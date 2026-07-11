Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

AZULÃO DO VALE

Ivinhema busca virada contra o ASA para classificar em competição nacional

Segundo jogo acontece no domingo (12) e garante vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileirão

Noysle Carvalho

11/07/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Amanhã (12), o Ivinhema FC retorna a campo para buscar virada sobre o clube alagoano ASA. Válido pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a partida é o segundo confronto entre os times e definirá quem avança para as oitavas de final.

Para o time sul-mato-grossense, a vitória com dois gols de diferença no placar para conseguir classificação direta é o melhor dos cenários. Em caso de vitória com apenas um gol de diferença, o clube ainda tenta a classificação nos pênaltis. Se empatar, dá adeus a competição.

Apenas a vitória serve porque no jogo de ida, que aconteceu em casa, o Azulão do Vale perdeu de 2 a 1 para o ASA. Agora, na casa do Fantasma das Alagoas, no Estádio Coaracy Fonseca, também conhecido por Fumeirão, o Ivinhema precisa reverter o jogo.

A partida irá acontecer às 16h, no domingo, pelo horário de Mato Grosso do Sul, e para a equipe alagoana apenas um empate na partida garante sua classificação.

Campanha

A participação do Azulão do Vale na série D do campeonato Brasileiro registra uma campanha histórica, visto que é a primeira vez que o clube chega à fase atual na competição.

Na primeira fase da competição, o Ivinhema teve apenas duas vitórias, uma sobre o CRAC, de Goiás e sobre o Galo da Massa sul-mato-grsossense, o Operário-MS. No restante dos jogos dessa fase foram quatro derrotas e quatro empates.

Na segunda fase, o clube derrotou a equipe mineira Democrata-GV, por 3 a 1 no jogo de ida, que aconteceu no Saraivão e segurou um empate de 1 a 1, no jogo de volta, na casa do clube mineiro.

Agora na terceira fase, o Azulão do Vale perdeu o primeiro jogo em casa para a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense, o ASA pelo placar de 2 a 1.

No próximo domingo, o Ivinhema entra em campo no Fumeirão, com a necessidade de reverter a situação com uma vitória.

O vencedor do placar agregado classifica para as oitavas de finais do campeonato.

lesão

Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Time inglês chegou à conclusão de que ele está com lesão série no joelho e encerrou a negociação. Ederson deve continuar na Atalanta

10/07/2026 17h49

Compartilhar
O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

Continue Lendo...

Depois da comemoração por conta da convocação para a Copa do Mundo, onde participou de dois jogos, o campo-grandense Ederson, recebeu nesta semana uma notícia que certamente não esperava. O Manchester United desisitiu de sua contratação. 

De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do clube inglês, que passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.

Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e, agora, avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano indicou que o atleta seguirá na Itália.

Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

O volante campo-grandense de origem terena iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.

Éderson fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.

Ele chegou a entrar em campo contra o Haiti, na fase classificatória,  quando o Brasil venceu por 3 a 0. Também entrou em campo contra a Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. Depois disso o Brasil levou dois gols marcados por Haland e diminiu com Neymar, de pênalti, sendo eliminado. 

(Com informações do Estadão)

Futebol

Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho

O atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho

08/07/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress

Continue Lendo...

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio.

O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha.

O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida.

Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa.

Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências.

A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho.

O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis.

Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027
previsão

/ 1 dia

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7062, sexta-feira (10/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7062, sexta-feira (10/07)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio

5

Frente fria traz tempestades e derruba temperaturas a 9°C no fim de semana
mudança no tempo

/ 1 dia

Frente fria traz tempestades e derruba temperaturas a 9°C no fim de semana

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 1 dia

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 2 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos