do Mundo. Um critério muito importante é o aspecto físico: [o jogador] tem que estar em 100% da sua condição física para ser convocado”, pontuou.

Em relação à primeira convocação, Ancelotti manteve 12 jogadores: os defensores Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille Olympique), Marquinho (PSG) e Vanderson (Monaco); os meio-campistas Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle) e Casemiro (Manchester United); e os atacantes Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

Teremos 10 meses pela frente para preparar uma lista definitiva.  elenco definitivo. A ideia é ter um grupo fixo de 15 ou 16 jogadores e ir tentando os demais”, disse o treinador, que esperar avaliar 52 atletas até definir a equipe para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos.

Após as Eliminatórias, a seleção fará amistosos em outubro, novembro e dezembro. Os adversários e as datas ainda serão divulgados pela CBF.

Convocados 

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

