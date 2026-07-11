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Guto Miguel é campeão de duplas no Wimbledon Juvenil

Além da vitória do brasileiro, Nauhany Silva e Victória Barros conquistam o vice-campeonato

Da redação (com informações da Agência Brasil)

11/07/2026 - 23h00
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Representado internacionalmente por jovens talentos, o Brasil concretizou um sábado histórico no torneio de tênis em Wimbledon com a conquista de um título e um vice-campeonato nas chaves de duplas do torneio juvenil.

Guto Miguel ficou com o título de duplas ao lado do esloveno Ziga Sesko. Cabeças de chave número 1 derrotaram os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 6/1 6/4. Guto é o atual número 1 do mundo no ranking juvenil de simples e campeão de Roland Garros neste ano.

"Estou muito feliz por mais essa conquista. Durante toda a semana fiquei bastante chateado com o meu resultado na chave de simples [parou na segunda rodada], mas, ao mesmo tempo, eu e o Ziga seguíamos avançando nas duplas.

Hoje acordei com uma mentalidade diferente, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está me dando. Estamos vivendo um momento muito especial para o tênis brasileiro e é muito gratificante fazer parte disso", disse.

Na chave feminina, Nauhany Silva e Victoria Barros ficaram com o vice. Perderam para as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova por 7/6 (7) 6/7 (5) 10-6 no super tie-break.

 

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AZULÃO DO VALE

Ivinhema busca virada contra o ASA para classificar em competição nacional

Segundo jogo acontece no domingo (12) e garante vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileirão

11/07/2026 11h00

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Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

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Amanhã (12), o Ivinhema FC retorna a campo para buscar virada sobre o clube alagoano ASA. Válido pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a partida é o segundo confronto entre os times e definirá quem avança para as oitavas de final.

Para o time sul-mato-grossense, a vitória com dois gols de diferença no placar para conseguir classificação direta é o melhor dos cenários. Em caso de vitória com apenas um gol de diferença, o clube ainda tenta a classificação nos pênaltis. Se empatar, dá adeus a competição.

Apenas a vitória serve porque no jogo de ida, que aconteceu em casa, o Azulão do Vale perdeu de 2 a 1 para o ASA. Agora, na casa do Fantasma das Alagoas, no Estádio Coaracy Fonseca, também conhecido por Fumeirão, o Ivinhema precisa reverter o jogo.

A partida irá acontecer às 16h, no domingo, pelo horário de Mato Grosso do Sul, e para a equipe alagoana apenas um empate na partida garante sua classificação.

Campanha

A participação do Azulão do Vale na série D do campeonato Brasileiro registra uma campanha histórica, visto que é a primeira vez que o clube chega à fase atual na competição.

Na primeira fase da competição, o Ivinhema teve apenas duas vitórias, uma sobre o CRAC, de Goiás e sobre o Galo da Massa sul-mato-grsossense, o Operário-MS. No restante dos jogos dessa fase foram quatro derrotas e quatro empates.

Na segunda fase, o clube derrotou a equipe mineira Democrata-GV, por 3 a 1 no jogo de ida, que aconteceu no Saraivão e segurou um empate de 1 a 1, no jogo de volta, na casa do clube mineiro.

Agora na terceira fase, o Azulão do Vale perdeu o primeiro jogo em casa para a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense, o ASA pelo placar de 2 a 1.

No próximo domingo, o Ivinhema entra em campo no Fumeirão, com a necessidade de reverter a situação com uma vitória.

O vencedor do placar agregado classifica para as oitavas de finais do campeonato.

Futebol

Neymar terá reunião com Santos após férias e permanência é incerta; clube quer jogador motivado

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos

10/07/2026 23h00

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Neymar está de férias com a família após derrota do Brasil

Neymar está de férias com a família após derrota do Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O Santos definiu a reapresentação de Neymar para o dia 17 de julho. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar da data prevista para retomar as atividades no País, a permanência do atacante no clube santista ainda é uma incógnita.

A diretoria do Santos irá se reunir com Neymar após o retorno dele ao Brasil para saber o que o atacante deseja para o seu futuro. Aos 34 anos, o craque tem contrato com o clube até o fim desde ano. O Estadão apurou que a diretoria entende que precisa do atleta motivado para cumprir o vínculo ainda desfrutando do futebol.

Um dos motivos de Neymar retornar ao Santos, no início de 2025, foi o entendimento de que o futebol brasileiro era o ambiente ideal para o jogador recuperar a forma ideal para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 conviveu com diversas lesões e, apesar de ajudar o time da Baixada a escapar do rebaixamento em 2025, teve atuações aquém do esperado.

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. Uma lesão na panturrilha direita obrigou o atacante a acelerar a recuperação para ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

Já recuperado, atuou por 20 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, ainda na fase de grupos, e voltou a entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. Na partida, marcou de pênalti o gol de honra do Brasil, em um jogo que selou a eliminação da seleção e marcou sua despedida da equipe nacional.

Após a queda do Brasil na Copa, o pai de Neymar fez um apelo ao filho para que continue jogando. "Nunca foi apenas o talento. Nunca foi apenas o esforço. Foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguíamos entender. E é justamente por acreditar nisso que quer lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu o pai do camisa 10, responsável por gerenciar a carreira do atacante.

Ainda de acordo com a apuração do Estadão, o Santos está refém da decisão do jogador e não irá criar empecilhos caso não seja da vontade do atleta cumprir o contrato até o fim. O clube, inclusive, se vê em uma posição difícil de forçar qualquer barra porque há uma dívida de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa que gere a imagem do atacante, referente a um adiantamento celebrado em dezembro de 2025.

Em entrevista coletiva após a vitória do Santos no amistoso contra o União São João, no último sábado, o técnico Cuca afirmou que ainda não tinha planos para Neymar, mas que contava com o jogador para o restante da temporada. "A não ser que aconteça alguma coisa extra, ele vai voltar", disse.

Neymar soma 15 partidas pelo Santos em 2026, com seis gols e quatro assistências. O clube está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, a duas posições da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no dia 16, um dia antes da representação do camisa 10, contra o Botafogo, no Rio, pela 19ª rodada.

Segundo o portal The Athletic, braço de esportes do New York Times, Neymar chegou a ser procurado pelo FC Cincinnati, clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo. Contudo, as conversas com a equipe norte-americana não foram para frente. A menos de seis meses para o fim de seu vínculo com o Santos, o camisa 10 já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

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