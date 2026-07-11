Ivinhema busca virada contra o ASA para classificar em competição nacional

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Amanhã (12), o Ivinhema FC retorna a campo para buscar virada sobre o clube alagoano ASA. Válido pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a partida é o segundo confronto entre os times e definirá quem avança para as oitavas de final.

Para o time sul-mato-grossense, a vitória com dois gols de diferença no placar para conseguir classificação direta é o melhor dos cenários. Em caso de vitória com apenas um gol de diferença, o clube ainda tenta a classificação nos pênaltis. Se empatar, dá adeus a competição.

Apenas a vitória serve porque no jogo de ida, que aconteceu em casa, o Azulão do Vale perdeu de 2 a 1 para o ASA. Agora, na casa do Fantasma das Alagoas, no Estádio Coaracy Fonseca, também conhecido por Fumeirão, o Ivinhema precisa reverter o jogo.

A partida irá acontecer às 16h, no domingo, pelo horário de Mato Grosso do Sul, e para a equipe alagoana apenas um empate na partida garante sua classificação.

Campanha

A participação do Azulão do Vale na série D do campeonato Brasileiro registra uma campanha histórica, visto que é a primeira vez que o clube chega à fase atual na competição.

Na primeira fase da competição, o Ivinhema teve apenas duas vitórias, uma sobre o CRAC, de Goiás e sobre o Galo da Massa sul-mato-grsossense, o Operário-MS. No restante dos jogos dessa fase foram quatro derrotas e quatro empates.

Na segunda fase, o clube derrotou a equipe mineira Democrata-GV, por 3 a 1 no jogo de ida, que aconteceu no Saraivão e segurou um empate de 1 a 1, no jogo de volta, na casa do clube mineiro.

Agora na terceira fase, o Azulão do Vale perdeu o primeiro jogo em casa para a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense, o ASA pelo placar de 2 a 1.

No próximo domingo, o Ivinhema entra em campo no Fumeirão, com a necessidade de reverter a situação com uma vitória.

O vencedor do placar agregado classifica para as oitavas de finais do campeonato.